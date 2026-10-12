Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» prezidenti Joan Laporta yosh futbolchi Lamin Yamalning «Oltin to‘p» mukofotiga munosib ekanini ta’kidladi.
- Laportaning fikricha, Yamalning o‘tgan mavsumdagi La Liga chempionligi va jahon chempionatidagi g‘alabasi uni ushbu sovrin uchun asosiy da’vogar qiladi.
- Mukofotning taqdim etilishi 26 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadi va natijalar qat’iy sir saqlanmoqda.
Kataloniyaning «Barselona» klubi prezidenti Joan Laporta jahon futbolining eng nufuzli individual mukofoti — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) uchun kurashda klubning yosh vunderkindi Lamin Yamalning imkoniyatlari haqida to‘xtaldi. Barca Universal nashri xabariga ko‘ra, klub rahbari yosh iqtidor sohibi o‘tgan mavsumdagi ulkan yutuqlari bilan ushbu sovringa har tomonlama munosib ekanini qat’iy ta’kidladi.
Laporta 26 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan marosim oldidan natijalar qat’iy sir saqlanayotganiga qaramay, yakuniy qaror adolat tamoyillariga tayanishiga umid bildirdi.
«Yamalning bu sovrinni yutishi adolatli qaror bo‘ladi»
«Barselona» rahbari ispaniyalik vingerning da’vogarligini quyidagi muhim dalillar bilan asosladi:
Ulkan g‘alabalar va rekord mavsum: «Yamal ushbu mukofotni qo‘lga kiritsa, mutlaqo adolatli bo‘lardi. Chunki u fenomenal mavsum o‘tkazdi — La Liga chempionligini qo‘lga kiritdi va eng yirik cho‘qqi — jahon chempionatida zafar quchdi. Qisqasi, Lamin «Oltin to‘p»ga to‘liq haqli», — dedi Laporta;
O‘z kuchiga ishonch: Prezident futbolchining shaxsiy ambitsiyalarini qo‘llab-quvvatladi: «Uning o‘zi ham ushbu sovringa loyiq ekanini his qilmoqda va bu haqda ochiq gapirmoqda. Men uning bunday dadil kayfiyatini faqat ijobiy baholayman».
London kutmoqda: 26 oktyabr kuni hammasi oydinlashadi
Yilning eng muhim futbol kechasi arafasida intriga yuqori cho‘qqisiga chiqqan:
Qat’iy sir saqlanayotgan ovozlar: «Barchasi qanday yakunlanishini tez orada ko‘ramiz. Hozircha natijalar qat’iy maxfiy saqlanmoqda. Biz taqdirlash kechasini katta qiziqish va intiqlik bilan kutyapmiz», — deya qo‘shimcha qildi Kataloniya klubi rahbari;
Marosim manzili va sanasi: «Oltin to‘p» topshirish tantanasi joriy yilning 26 oktyabr kuni London shahrida bo‘lib o‘tadi;
Amaldagi g‘olib: Eslatib o‘tamiz, o‘tgan mavsumda ushbu nufuzli mukofot «PSJ» hujumchisi Usmon Dembele tomonidan qo‘lga kiritilgan edi.
Agar 26 oktyabr kuni Lamin Yamal ushbu mukofotni qabul qilib olsa, u futbol tarixida «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan eng yosh yulduzlardan biri sifatida o‘z nomini oltin harflar bilan yozib qo‘yadi.
Izohlar 0
…