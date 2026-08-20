Dastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildi
Islam Maxachev Ien Machado Gerri bilan kechgan 5 raundlik UFC chempionlik jangida hakamlarning bir ovozdan qarori bilan g'alaba qozondi. Dastin Pore Gerri teykdaunlarga qarshi yaxshi himoyalangani va klinchda oqilona harakat qilganini ta'kidladi. Pore Maxachev raqibini avval charchatib, keyin bo'g'ish usuli bilan yutishini taxmin qilganini aytdi.
UFC'ning yengil vazn toifasidagi sobiq vaqtinchalik chempioni Dastin Pore Islam Maxachev hamda Ien Machado Gerri o‘rtasida kechgan 5 raundlik chempionlik to‘qnashuvi bo‘yicha o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan Maxachevning g‘alabasi bilan yakunlangan ushbu bahsdan so‘ng, Pore oktagondagi kurash dinamikasi va raqiblarning ruhiy holati haqida ochiq gapirdi.
«Xayoldagi mahluq va oktagondagi haqiqat»: Porening xulosasi
Avval Maxachev bilan kuch sinashgan Dastin Pore Ien Gerrining chempionga qarshi himoyasini alohida e’tirof etib, jangchilarning psixologiyasiga to‘xtaldi:
"Men jang aynan shunday rivojlanishini kutgandim. Hatto Islam bo‘g‘ish usuli bilan yutishini taxmin qilgandim, ammo u birinchi navbatda raqibini charchatib, bosqichma-bosqich ustunlik qiladi deb o‘yladim. Ien Gerri teykdaunlarga qarshi juda yaxshi himoyalandi va klinchning ko‘plab vaziyatlarida ancha oqilona harakat qildi.
Chunki ba’zida insonni o‘z xayolingizda haddan tashqari ulug‘lab yuborasiz. Keyin esa u bilan oktagonda yuzma-yuz kelib, qo‘l berib ko‘rishganingizda, uning ham oddiy inson ekanini anglaysiz. U sizning xayolingizdagi dahshatli mahluq emas.", — dedi Dastin Pore.
Maxachev – Gerri to‘qnashuvi: Asosiy tafsilotlar va tahlil
Ko‘rsatkich
Jang natijalari va ekspert bahosi
Jang maqomi
UFC chempionlik bahsi (5 to‘liq raund)
Yakuniy natija
Islam Maxachevning g‘alabasi (hakamlarning bir ovozdan qarori)
Ien Gerrining harakati
Parterdan himoyalanish va klinchda yuqori saviyadagi chidamlilik
Porening taxmini
Maxachev raqibni toliqtirib, muddatidan oldin bo‘g‘ish usulida yutishi kutilgandi
Asosiy psixologik omil
Raqibni ortiqcha ulug‘lamaslik va uning ham inson ekanini his qilish
Maxachevning chempionlik sinovi va diviziondagi vaziyat
Dastin Porening ta’kidlashicha, Gerri Maxachevning bosimidan cho‘chimasdan harakat qilgani bois jang to‘liq davom etdi va chempion uchun oson kechmadi. Shunga qaramay, dog‘istonlik jangchi o‘z taktikasini amalga oshirib, kamarni munosib himoya qilishning uddasidan chiqdi.
Sizningcha, Ien Gerrining 5 raund davomida ko‘rsatgan qarshiligi Maxachevning keyingi raqiblari uchun qo‘llanma bo‘la oladimi yoki chempion har bir raqibga yangicha uslub topa oladimi?
O‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda qoldiring va MMA ixlosmandlariga ushbu muhim ekspert xulosasini darhol ulashing!
…