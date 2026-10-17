Rivaldo «Oltin to‘p» sovrinini kim olishi kerakligini aytdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sobiq "Oltin to'p" sohibi Rivaldo, 2026-yilgi mukofot uchun eng kuchli nomzod sifatida "Barselona" yosh vunderkindi Lamin Yamalni ko'rsatdi.
- Braziliyalik afsona Kilian Mbappe, Jud Bellinghem va Harri Keyn kabi yulduzlarni ham e'tirof etdi, ammo Yamalning Jahon chempionatida g'alaba qozonganligi va "Barselona" safidagi fantastik o'yinini alohida ta'kidladi.
Braziliya milliy jamoasi va Kataloniyaning «Barselona» klubi afsonaviy yulduzi, sobiq «Oltin to‘p» sohibi Rivaldo jahon futbolining eng nufuzli individual mukofoti topshirilishi oldidan o‘z taxminlari bilan o‘rtoqlashdi.
«RB Sport» nashriga intervyu bergan tajribali mutaxassis joriy yilgi sovrin uchun kurashda «Barselona»ning yosh vunderkindi Lamin Yamalni eng kuchli nomzod sifatida ko‘rsatdi, shuningdek, qit’aning boshqa yulduzlarini ham e’tirof etdi.
«Yamalning imkoniyati juda yuqori»: Rivaldo nima dedi?
Braziliyalik afsona asosiy da’vogarlar qatorida bir nechta futbolchining xizmatlarini alohida ajratib ko‘rsatdi:
Lamin Yamalning ustunligi: «Lamin Yamalning imkoniyatlari juda yuqori — u Ispaniya milliy jamoasi bilan Jahon chempionatida g‘olib chiqdi va “Barselona” safida fantastik o‘yin namoyish etmoqda;
Yevropa yulduzlari: Shuningdek, Kilian Mbappe, Jud Bellinghem va Harri Keyn kabi yuqori saviyadagi to‘purarlar ham mukofotga munosib;
Messi fenomeni: AQSHda to‘p surayotgan bo‘lsa-da, maydonda hamon jahon darajasidagi betakror futbol namoyish etayotgan Lionel Messini ham alohida ta’kidlab o‘tgan bo‘lardim», — dedi Rivaldo.
Marosim sanasi va o‘tgan yilgi sohib
Yilning eng intrigali tadbiriga sanoqli kunlar qoldi:
Taqdirlash kuni: 2026 yilgi «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) topshirish tantanali marosimi 26 oktyabr, dushanba kuni bo‘lib o‘tadi;
Amaldagi g‘olib: Eslatib o‘tamiz, o‘tgan mavsumda ushbu nufuzli individual mukofot Fransiya milliy jamoasi va «PSJ» hujumchisi Usmon Dembelega nasib etgan edi.
Bu yilgi ovoz berish natijalari yosh avlod vakili Lamin Yamalning taxtga o‘tirishi yoki tajribali to‘purarlarning g‘alabasi bilan yodda qolishi mumkin.
Izohlar 0
…