Qozog‘iston boks yulduzlari nega O‘zbekistonga keldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonlik boks ustalari o‘z milliy chempionati oldidan tayyorgarlik ko‘rish uchun O‘zbekistonga keldi.
- Ular Toshkentda kuchli sparring sheriklar, tajribali murabbiylar va Akmal Hasanovning talabchan mashg‘ulotlaridan foydalanmoqda.
- Ushbu 14 kunlik qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini 5–18 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi, birinchi bosqich Toshkentda, keyin esa Yangiobod tog‘li bazasida davom etadi.
Qozog‘istonning bir qator mahoratli charm qo‘lqop ustalari o‘z milliy chempionati oldidan tayyorgarlik bazasi sifatida aynan O‘zbekistonni tanladi. Sports.kz nashri xabariga ko‘ra, qo‘shni davlat bokschilari hozirgi kunda O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari bilan birgalikda qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘inida ishtirok etmoqda.
O‘zbekiston terma jamoasi katta murabbiyi Akmal Hasanov mazkur xalqaro yig‘in va qardosh sportchilarning tashrifi haqidagi tafsilotlarni ochiqladi.
«Sababi oddiy: Bu yerda o‘z ishining haqiqiy ustalari bor»
Qozog‘istonlik sportchilarning tayyorgarlik uchun Toshkentni tanlaganiga oid asosiy sabablar quyidagicha izohlandi:
Kuchli sparring sheriklar: «Qozog‘istonlik birodarlarimiz hozir O‘zbekistonda. Ular bu yerda o‘z milliy chempionatiga hozirlik ko‘rmoqda. Sababi juda oddiy: O‘zbekistonda kuchli raqib-sparringdoshlar, tajribali murabbiylar va o‘z ishining chinakam ustalari yetarli», deyiladi xabarda;
Akmal Hasanov maktabi: O‘quv-mashg‘ulot jarayoniga bevosita O‘zbekiston milliy terma jamoasining katta murabbiyi Akmal Hasanov rahbarlik qilmoqda;
Yuqori talabchanlik: Mashg‘ulotlarda Hasanovning katta tajribasi, aniq ko‘rsatmalari va qat’iy talabchanligi qo‘shma jarayonning har bir daqiqasida yaqqol namoyon bo‘lmoqda.
14 kunlik maxsus dastur: Toshkentdan Yangiobod cho‘qqilarigacha
Xalqaro yig‘in rejasi puxta ishlangan dastur asosida ikki bosqichda amalga oshirilmoqda:
Muddati va davomiyligi: Qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot lageri 14 kunga mo‘ljallangan bo‘lib, 5–18 oktyabr kunlari O‘zbekiston maydonlarida bo‘lib o‘tadi;
Ilk bosqich: Mashg‘ulotlarning dastlabki qismi poytaxt Toshkent shahridagi Respublika olimpiya zaxiralari kolleji bazasida o‘tkazildi;
Tog‘li bazadagi intensiv sparringlar: Tayyorgarlikning eng og‘ir, intensiv va hal qiluvchi sparring bosqichi uchun bokschilar Yangioboddagi mashhur baland tog‘li sport bazasiga ko‘chirildi.
Tarazdagi katta janglar kutmoqda
Ushbu yig‘indan so‘ng qozog‘istonlik charm qo‘lqop ustalari to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘z ichki birinchiliklariga yo‘l oladi:
Musobaqa sanasi: Boks bo‘yicha 2026 yilgi Qozog‘iston chempionati 29 oktyabrdan 6 noyabrgacha bo‘lgan muddatda o‘tkaziladi;
Mezbon shahar: Mazkur mamlakat birinchiligiga Taraz shahri mezbonlik qiladi.
Jahon boksida yetakchilik qilayotgan O‘zbekiston boks maktabi bilan hamkorlikdagi bunday yig‘inlar ikki davlat sportchilari uchun ham tajriba almashish va yuqori sport formasiga kirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Izohlar 0
…