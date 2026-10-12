Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdi

·41·Sport
Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» prezidenti Joan Laporta yosh futbolchi Lamin Yamalning «Oltin to‘p» mukofotiga munosib ekanini ta’kidladi.
  • Laportaning fikricha, Yamalning o‘tgan mavsumdagi La Liga chempionligi va jahon chempionatidagi g‘alabasi uni ushbu sovrin uchun asosiy da’vogar qiladi.
  • Mukofotning taqdim etilishi 26 oktyabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadi va natijalar qat’iy sir saqlanmoqda.

Kataloniyaning «Barselona» klubi prezidenti Joan Laporta jahon futbolining eng nufuzli individual mukofoti — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) uchun kurashda klubning yosh vunderkindi Lamin Yamalning imkoniyatlari haqida to‘xtaldi. Barca Universal nashri xabariga ko‘ra, klub rahbari yosh iqtidor sohibi o‘tgan mavsumdagi ulkan yutuqlari bilan ushbu sovringa har tomonlama munosib ekanini qat’iy ta’kidladi.

Laporta 26 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan marosim oldidan natijalar qat’iy sir saqlanayotganiga qaramay, yakuniy qaror adolat tamoyillariga tayanishiga umid bildirdi.

«Yamalning bu sovrinni yutishi adolatli qaror bo‘ladi»

«Barselona» rahbari ispaniyalik vingerning da’vogarligini quyidagi muhim dalillar bilan asosladi:

  • Ulkan g‘alabalar va rekord mavsum: «Yamal ushbu mukofotni qo‘lga kiritsa, mutlaqo adolatli bo‘lardi. Chunki u fenomenal mavsum o‘tkazdi — La Liga chempionligini qo‘lga kiritdi va eng yirik cho‘qqi — jahon chempionatida zafar quchdi. Qisqasi, Lamin «Oltin to‘p»ga to‘liq haqli», — dedi Laporta;

  • O‘z kuchiga ishonch: Prezident futbolchining shaxsiy ambitsiyalarini qo‘llab-quvvatladi: «Uning o‘zi ham ushbu sovringa loyiq ekanini his qilmoqda va bu haqda ochiq gapirmoqda. Men uning bunday dadil kayfiyatini faqat ijobiy baholayman».

London kutmoqda: 26 oktyabr kuni hammasi oydinlashadi

Yilning eng muhim futbol kechasi arafasida intriga yuqori cho‘qqisiga chiqqan:

  • Qat’iy sir saqlanayotgan ovozlar: «Barchasi qanday yakunlanishini tez orada ko‘ramiz. Hozircha natijalar qat’iy maxfiy saqlanmoqda. Biz taqdirlash kechasini katta qiziqish va intiqlik bilan kutyapmiz», — deya qo‘shimcha qildi Kataloniya klubi rahbari;

  • Marosim manzili va sanasi: «Oltin to‘p» topshirish tantanasi joriy yilning 26 oktyabr kuni London shahrida bo‘lib o‘tadi;

  • Amaldagi g‘olib: Eslatib o‘tamiz, o‘tgan mavsumda ushbu nufuzli mukofot «PSJ» hujumchisi Usmon Dembele tomonidan qo‘lga kiritilgan edi.

Agar 26 oktyabr kuni Lamin Yamal ushbu mukofotni qabul qilib olsa, u futbol tarixida «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan eng yosh yulduzlardan biri sifatida o‘z nomini oltin harflar bilan yozib qo‘yadi.

Joan LaportaLamin YamalOltin to‘pBarselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradiEspanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradi30 sentabr 09:50Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdiEntoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi24 sentabr 16:16Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi15 sentabr 19:32Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadi15 sentabr 11:15Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi14 sentabr 13:17«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi12 sentabr 06:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi