Jon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdi
Islam Maxachev navbatdagi tarixiy natijaga erishgach, uni UFC tarixining eng buyuk jangchisi deb atayotganlar soni ko‘paydi. Ammo Jon Jons bu fikrga keskin munosabat bildirdi va rossiyalik jangchi hali GOAT maqomiga loyiqligini isbotlashi kerakligini ta’kidladi.
Asosiy bahs bir savol atrofida kechmoqda: Maxachev haqiqatan ham Jon Jonsdan yuqoriga ko‘tarildimi?
Jons: «Bu qanday qilib mantiqqa to‘g‘ri keladi?»
Jon Jons ijtimoiy tarmoqda UFC chempionlik janglarida eng ko‘p g‘alaba qozongan sportchilar ro‘yxatini e’lon qildi.
«Ijtimoiy tarmoqlarga kirdim va yangi eng buyuk jangchi paydo bo‘lganini eshitdim? Hayronman. Menga buni qanday qilib mantiqqa to‘g‘ri kelishini tushuntirib bering».
Jonsning fikricha, Maxachevning hozirgi natijalari qanchalik yuqori bo‘lmasin, uni tarixdagi mutlaq eng buyuk jangchi deb atashga hali erta.
Raqamlar Jons tomonida
UFC chempionlik janglaridagi g‘alabalar bo‘yicha keltirilgan ro‘yxatda Jon Jons birinchi o‘rinni egallab turibdi.
O‘rin
Jangchi
Chempionlik janglaridagi g‘alaba
1
Jon Jons
16
2–11
Volkanovski, Aldo va boshqalar
Maxachevdan yuqori
12
7
Maxachevdan oldin Aleks Volkanovski, Joze Aldo, Israel Adesanya, Rendi Kutyur, Mett Xyuz, Anderson Silva, Valentina Shevchenko, Amanda Nunes, Demetrius Jonson va Jorj Sen-Per kabi UFC afsonalari joylashgan.
Maxachev esa tarix yozishda davom etmoqda
Shu bilan birga, Islam Maxachevning so‘nggi natijalari uning GOAT bahsiga tobora jiddiy da’vogarga aylanayotganini ko‘rsatmoqda.
U yengil vazn toifasida chempionlik kamarini himoya qilish bo‘yicha rekord o‘rnatgach, keyin yarim o‘rta vaznda ham chempionlik bahsida g‘alaba qozondi. So‘nggi jangda u Yen Machado Gerrini hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etdi.
Bu g‘alaba Maxachevga UFC tarixidagi eng uzun g‘alabali seriya bo‘yicha yangi rekord o‘rnatish imkonini berdi.
Demak, Maxachevning hozirgi yutuqlari uni tarixdagi eng buyuklar qatoriga olib kirdi. Ammo Jon Jonsning fikricha, ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasiga chiqish uchun bu hali yetarli emas.
GOAT bahsi yana qiziydi
Jon Jonsning 16 ta chempionlik jangidagi g‘alabasi va ko‘p yillik ustunligi uning asosiy dalili bo‘lib qolmoqda. Maxachev esa hali faoliyatini davom ettirayotgani uchun kelajakda bu raqamlarga yaqinlashish imkoniyatiga ega.
Endi UFC muxlislari orasidagi eng qiziq bahs yana avj oladi: hozirning o‘zida Maxachevni tarixdagi eng buyuk jangchi deb atash mumkinmi yoki Jon Jons hali ham bu maqomning asosiy egasimi?
Sizningcha, UFC tarixining eng buyuk jangchisi kim — Jon Jonsmi yoki Islam Maxachevmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda MMA muxlislari bilan ulashing.
…