«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi

·11·Sport
«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi
Qisqacha

Brand Finance reytingida «Real Madrid» ketma-ket uchinchi yil dunyoning eng qimmat futbol brendi deb topilib, 2,766 milliard dollar qiymat va AAA+ reytingiga ega bo'ldi. «Barselona» 2,276 milliard dollar bilan ikkinchi o'rinni egalladi. «Arsenal» esa 1,772 milliard dollarlik brend qiymati bilan 8-o'rindan 3-pog'onaga ko'tarildi. Kuchli o'ntalikdan «Bavariya», «PSJ», «Manchester Siti», «Liverpul», «Manchester Yunayted», «Chelsi» va «Borussiya Dortmund» ham joy oldi.

Londonda joylashgan nufuzli Brand Finance xalqaro konsalting kompaniyasi jahonning eng yuqori qiymatga ega bo‘lgan 50 ta futbol klubi brendi reytingini e’lon qildi. Madridning «Real» klubi ketma-ket uchinchi yil sayyoramizning eng qimmat futbol brendi maqomini o‘zida saqlab qoldi. Kataloniyaning «Barselona» klubi ikkinchi o‘rinni band etgan bo‘lsa, Londonning «Arsenal» jamoasi 8-pog‘onadan kuchli uchlikka keskin ko‘tarildi.

«Real»ning yetakchiligi va «Arsenal»ning katta sakrashi

Madridliklarning brend qiymati rekord darajadagi 2,766 milliard dollarga baholanib, eng yuqori AAA+ reytingiga loyiq ko‘rildi. Londonning «Arsenal» klubi esa so‘nggi yillardagi barqaror o‘sish va moliyaviy yutuqlari evaziga 1,772 milliard dollarlik ko‘rsatkich bilan 8-o‘rindan to‘g‘ridan to‘g‘ri 3-pog‘onaga sakradi.

Dunyoning eng qimmat 10 ta futbol klubi brendi (Brand Finance)

O‘rin

Klub nomi (Mamlakat)

Brend qiymati

Brend reytingi

1

«Real Madrid» (Ispaniya)

$2,766 mlrd

AAA+

2

«Barselona» (Ispaniya)

$2,276 mlrd

AAA+

3

«Arsenal» (Angliya)

$1,772 mlrd

AAA+

4

«Bavariya» (Germaniya)

$1,748 mlrd

AAA+

5

«PSJ» (Fransiya)

$1,734 mlrd

AAA

6

«Manchester Siti» (Angliya)

$1,709 mlrd

AAA

7

«Liverpul» (Angliya)

$1,695 mlrd

AAA+

8

«Manchester Yunayted» (Angliya)

$1,659 mlrd

AAA+

9

«Chelsi» (Angliya)

$1,101 mlrd

AAA+

10

«Borussiya Dortmund» (Germaniya)

$766 mln

AAA

Kuchli 25 talikdan joy olgan boshqa grandlar

Ro‘yxatning yuqori yarmidan «Atletiko Madrid», «Inter», «Tottenxem», «Milan», «Aston Villa», «Yuventus», «Nyukasl», «Bayer Leverkuzen», «Sporting», «Napoli», «Leypsig», «Benfika», «Ayaks», «Roma» va «Portu» kabi Yevropaning nomdor klublari ham munosib o‘rin egalladi.

Sizningcha, «Real Madrid» yaqin yillarda ham marketing va brend qiymati bo‘yicha jahondagi mutlaq yetakchiligini saqlab qola oladimi yoki APL grandlari ularni quvib o‘tadimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol iqtisodiyotiga qiziquvchi do‘stlaringizga ushbu muhim reytingni darhol ulashing!

Real MadridBarselonaArsenalBrand FinanceBayern Munich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiDeku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiBugun, 10:11Troy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiTroy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiBugun, 10:01Alonso rejasiga kirmagan yulduzlar: «Chelsi»da ikki hujumchiga ishonch yo‘qoldiAlonso rejasiga kirmagan yulduzlar: «Chelsi»da ikki hujumchiga ishonch yo‘qoldiBugun, 09:51«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildi«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildiBugun, 09:42«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdiBugun, 09:34Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiRamazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)