La Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydi
La Ligada hakamlarning bahsli qarorlarni to'g'ridan-to'g'ri efirda tushuntirish amaliyoti Santyago Bernabeuda stadionning qat'iy ichki reglamenti va texnik cheklovlari sabab ishlamaydi. Bu istisno hakamlarning malakasi yoki Ispaniya Hakamlar texnik qo'mitasi (CTA) sanksiyalari bilan bog'liq emas. Hakamlar qo'mitasi zarur texnik sharoitlar yaratilsa, Real Madrid stadionida ham izoh berishga tayyorligini bildirgan.
Ispaniya La Ligasining yangi mavsumida hakamlarning bahsli vaziyatlar bo'yicha qabul qilgan qarorlarini to'g'ridan-to'g'ri efirda tushuntirib berish amaliyoti joriy etildi. Mazkur tashabbus muxlislarga o'yin davomidagi munozarali epizodlar bo'yicha ko'proq shaffoflik va aniqlik kiritish maqsadida yo'lga qo'yilgan. Biroq Real Madrid klubining uy stadioni bo'lgan Santyago Bernabeu ushbu qoidadan mustasno bo'lgan yagona arena bo'lib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur cheklov hakamlarning malakasiga yoki Ispaniya Hakamlar texnik qo'mitasi (CTA) tomonidan kiritilgan sanksiyalarga bog'liq emas. Asosiy sabab — klubning stadion ichida efirga uzatish vaqtini cheklovchi qattiq ichki reglamenti va texnik qoidalaridadir. Hakamlar qo'mitasi barcha klublar uchun sharoitlar teng bo'lishi kerakligini ta'kidlab, faqatgina zaruriy texnik imkoniyatlar yaratilgan maydonlardagina hakamlar efirga chiqishini ma'lum qilgan.
Texnik cheklovlar va kelishmovchiliklar sabablariSport nashri ma'lumotiga ko'ra, stadiondagi efir vaqtlari bilan bog'liq qat'iy cheklovlar va muammolar Real Madrid rahbariyati hamda La Liga tashkilotchilari o'rtasidagi mavjud ziddiyatlar fonida yuzaga kelmoqda. «Qirollik klubi» o'zining ichki tijorat va media reglamentlari borasida mamlakat futbol boshqaruvi bilan anchadan beri qattiq pozitsiyani egallab kelmoqda. Shu sababli, boshqa barcha stadionlarda sinovdan o'tkazilayotgan hakamlik shaffofligi tashabbusi aynan Santyago Bernabeuda amalga oshishiga to'sqinlik qilmoqda.
Hakamlar texnik qo'mitasi mazkur qoida barcha uchun birdek amal qilishini va agar klub zarur sharoitlarni taqdim etsa, hakamlar darhol efirda tushuntirish berishga tayyorligini bildiradi. Biroq hozircha tomonlar o'rtasida bu masala bo'yicha murosaga kelinmagani muxlislar va mutaxassislarning e'tiborini tortmoqda.
Mavsum oldi tayyorgarlik va e'tibor markazidagi o'yinlarReal Madrid jamoasi yangi La Liga mavsumini safarda Espanyolga qarshi o'yin bilan boshlaydi va shundan keyingina o'z uyiga qaytadi. Jamoaning o'z stadionida hakamlar izohlarisiz o'tadigan bahslari esa har qanday bahsli vaziyatda yana ham ko'proq muhokamalar va keskin tanqidlarga sabab bo'lishi aniq.
Madridliklar mavsumning dastlabki uchruzuvlariyoq maksimal ochkolarni qo'lga kiritib, chempionat poygasida barqarorlikka erishishni maqsad qilgan. Shunga qaramay, Santyago Bernabeudagi mazkur istisno holati Ispaniya futbolidagi mavjud kelishmovchiliklarning yana bir ko'rinishi sifatida mavsum davomida diqqat markazida qolishi kutilmoqda.
…