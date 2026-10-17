Rivaldo «Oltin to‘p» sovrinini kim olishi kerakligini aytdi...

·91·Sport
Rivaldo «Oltin to‘p» sovrinini kim olishi kerakligini aytdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sobiq "Oltin to'p" sohibi Rivaldo, 2026-yilgi mukofot uchun eng kuchli nomzod sifatida "Barselona" yosh vunderkindi Lamin Yamalni ko'rsatdi.
  • Braziliyalik afsona Kilian Mbappe, Jud Bellinghem va Harri Keyn kabi yulduzlarni ham e'tirof etdi, ammo Yamalning Jahon chempionatida g'alaba qozonganligi va "Barselona" safidagi fantastik o'yinini alohida ta'kidladi.

Braziliya milliy jamoasi va Kataloniyaning «Barselona» klubi afsonaviy yulduzi, sobiq «Oltin to‘p» sohibi Rivaldo jahon futbolining eng nufuzli individual mukofoti topshirilishi oldidan o‘z taxminlari bilan o‘rtoqlashdi.

«RB Sport» nashriga intervyu bergan tajribali mutaxassis joriy yilgi sovrin uchun kurashda «Barselona»ning yosh vunderkindi Lamin Yamalni eng kuchli nomzod sifatida ko‘rsatdi, shuningdek, qit’aning boshqa yulduzlarini ham e’tirof etdi.

«Yamalning imkoniyati juda yuqori»: Rivaldo nima dedi?

Braziliyalik afsona asosiy da’vogarlar qatorida bir nechta futbolchining xizmatlarini alohida ajratib ko‘rsatdi:

  • Lamin Yamalning ustunligi: «Lamin Yamalning imkoniyatlari juda yuqori — u Ispaniya milliy jamoasi bilan Jahon chempionatida g‘olib chiqdi va “Barselona” safida fantastik o‘yin namoyish etmoqda;

  • Yevropa yulduzlari: Shuningdek, Kilian Mbappe, Jud Bellinghem va Harri Keyn kabi yuqori saviyadagi to‘purarlar ham mukofotga munosib;

  • Messi fenomeni: AQSHda to‘p surayotgan bo‘lsa-da, maydonda hamon jahon darajasidagi betakror futbol namoyish etayotgan Lionel Messini ham alohida ta’kidlab o‘tgan bo‘lardim», — dedi Rivaldo.

Marosim sanasi va o‘tgan yilgi sohib

Yilning eng intrigali tadbiriga sanoqli kunlar qoldi:

  • Taqdirlash kuni: 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) topshirish tantanali marosimi 26 oktyabr, dushanba kuni bo‘lib o‘tadi;

  • Amaldagi g‘olib: Eslatib o‘tamiz, o‘tgan mavsumda ushbu nufuzli individual mukofot Fransiya milliy jamoasi va «PSJ» hujumchisi Usmon Dembelega nasib etgan edi.

Bu yilgi ovoz berish natijalari yosh avlod vakili Lamin Yamalning taxtga o‘tirishi yoki tajribali to‘purarlarning g‘alabasi bilan yodda qolishi mumkin.

Lamin YamalRivaldoOltin to‘pBarselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdiLaporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdi12 oktabr 18:17Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradiEspanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradi30 sentabr 09:50Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdiEntoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi24 sentabr 16:16Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi15 sentabr 19:32Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadi15 sentabr 11:15Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi14 sentabr 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...