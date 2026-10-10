Haftaning eng qaynoq 7 ta markaziy uchrashuvi prevyusi

·34·Sport
Haftaning eng qaynoq 7 ta markaziy uchrashuvi prevyusi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oktyabr oyining ikkinchi dam olish kunlarida Angliya Premer-ligasi, Ispaniya La Ligasi, Italiya A Seriyasi va Saudiya Proligasida 7 ta muhim uchrashuv bo'lib o'tadi.
  • «Arsenal»
  • «Lids»ga qarshi o'z uyida mag'lubiyatsiz seriyasini davom ettirishga, «Manchester Yunayted» va «Tottenhem» esa mavsumdagi omadsizlikdan chiqishga harakat qiladi.

Oktyabr oyining ikkinchi dam olish kunlari jahon futboli ixlosmandlariga haqiqiy superhaftani taqdim etmoqda. Angliya Premer-ligasidagi shiddatli qarama-qarshiliklar, Ispaniyadagi chempionlik poygasi, Italiya A Seriyasidagi kutilmagan peshqadamlik hamda Saudiya Proligasidagi grandlar to‘qnashuvi muxlislarni ekran qarshisiga mixlab qo‘yishi shubhasiz.

Quyida hafta oxirida bo‘lib o‘tadigan eng muhim 7 ta bahs va ular atrofidagi asosiy intrigalar bilan batafsil tanishamiz.

Shanba, 10 oktyabr: London revanshi, «Old Trafford» bosimi va yulduzlar to‘qnashuvi

1. «Arsenal» — «Lids» (APL, 16:30)

  • Asosiy intriga: «Brayton»ga uchralgan kutilmagan 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat Mikel Arteta shogirdlari uchun sovuq dush bo‘ldi. Endi ular yo‘qotilgan ishonchni tiklashi lozim;

  • Faktorlar va statistika: «Lids» chempionatda mag‘lubiyatsiz seriyani davom ettirib, kuchli qarshilik ko‘rsatishga tayyor. Biroq tarix londonliklar tarafida — Arteta boshqaruvidagi «Arsenal» o‘z maydonida «Lids»ni ketma-ket 6 ta o‘yinda mag‘lub etgan.

2. «Manchester Yunayted» — «Tottenhem» (APL, 21:30)

  • Asosiy intriga: Mavsumni juda omadsiz boshlagan ikki ingliz grandining «jon saqlash» jangi;

  • Holat: «Tottenhem» yozgi katta xaridlarga qaramay, «Aston Villa»ga 2:3 hisobida yutqazib, jadvalning eng quyi pog‘onasiga tushib qoldi. Chempionatda atigi bitta g‘alaba qayd etgan «MYU» esa lazaretdagi jarohatlar va barqarorlik yetishmasligidan qiynalmoqda. Ushbu to‘qnashuv har ikki tomon uchun ruhiy inqirozdan chiqishning yagona yo‘lidir.

3. «Barselona» — «Xetafe» (La Liga, 21:30)

  • Asosiy intriga: Hansi Flik boshchiligidagi kataloniyaliklarning mutlaq dominantligi;

  • Statistik ustunlik: «Barsa» dastlabki 8 ta o‘yinning barchasida zafar quchib, raqiblar darvozasiga naqd 36 ta gol urdi (o‘rtacha 4,5 gol). Rafinyaning ajoyib sermahsulligi evaziga jamoa to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylangan. «Xetafe» esa nafaqat kam gol urmoqda (har o‘yinda 2 tadan oshmagan), balki 2018 yildan buyon safarda «Barselona»dan ochko ololgani yo‘q.

4. «Al-Hilol» — «Al-Ittihod» (Saudiya Proligasi, 23:00)

  • Asosiy intriga: Arabiston yarim orolining ikki qudratli superklubi o‘rtasidagi chempionlik jangi;

  • Yulduzlar to‘qnashuvi: «Al-Hilol» safida Kulibali, Teo Ernandes, Olli Uotkins va Martinelli maydonga tushsa, mag‘lubiyatsiz kelayotgan Jidda klubi safini Veynaldum, Bergveyn va En-Nesiri boshqarmoqda. 7 turda jami 11 g‘alabani bo‘lishib olgan jamoalar turnir peshqadamligini aniqlab beradi.

5. «Real Madrid» — «Vilyarreal» (La Liga, 23:59)

  • Asosiy intriga: Qiyin taqvim va mudofaa muammolari qarshisida qolgan «qirollik klubi»;

  • Yo‘qotishlar: Mbappening terma jamoadan jarohat bilan qaytgani, Vinisiusning golsiz seriyasi va markaziy himoyadagi tanglik Joze Mourinyuning rejalarini chigallashtirmoqda. «Roma», «Sevilya», «Leypsig» va «Barselona»ga qarshi og‘ir bahslar oldidan madridliklar «sariq suvosti kemasi»ni mag‘lub etishi shart.

Yakshanba, 11 oktyabr: Rim renessansi va «Enfild»dagi superklasiko

6. «Komo» — «Roma» (A Seriya, 15:30)

  • Asosiy intriga: Sensatsion peshqadam «Roma»ning Fabregas qal’asiga safari;

  • O‘yin qiymati: Rimliklar 2014/15 yilgi mavsumdan buyon ilk bor dastlabki 5 turni mag‘lubiyatsiz o‘tkazib, jadvalni boshqarmoqda (Malen va Dibala juftligi ajoyib formada). Biroq «Komo» o‘z maydonida xavfli raqib: ikki jamoa o‘rtasidagi avvalgi 4 ta to‘qnashuvning barchasida aynan mezbonlar zafar quchgan an’ana saqlanib kelmoqda.

7. «Liverpul» — «Manchester Siti» (APL, 20:30)

  • Asosiy intriga: Angliyada yangi davr to‘qnashuvi — Andoni Iraola vs Enso Mareska;

  • Husanov uchun imkoniyat: Mustaqil komissiyaning moliyaviy ayblovlari bosimi ostida qolgan «Manchester Siti» uchun bu bahs xarakter ko‘rsatish maydoni bo‘ladi. Duranglar girdobidagi mag‘lubiyatsiz «Liverpul»ga qarshi o‘yinda o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning maydonga tushish ehtimoli yuqori baholanmoqda — italiyalik mutaxassis «Enfild» bosimini yengish uchun himoyaviy rotatsiyaga qo‘l urishi kutilmoqda.

Haftaning ushbu shiddatli bahslari nafaqat ochkolar jadvalini o‘zgartirib yuborishi, balki mavsumning umumiy chempionlik intrigasini belgilab berishi kutilmoqda.

ArsenalBarselonaReal MadridAl-Xilol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi21 avgust 10:07Transferlar dominosi: Real Madrid qadamlari Yevropa grandlarini harakatga keltirdiTransferlar dominosi: Real Madrid qadamlari Yevropa grandlarini harakatga keltirdi27 iyul 14:32Yozgi transferlar bozori: Real Madrid harakatlari grandlar rejalarini oʻzgartirmoqdaYozgi transferlar bozori: Real Madrid harakatlari grandlar rejalarini oʻzgartirmoqda27 iyul 13:55Real Madrid transferlari Yevropa gigantlariga umid bagʻishlamoqdaReal Madrid transferlari Yevropa gigantlariga umid bagʻishlamoqda27 iyul 13:33Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaViktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqda21 avgust 09:19Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaJulian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqda21 avgust 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi