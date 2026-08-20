Jon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdi

·2·Sport
Jon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdi

Islam Maxachev navbatdagi tarixiy natijaga erishgach, uni UFC tarixining eng buyuk jangchisi deb atayotganlar soni ko‘paydi. Ammo Jon Jons bu fikrga keskin munosabat bildirdi va rossiyalik jangchi hali GOAT maqomiga loyiqligini isbotlashi kerakligini ta’kidladi.

Asosiy bahs bir savol atrofida kechmoqda: Maxachev haqiqatan ham Jon Jonsdan yuqoriga ko‘tarildimi?

Jons: «Bu qanday qilib mantiqqa to‘g‘ri keladi?»

Jon Jons ijtimoiy tarmoqda UFC chempionlik janglarida eng ko‘p g‘alaba qozongan sportchilar ro‘yxatini e’lon qildi.

«Ijtimoiy tarmoqlarga kirdim va yangi eng buyuk jangchi paydo bo‘lganini eshitdim? Hayronman. Menga buni qanday qilib mantiqqa to‘g‘ri kelishini tushuntirib bering».

Jonsning fikricha, Maxachevning hozirgi natijalari qanchalik yuqori bo‘lmasin, uni tarixdagi mutlaq eng buyuk jangchi deb atashga hali erta.

Raqamlar Jons tomonida

UFC chempionlik janglaridagi g‘alabalar bo‘yicha keltirilgan ro‘yxatda Jon Jons birinchi o‘rinni egallab turibdi.

O‘rin

Jangchi

Chempionlik janglaridagi g‘alaba

1

Jon Jons

16

2–11

Volkanovski, Aldo va boshqalar

Maxachevdan yuqori

12

Islam Maxachev

7

Jon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdi

Maxachevdan oldin Aleks Volkanovski, Joze Aldo, Israel Adesanya, Rendi Kutyur, Mett Xyuz, Anderson Silva, Valentina Shevchenko, Amanda Nunes, Demetrius Jonson va Jorj Sen-Per kabi UFC afsonalari joylashgan.

Maxachev esa tarix yozishda davom etmoqda

Shu bilan birga, Islam Maxachevning so‘nggi natijalari uning GOAT bahsiga tobora jiddiy da’vogarga aylanayotganini ko‘rsatmoqda.

U yengil vazn toifasida chempionlik kamarini himoya qilish bo‘yicha rekord o‘rnatgach, keyin yarim o‘rta vaznda ham chempionlik bahsida g‘alaba qozondi. So‘nggi jangda u Yen Machado Gerrini hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etdi.

Bu g‘alaba Maxachevga UFC tarixidagi eng uzun g‘alabali seriya bo‘yicha yangi rekord o‘rnatish imkonini berdi.

Demak, Maxachevning hozirgi yutuqlari uni tarixdagi eng buyuklar qatoriga olib kirdi. Ammo Jon Jonsning fikricha, ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasiga chiqish uchun bu hali yetarli emas.

GOAT bahsi yana qiziydi

Jon Jonsning 16 ta chempionlik jangidagi g‘alabasi va ko‘p yillik ustunligi uning asosiy dalili bo‘lib qolmoqda. Maxachev esa hali faoliyatini davom ettirayotgani uchun kelajakda bu raqamlarga yaqinlashish imkoniyatiga ega.

Endi UFC muxlislari orasidagi eng qiziq bahs yana avj oladi: hozirning o‘zida Maxachevni tarixdagi eng buyuk jangchi deb atash mumkinmi yoki Jon Jons hali ham bu maqomning asosiy egasimi?

Sizningcha, UFC tarixining eng buyuk jangchisi kim — Jon Jonsmi yoki Islam Maxachevmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda MMA muxlislari bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Bugun, 16:40«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdiBugun, 16:38Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiMessi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 16:35Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Bugun, 16:32Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Bugun, 16:30Yuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaYuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi