Haftaning eng qaynoq 7 ta markaziy uchrashuvi prevyusi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oktyabr oyining ikkinchi dam olish kunlarida Angliya Premer-ligasi, Ispaniya La Ligasi, Italiya A Seriyasi va Saudiya Proligasida 7 ta muhim uchrashuv bo'lib o'tadi.
- «Arsenal»
- «Lids»ga qarshi o'z uyida mag'lubiyatsiz seriyasini davom ettirishga, «Manchester Yunayted» va «Tottenhem» esa mavsumdagi omadsizlikdan chiqishga harakat qiladi.
Oktyabr oyining ikkinchi dam olish kunlari jahon futboli ixlosmandlariga haqiqiy superhaftani taqdim etmoqda. Angliya Premer-ligasidagi shiddatli qarama-qarshiliklar, Ispaniyadagi chempionlik poygasi, Italiya A Seriyasidagi kutilmagan peshqadamlik hamda Saudiya Proligasidagi grandlar to‘qnashuvi muxlislarni ekran qarshisiga mixlab qo‘yishi shubhasiz.
Quyida hafta oxirida bo‘lib o‘tadigan eng muhim 7 ta bahs va ular atrofidagi asosiy intrigalar bilan batafsil tanishamiz.
Shanba, 10 oktyabr: London revanshi, «Old Trafford» bosimi va yulduzlar to‘qnashuvi
1. «Arsenal» — «Lids» (APL, 16:30)
Asosiy intriga: «Brayton»ga uchralgan kutilmagan 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat Mikel Arteta shogirdlari uchun sovuq dush bo‘ldi. Endi ular yo‘qotilgan ishonchni tiklashi lozim;
Faktorlar va statistika: «Lids» chempionatda mag‘lubiyatsiz seriyani davom ettirib, kuchli qarshilik ko‘rsatishga tayyor. Biroq tarix londonliklar tarafida — Arteta boshqaruvidagi «Arsenal» o‘z maydonida «Lids»ni ketma-ket 6 ta o‘yinda mag‘lub etgan.
2. «Manchester Yunayted» — «Tottenhem» (APL, 21:30)
Asosiy intriga: Mavsumni juda omadsiz boshlagan ikki ingliz grandining «jon saqlash» jangi;
Holat: «Tottenhem» yozgi katta xaridlarga qaramay, «Aston Villa»ga 2:3 hisobida yutqazib, jadvalning eng quyi pog‘onasiga tushib qoldi. Chempionatda atigi bitta g‘alaba qayd etgan «MYU» esa lazaretdagi jarohatlar va barqarorlik yetishmasligidan qiynalmoqda. Ushbu to‘qnashuv har ikki tomon uchun ruhiy inqirozdan chiqishning yagona yo‘lidir.
3. «Barselona» — «Xetafe» (La Liga, 21:30)
Asosiy intriga: Hansi Flik boshchiligidagi kataloniyaliklarning mutlaq dominantligi;
Statistik ustunlik: «Barsa» dastlabki 8 ta o‘yinning barchasida zafar quchib, raqiblar darvozasiga naqd 36 ta gol urdi (o‘rtacha 4,5 gol). Rafinyaning ajoyib sermahsulligi evaziga jamoa to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylangan. «Xetafe» esa nafaqat kam gol urmoqda (har o‘yinda 2 tadan oshmagan), balki 2018 yildan buyon safarda «Barselona»dan ochko ololgani yo‘q.
4. «Al-Hilol» — «Al-Ittihod» (Saudiya Proligasi, 23:00)
Asosiy intriga: Arabiston yarim orolining ikki qudratli superklubi o‘rtasidagi chempionlik jangi;
Yulduzlar to‘qnashuvi: «Al-Hilol» safida Kulibali, Teo Ernandes, Olli Uotkins va Martinelli maydonga tushsa, mag‘lubiyatsiz kelayotgan Jidda klubi safini Veynaldum, Bergveyn va En-Nesiri boshqarmoqda. 7 turda jami 11 g‘alabani bo‘lishib olgan jamoalar turnir peshqadamligini aniqlab beradi.
5. «Real Madrid» — «Vilyarreal» (La Liga, 23:59)
Asosiy intriga: Qiyin taqvim va mudofaa muammolari qarshisida qolgan «qirollik klubi»;
Yo‘qotishlar: Mbappening terma jamoadan jarohat bilan qaytgani, Vinisiusning golsiz seriyasi va markaziy himoyadagi tanglik Joze Mourinyuning rejalarini chigallashtirmoqda. «Roma», «Sevilya», «Leypsig» va «Barselona»ga qarshi og‘ir bahslar oldidan madridliklar «sariq suvosti kemasi»ni mag‘lub etishi shart.
Yakshanba, 11 oktyabr: Rim renessansi va «Enfild»dagi superklasiko
6. «Komo» — «Roma» (A Seriya, 15:30)
Asosiy intriga: Sensatsion peshqadam «Roma»ning Fabregas qal’asiga safari;
O‘yin qiymati: Rimliklar 2014/15 yilgi mavsumdan buyon ilk bor dastlabki 5 turni mag‘lubiyatsiz o‘tkazib, jadvalni boshqarmoqda (Malen va Dibala juftligi ajoyib formada). Biroq «Komo» o‘z maydonida xavfli raqib: ikki jamoa o‘rtasidagi avvalgi 4 ta to‘qnashuvning barchasida aynan mezbonlar zafar quchgan an’ana saqlanib kelmoqda.
7. «Liverpul» — «Manchester Siti» (APL, 20:30)
Asosiy intriga: Angliyada yangi davr to‘qnashuvi — Andoni Iraola vs Enso Mareska;
Husanov uchun imkoniyat: Mustaqil komissiyaning moliyaviy ayblovlari bosimi ostida qolgan «Manchester Siti» uchun bu bahs xarakter ko‘rsatish maydoni bo‘ladi. Duranglar girdobidagi mag‘lubiyatsiz «Liverpul»ga qarshi o‘yinda o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning maydonga tushish ehtimoli yuqori baholanmoqda — italiyalik mutaxassis «Enfild» bosimini yengish uchun himoyaviy rotatsiyaga qo‘l urishi kutilmoqda.
Haftaning ushbu shiddatli bahslari nafaqat ochkolar jadvalini o‘zgartirib yuborishi, balki mavsumning umumiy chempionlik intrigasini belgilab berishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…