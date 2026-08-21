La Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydi

·8·Sport
La Liga hakamlarining tushuntirishlari nima uchun Santyago Bernabeuda ishlamaydi
Qisqacha

La Ligada hakamlarning bahsli qarorlarni to'g'ridan-to'g'ri efirda tushuntirish amaliyoti Santyago Bernabeuda stadionning qat'iy ichki reglamenti va texnik cheklovlari sabab ishlamaydi. Bu istisno hakamlarning malakasi yoki Ispaniya Hakamlar texnik qo'mitasi (CTA) sanksiyalari bilan bog'liq emas. Hakamlar qo'mitasi zarur texnik sharoitlar yaratilsa, Real Madrid stadionida ham izoh berishga tayyorligini bildirgan.

Ispaniya La Ligasining yangi mavsumida hakamlarning bahsli vaziyatlar bo'yicha qabul qilgan qarorlarini to'g'ridan-to'g'ri efirda tushuntirib berish amaliyoti joriy etildi. Mazkur tashabbus muxlislarga o'yin davomidagi munozarali epizodlar bo'yicha ko'proq shaffoflik va aniqlik kiritish maqsadida yo'lga qo'yilgan. Biroq Real Madrid klubining uy stadioni bo'lgan Santyago Bernabeu ushbu qoidadan mustasno bo'lgan yagona arena bo'lib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur cheklov hakamlarning malakasiga yoki Ispaniya Hakamlar texnik qo'mitasi (CTA) tomonidan kiritilgan sanksiyalarga bog'liq emas. Asosiy sabab — klubning stadion ichida efirga uzatish vaqtini cheklovchi qattiq ichki reglamenti va texnik qoidalaridadir. Hakamlar qo'mitasi barcha klublar uchun sharoitlar teng bo'lishi kerakligini ta'kidlab, faqatgina zaruriy texnik imkoniyatlar yaratilgan maydonlardagina hakamlar efirga chiqishini ma'lum qilgan.

Texnik cheklovlar va kelishmovchiliklar sabablari

Sport nashri ma'lumotiga ko'ra, stadiondagi efir vaqtlari bilan bog'liq qat'iy cheklovlar va muammolar Real Madrid rahbariyati hamda La Liga tashkilotchilari o'rtasidagi mavjud ziddiyatlar fonida yuzaga kelmoqda. «Qirollik klubi» o'zining ichki tijorat va media reglamentlari borasida mamlakat futbol boshqaruvi bilan anchadan beri qattiq pozitsiyani egallab kelmoqda. Shu sababli, boshqa barcha stadionlarda sinovdan o'tkazilayotgan hakamlik shaffofligi tashabbusi aynan Santyago Bernabeuda amalga oshishiga to'sqinlik qilmoqda.

Hakamlar texnik qo'mitasi mazkur qoida barcha uchun birdek amal qilishini va agar klub zarur sharoitlarni taqdim etsa, hakamlar darhol efirda tushuntirish berishga tayyorligini bildiradi. Biroq hozircha tomonlar o'rtasida bu masala bo'yicha murosaga kelinmagani muxlislar va mutaxassislarning e'tiborini tortmoqda.

Mavsum oldi tayyorgarlik va e'tibor markazidagi o'yinlar

Real Madrid jamoasi yangi La Liga mavsumini safarda Espanyolga qarshi o'yin bilan boshlaydi va shundan keyingina o'z uyiga qaytadi. Jamoaning o'z stadionida hakamlar izohlarisiz o'tadigan bahslari esa har qanday bahsli vaziyatda yana ham ko'proq muhokamalar va keskin tanqidlarga sabab bo'lishi aniq.

Madridliklar mavsumning dastlabki uchruzuvlariyoq maksimal ochkolarni qo'lga kiritib, chempionat poygasida barqarorlikka erishishni maqsad qilgan. Shunga qaramay, Santyago Bernabeudagi mazkur istisno holati Ispaniya futbolidagi mavjud kelishmovchiliklarning yana bir ko'rinishi sifatida mavsum davomida diqqat markazida qolishi kutilmoqda.

La LigaReal MadridSantyago BernabeuHakamlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiYuventus transfer bozori: Jonatan Devid Xall Siti taklifini rad etdiBugun, 11:58Lionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiLionel Messi AQShda diskvalifikatsiya xavfiga duch keldiBugun, 11:54Christian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas ediChristian Vieri: Ronaldoni mashgʻulotlarda toʻxtatib boʻlmas ediBugun, 11:31Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiDeku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiBugun, 10:11«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildiBugun, 10:07Troy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiTroy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydiBugun, 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)