João Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildi
João Cancelo Barselona bilan Chempionlar ligasini qo'lga kiritib, kubokni 2015-yildan beri ilk bor klub muzeyiga qaytarishni maqsad qilgan. U Al-Hilal bilan shartnomasini o'zaro kelishuvga ko'ra bekor qilib, erkin agent sifatida Barselonaga qo'shildi va klub bilan 2029-yilgacha mo'ljallangan uch yillik bitim imzoladi.
Portugaliyalik himoyachi João Cancelo Kataloniyaning Barselona klubiga rasman qoʻshilgach, oʻzining his-tuygʻulari va kelgusgi rejalari haqida gapirdi. Shartnoma tafsilotlariga koʻra, futbolchi Al-Hilal bilan shartnomasini oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilgach, erkin agent sifatida kataloniyaliklar safiga kelib qoʻshilgan. U klub bilan 2029-yilgacha moʻljallangan uch yillik bitim imzolagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashri xabar berishicha, futbolchi oʻzining tanishtiruv matbuot anjumanida jamoaning oldiga ulkan maqsadlar qoʻyilganini taʼkidlagan. Jumladan, Cancelo 2015-yildan beri qoʻlga kiritilmagan Chempionlar ligasi kubogini yana Barselona muzeyiga olib kelish eng asosiy niyatlardan biri ekanini yashirmagan.
Uning soʻzlariga koʻra, Barselona kabi buyuk klub doimo barcha turnirlarda gʻalaba qozonishga tayyor turishi shart. Futbolchi jamoaning imkoniyatlariga yuqori baho berib, tarkibda gʻalaba qozonish uchun barcha zarur sifatlar yetarli ekanini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Gʻalaba sari toʻgʻri yoʻlCancelo jamoaviy muhit va tajriba uygʻunligi haqida fikr yuritarkan, muvaffaqiyat siri kundalik mashgʻulotlar va oʻzaro yordamda ekanini tushuntirdi. Uning fikricha, tarkibdagi tajribali futbolchilar yoshlarga koʻmaklashishi, yoshlar esa oʻz navbatida katta tajribaga ega oʻyinchilardan oʻrganishi lozim.
«Oʻylashimcha, biz toʻgʻri yoʻldan boryapmiz, chunki bu jamoada ulkan salohiyat bor va biz ushbu Chempionlar ligasini qoʻlga kiritish uchun qoʻlimizdan kelgan barcha ishni qilamiz», — dedi portugaliyalik himoyachi oʻzining dastlabki chiqishida.
Real Madrid bilan prinsipial raqobatShuningdek, matbuot anjumanida Real Madridga qarshi oʻyinlarning ahamiyati haqida ham toʻxtalib oʻtildi. Cancelo ashaddiy raqibga qarshi bahslarga hech qanday ortiqcha bosim yoki alohida vaziyat sifatida qaramasligini bildirdi.
Uning fikricha, turnir jadvalidagi har bir raqib bir xil darajada muhim va qaysi jamoaga qarshi maydonga tushishidan qatʼi nazar, har bir uchrashuvda faqat gʻalaba uchun kurashish talab etiladi. Yangi xaridning bu kabi ishonchli bayonotlari klub muxlislarida mavsumoldi katta umid uygʻotmoqda.
…