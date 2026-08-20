Dastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildi

·11·Sport
Dastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildi
Qisqacha

Islam Maxachev Ien Machado Gerri bilan kechgan 5 raundlik UFC chempionlik jangida hakamlarning bir ovozdan qarori bilan g'alaba qozondi. Dastin Pore Gerri teykdaunlarga qarshi yaxshi himoyalangani va klinchda oqilona harakat qilganini ta'kidladi. Pore Maxachev raqibini avval charchatib, keyin bo'g'ish usuli bilan yutishini taxmin qilganini aytdi.

UFC'ning yengil vazn toifasidagi sobiq vaqtinchalik chempioni Dastin Pore Islam Maxachev hamda Ien Machado Gerri o‘rtasida kechgan 5 raundlik chempionlik to‘qnashuvi bo‘yicha o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan Maxachevning g‘alabasi bilan yakunlangan ushbu bahsdan so‘ng, Pore oktagondagi kurash dinamikasi va raqiblarning ruhiy holati haqida ochiq gapirdi.

«Xayoldagi mahluq va oktagondagi haqiqat»: Porening xulosasi

Avval Maxachev bilan kuch sinashgan Dastin Pore Ien Gerrining chempionga qarshi himoyasini alohida e’tirof etib, jangchilarning psixologiyasiga to‘xtaldi:

"Men jang aynan shunday rivojlanishini kutgandim. Hatto Islam bo‘g‘ish usuli bilan yutishini taxmin qilgandim, ammo u birinchi navbatda raqibini charchatib, bosqichma-bosqich ustunlik qiladi deb o‘yladim. Ien Gerri teykdaunlarga qarshi juda yaxshi himoyalandi va klinchning ko‘plab vaziyatlarida ancha oqilona harakat qildi.

Chunki ba’zida insonni o‘z xayolingizda haddan tashqari ulug‘lab yuborasiz. Keyin esa u bilan oktagonda yuzma-yuz kelib, qo‘l berib ko‘rishganingizda, uning ham oddiy inson ekanini anglaysiz. U sizning xayolingizdagi dahshatli mahluq emas.", — dedi Dastin Pore.

Maxachev – Gerri to‘qnashuvi: Asosiy tafsilotlar va tahlil

Ko‘rsatkich

Jang natijalari va ekspert bahosi

Jang maqomi

UFC chempionlik bahsi (5 to‘liq raund)

Yakuniy natija

Islam Maxachevning g‘alabasi (hakamlarning bir ovozdan qarori)

Ien Gerrining harakati

Parterdan himoyalanish va klinchda yuqori saviyadagi chidamlilik

Porening taxmini

Maxachev raqibni toliqtirib, muddatidan oldin bo‘g‘ish usulida yutishi kutilgandi

Asosiy psixologik omil

Raqibni ortiqcha ulug‘lamaslik va uning ham inson ekanini his qilish

Maxachevning chempionlik sinovi va diviziondagi vaziyat

Dastin Porening ta’kidlashicha, Gerri Maxachevning bosimidan cho‘chimasdan harakat qilgani bois jang to‘liq davom etdi va chempion uchun oson kechmadi. Shunga qaramay, dog‘istonlik jangchi o‘z taktikasini amalga oshirib, kamarni munosib himoya qilishning uddasidan chiqdi.

Sizningcha, Ien Gerrining 5 raund davomida ko‘rsatgan qarshiligi Maxachevning keyingi raqiblari uchun qo‘llanma bo‘la oladimi yoki chempion har bir raqibga yangicha uslub topa oladimi?

O‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va MMA ixlosmandlariga ushbu muhim ekspert xulosasini darhol ulashing!

Dustin PoirierIslam MakhachevIan Machado GarryUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladiBugun, 21:16Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Bugun, 21:09Drogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladiDrogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladiBugun, 20:57Bolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinBolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinBugun, 20:16Kataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiKataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiBugun, 19:34João Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildiJoão Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildiBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)