Bavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdi
Bavariya klubi Jamol Musialaning yuqori darajada futbol o'ynashda davom etishiga monelik qiladigan omil yo'qligini ma'lum qildi. 23 yoshli yarimhimoyachi Xaydenxaimga qarshi 4:2 hisobidagi uchrashuvda maydonga tushganidan olti daqiqa o'tib hushini yo'qotgan va bundan to'rt kun oldin RB Leyptsig bilan o'yinda ham shunday holatga duch kelgan.
Myunxenning Bavariya klubi yarimhimoyachi Jamol Musialaning keyingi faoliyati bilan bogʻliq xavotirlarga barham berdi. Germaniya terma jamoasi aʼzosi mavsumoldi oʻrtoqlik oʻyinlarida qisqa muddatli hushini yoʻqotish holatlarini boshidan kechirgani muxlislarni xavotirga solgan edi, biroq klub rahbariyati futbolchining yuqori darajada oʻynashda davom etishiga hech qanday monelik yoʻqligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 23 yoshli futbolchi Xaydenxaimga qarshi kechgan uchrashuvda (4:2) maydonga tushganidan atigi olti daqiqa oʻtib hushini yoʻqotgan. Bu holat bundan toʻrt kun oldin Telekom kubogi doirasida RB Leyptsig bilan oʻyinda sodir boʻlgan shunday voqeaning takrorlanishi edi. Tibbiy xodimlar yordamida maydonni tark etgan yarimhimoyachi chuqur tibbiy koʻrikdan oʻtkazildi.
Sogʻlikdagi muammo va shifokorlar xulosasiOʻyindan soʻng oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali murojaat yoʻllagan Jamol Musiala uning hushidan ketishiga sabab boʻlgan omilni ochiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, tibbiy tekshiruvlar natijasida unga qisqa muddatli, oson davolanadigan nevrologik disfunksiya tashxisi qoʻyilgan. Shunga qaramay, futbolchi kelajagiga optimistic ruhda qarashini va faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirishini taʼkidladi.
Germaniyaning DPA axborot agentligi Bavariya klubidagi manbalarga tayanib vaziyatga oydinlik kiritdi. Klub vakillarining taʼkidlashicha, Musialaning faoliyatiga xavf soluvchi hech qanday omil mavjud emas. Shifokorlar bilan maslahatlashgan holda uning oxirgi oʻyinlardagi ishtiroki mukammal muhokama qilingan boʻlsa-da, maydonga qaytish sanasi boʻyicha hali aniq muddat belgilanmagani aytilmoqda.
Tibbiy tushuntirish va oldinda turgan oʻyinlarMutaxassislarning fikricha, bunday holatlar miyadagi qisqa muddatli gʻayritabiiy elektr faolligi tufayli yuzaga keladi va odatda 10-20 soniya davom etadi. Epilepsiya fondi maʼlumotlariga koʻra, bu kabi yengil tutqanoqlar maqsadli tibbiy muolajalar yordamida jismoniy faoliyatga taʼsir koʻrsatmagan holda muvaffaqiyatli boshqarilishi mumkin.
Hozirda Bavariya klubi tibbiy shtabi futbolchining holatini yaqindan kuzatib bormoqda. Myunxenliklar yangi mavsumni Germaniya Superkubogi doirasida Signal Iduna Park stadionida Borussiya Dortmund jamoasiga qarshi bahs bilan boshlaydi. Shundan soʻng, oʻtgan mavsumdagi ichki chempionat gʻolibi Bundesliga doirasida Shtutgartga qarshi oʻz maydonida dastlabki oʻyinini oʻtkazadi.
…