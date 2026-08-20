João Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildi

·17·Sport
João Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildi
Qisqacha

João Cancelo Barselona bilan Chempionlar ligasini qo'lga kiritib, kubokni 2015-yildan beri ilk bor klub muzeyiga qaytarishni maqsad qilgan. U Al-Hilal bilan shartnomasini o'zaro kelishuvga ko'ra bekor qilib, erkin agent sifatida Barselonaga qo'shildi va klub bilan 2029-yilgacha mo'ljallangan uch yillik bitim imzoladi.

Portugaliyalik himoyachi João Cancelo Kataloniyaning Barselona klubiga rasman qoʻshilgach, oʻzining his-tuygʻulari va kelgusgi rejalari haqida gapirdi. Shartnoma tafsilotlariga koʻra, futbolchi Al-Hilal bilan shartnomasini oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilgach, erkin agent sifatida kataloniyaliklar safiga kelib qoʻshilgan. U klub bilan 2029-yilgacha moʻljallangan uch yillik bitim imzolagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashri xabar berishicha, futbolchi oʻzining tanishtiruv matbuot anjumanida jamoaning oldiga ulkan maqsadlar qoʻyilganini taʼkidlagan. Jumladan, Cancelo 2015-yildan beri qoʻlga kiritilmagan Chempionlar ligasi kubogini yana Barselona muzeyiga olib kelish eng asosiy niyatlardan biri ekanini yashirmagan.

Uning soʻzlariga koʻra, Barselona kabi buyuk klub doimo barcha turnirlarda gʻalaba qozonishga tayyor turishi shart. Futbolchi jamoaning imkoniyatlariga yuqori baho berib, tarkibda gʻalaba qozonish uchun barcha zarur sifatlar yetarli ekanini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Gʻalaba sari toʻgʻri yoʻl

Cancelo jamoaviy muhit va tajriba uygʻunligi haqida fikr yuritarkan, muvaffaqiyat siri kundalik mashgʻulotlar va oʻzaro yordamda ekanini tushuntirdi. Uning fikricha, tarkibdagi tajribali futbolchilar yoshlarga koʻmaklashishi, yoshlar esa oʻz navbatida katta tajribaga ega oʻyinchilardan oʻrganishi lozim.

«Oʻylashimcha, biz toʻgʻri yoʻldan boryapmiz, chunki bu jamoada ulkan salohiyat bor va biz ushbu Chempionlar ligasini qoʻlga kiritish uchun qoʻlimizdan kelgan barcha ishni qilamiz», — dedi portugaliyalik himoyachi oʻzining dastlabki chiqishida.

Real Madrid bilan prinsipial raqobat

Shuningdek, matbuot anjumanida Real Madridga qarshi oʻyinlarning ahamiyati haqida ham toʻxtalib oʻtildi. Cancelo ashaddiy raqibga qarshi bahslarga hech qanday ortiqcha bosim yoki alohida vaziyat sifatida qaramasligini bildirdi.

Uning fikricha, turnir jadvalidagi har bir raqib bir xil darajada muhim va qaysi jamoaga qarshi maydonga tushishidan qatʼi nazar, har bir uchrashuvda faqat gʻalaba uchun kurashish talab etiladi. Yangi xaridning bu kabi ishonchli bayonotlari klub muxlislarida mavsumoldi katta umid uygʻotmoqda.

João CanceloBarselonaChempionlar ligasiReal MadridTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiKataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiBugun, 19:34Genoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqdaGenoa hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi nomlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:12Jo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiJo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiBugun, 17:54Enzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmiEnzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmiBugun, 17:37Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Bugun, 17:00Tarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiTarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)