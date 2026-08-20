Bavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdi

·31·Sport
Bavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdi
Qisqacha

Bavariya klubi Jamol Musialaning yuqori darajada futbol o'ynashda davom etishiga monelik qiladigan omil yo'qligini ma'lum qildi. 23 yoshli yarimhimoyachi Xaydenxaimga qarshi 4:2 hisobidagi uchrashuvda maydonga tushganidan olti daqiqa o'tib hushini yo'qotgan va bundan to'rt kun oldin RB Leyptsig bilan o'yinda ham shunday holatga duch kelgan.

Myunxenning Bavariya klubi yarimhimoyachi Jamol Musialaning keyingi faoliyati bilan bogʻliq xavotirlarga barham berdi. Germaniya terma jamoasi aʼzosi mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlarida qisqa muddatli hushini yoʻqotish holatlarini boshidan kechirgani muxlislarni xavotirga solgan edi, biroq klub rahbariyati futbolchining yuqori darajada oʻynashda davom etishiga hech qanday monelik yoʻqligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 23 yoshli futbolchi Xaydenxaimga qarshi kechgan uchrashuvda (4:2) maydonga tushganidan atigi olti daqiqa oʻtib hushini yoʻqotgan. Bu holat bundan toʻrt kun oldin Telekom kubogi doirasida RB Leyptsig bilan oʻyinda sodir boʻlgan shunday voqeaning takrorlanishi edi. Tibbiy xodimlar yordamida maydonni tark etgan yarimhimoyachi chuqur tibbiy koʻrikdan oʻtkazildi.

Sogʻlikdagi muammo va shifokorlar xulosasi

Oʻyindan soʻng oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali murojaat yoʻllagan Jamol Musiala uning hushidan ketishiga sabab boʻlgan omilni ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, tibbiy tekshiruvlar natijasida unga qisqa muddatli, oson davolanadigan nevrologik disfunksiya tashxisi qoʻyilgan. Shunga qaramay, futbolchi kelajagiga optimistic ruhda qarashini va faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirishini taʼkidladi.

Germaniyaning DPA axborot agentligi Bavariya klubidagi manbalarga tayanib vaziyatga oydinlik kiritdi. Klub vakillarining taʼkidlashicha, Musialaning faoliyatiga xavf soluvchi hech qanday omil mavjud emas. Shifokorlar bilan maslahatlashgan holda uning oxirgi oʻyinlardagi ishtiroki mukammal muhokama qilingan boʻlsa-da, maydonga qaytish sanasi boʻyicha hali aniq muddat belgilanmagani aytilmoqda.

Tibbiy tushuntirish va oldinda turgan oʻyinlar

Mutaxassislarning fikricha, bunday holatlar miyadagi qisqa muddatli gʻayritabiiy elektr faolligi tufayli yuzaga keladi va odatda 10-20 soniya davom etadi. Epilepsiya fondi maʼlumotlariga koʻra, bu kabi yengil tutqanoqlar maqsadli tibbiy muolajalar yordamida jismoniy faoliyatga taʼsir koʻrsatmagan holda muvaffaqiyatli boshqarilishi mumkin.

Hozirda Bavariya klubi tibbiy shtabi futbolchining holatini yaqindan kuzatib bormoqda. Myunxenliklar yangi mavsumni Germaniya Superkubogi doirasida Signal Iduna Park stadionida Borussiya Dortmund jamoasiga qarshi bahs bilan boshlaydi. Shundan soʻng, oʻtgan mavsumdagi ichki chempionat gʻolibi Bundesliga doirasida Shtutgartga qarshi oʻz maydonida dastlabki oʻyinini oʻtkazadi.

Jamol MusialaBavariyaBundesligaFutbolGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqdaYuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:10Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun Manu Konechani nishonga oldiManchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun Manu Konechani nishonga oldiBugun, 14:18Atletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlariAtletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlariBugun, 14:14Yuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaYuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaBugun, 13:53Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiArsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiBugun, 13:14Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiJoau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)