«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi
Brand Finance reytingida «Real Madrid» ketma-ket uchinchi yil dunyoning eng qimmat futbol brendi deb topilib, 2,766 milliard dollar qiymat va AAA+ reytingiga ega bo'ldi. «Barselona» 2,276 milliard dollar bilan ikkinchi o'rinni egalladi. «Arsenal» esa 1,772 milliard dollarlik brend qiymati bilan 8-o'rindan 3-pog'onaga ko'tarildi. Kuchli o'ntalikdan «Bavariya», «PSJ», «Manchester Siti», «Liverpul», «Manchester Yunayted», «Chelsi» va «Borussiya Dortmund» ham joy oldi.
Londonda joylashgan nufuzli Brand Finance xalqaro konsalting kompaniyasi jahonning eng yuqori qiymatga ega bo‘lgan 50 ta futbol klubi brendi reytingini e’lon qildi. Madridning «Real» klubi ketma-ket uchinchi yil sayyoramizning eng qimmat futbol brendi maqomini o‘zida saqlab qoldi. Kataloniyaning «Barselona» klubi ikkinchi o‘rinni band etgan bo‘lsa, Londonning «Arsenal» jamoasi 8-pog‘onadan kuchli uchlikka keskin ko‘tarildi.
«Real»ning yetakchiligi va «Arsenal»ning katta sakrashi
Madridliklarning brend qiymati rekord darajadagi 2,766 milliard dollarga baholanib, eng yuqori AAA+ reytingiga loyiq ko‘rildi. Londonning «Arsenal» klubi esa so‘nggi yillardagi barqaror o‘sish va moliyaviy yutuqlari evaziga 1,772 milliard dollarlik ko‘rsatkich bilan 8-o‘rindan to‘g‘ridan to‘g‘ri 3-pog‘onaga sakradi.
Dunyoning eng qimmat 10 ta futbol klubi brendi (Brand Finance)
O‘rin
Klub nomi (Mamlakat)
Brend qiymati
Brend reytingi
1
«Real Madrid» (Ispaniya)
$2,766 mlrd
AAA+
2
«Barselona» (Ispaniya)
$2,276 mlrd
AAA+
3
«Arsenal» (Angliya)
$1,772 mlrd
AAA+
4
«Bavariya» (Germaniya)
$1,748 mlrd
AAA+
5
«PSJ» (Fransiya)
$1,734 mlrd
AAA
6
«Manchester Siti» (Angliya)
$1,709 mlrd
AAA
7
«Liverpul» (Angliya)
$1,695 mlrd
AAA+
8
«Manchester Yunayted» (Angliya)
$1,659 mlrd
AAA+
9
«Chelsi» (Angliya)
$1,101 mlrd
AAA+
10
«Borussiya Dortmund» (Germaniya)
$766 mln
AAA
Kuchli 25 talikdan joy olgan boshqa grandlar
Ro‘yxatning yuqori yarmidan «Atletiko Madrid», «Inter», «Tottenxem», «Milan», «Aston Villa», «Yuventus», «Nyukasl», «Bayer Leverkuzen», «Sporting», «Napoli», «Leypsig», «Benfika», «Ayaks», «Roma» va «Portu» kabi Yevropaning nomdor klublari ham munosib o‘rin egalladi.
Sizningcha, «Real Madrid» yaqin yillarda ham marketing va brend qiymati bo‘yicha jahondagi mutlaq yetakchiligini saqlab qola oladimi yoki APL grandlari ularni quvib o‘tadimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol iqtisodiyotiga qiziquvchi do‘stlaringizga ushbu muhim reytingni darhol ulashing!
…