Qozog‘iston boks yulduzlari nega O‘zbekistonga keldi?

·2·Sport
Qozog‘iston boks yulduzlari nega O‘zbekistonga keldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘istonlik boks ustalari o‘z milliy chempionati oldidan tayyorgarlik ko‘rish uchun O‘zbekistonga keldi.
  • Ular Toshkentda kuchli sparring sheriklar, tajribali murabbiylar va Akmal Hasanovning talabchan mashg‘ulotlaridan foydalanmoqda.
  • Ushbu 14 kunlik qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘ini 5–18 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi, birinchi bosqich Toshkentda, keyin esa Yangiobod tog‘li bazasida davom etadi.

Qozog‘istonning bir qator mahoratli charm qo‘lqop ustalari o‘z milliy chempionati oldidan tayyorgarlik bazasi sifatida aynan O‘zbekistonni tanladi. Sports.kz nashri xabariga ko‘ra, qo‘shni davlat bokschilari hozirgi kunda O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari bilan birgalikda qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot yig‘inida ishtirok etmoqda.

O‘zbekiston terma jamoasi katta murabbiyi Akmal Hasanov mazkur xalqaro yig‘in va qardosh sportchilarning tashrifi haqidagi tafsilotlarni ochiqladi.

«Sababi oddiy: Bu yerda o‘z ishining haqiqiy ustalari bor»

Qozog‘istonlik sportchilarning tayyorgarlik uchun Toshkentni tanlaganiga oid asosiy sabablar quyidagicha izohlandi:

  • Kuchli sparring sheriklar: «Qozog‘istonlik birodarlarimiz hozir O‘zbekistonda. Ular bu yerda o‘z milliy chempionatiga hozirlik ko‘rmoqda. Sababi juda oddiy: O‘zbekistonda kuchli raqib-sparringdoshlar, tajribali murabbiylar va o‘z ishining chinakam ustalari yetarli», deyiladi xabarda;

  • Akmal Hasanov maktabi: O‘quv-mashg‘ulot jarayoniga bevosita O‘zbekiston milliy terma jamoasining katta murabbiyi Akmal Hasanov rahbarlik qilmoqda;

  • Yuqori talabchanlik: Mashg‘ulotlarda Hasanovning katta tajribasi, aniq ko‘rsatmalari va qat’iy talabchanligi qo‘shma jarayonning har bir daqiqasida yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

14 kunlik maxsus dastur: Toshkentdan Yangiobod cho‘qqilarigacha

Xalqaro yig‘in rejasi puxta ishlangan dastur asosida ikki bosqichda amalga oshirilmoqda:

  • Muddati va davomiyligi: Qo‘shma o‘quv-mashg‘ulot lageri 14 kunga mo‘ljallangan bo‘lib, 5–18 oktyabr kunlari O‘zbekiston maydonlarida bo‘lib o‘tadi;

  • Ilk bosqich: Mashg‘ulotlarning dastlabki qismi poytaxt Toshkent shahridagi Respublika olimpiya zaxiralari kolleji bazasida o‘tkazildi;

  • Tog‘li bazadagi intensiv sparringlar: Tayyorgarlikning eng og‘ir, intensiv va hal qiluvchi sparring bosqichi uchun bokschilar Yangioboddagi mashhur baland tog‘li sport bazasiga ko‘chirildi.

Tarazdagi katta janglar kutmoqda

Ushbu yig‘indan so‘ng qozog‘istonlik charm qo‘lqop ustalari to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘z ichki birinchiliklariga yo‘l oladi:

  • Musobaqa sanasi: Boks bo‘yicha 2026 yilgi Qozog‘iston chempionati 29 oktyabrdan 6 noyabrgacha bo‘lgan muddatda o‘tkaziladi;

  • Mezbon shahar: Mazkur mamlakat birinchiligiga Taraz shahri mezbonlik qiladi.

Jahon boksida yetakchilik qilayotgan O‘zbekiston boks maktabi bilan hamkorlikdagi bunday yig‘inlar ikki davlat sportchilari uchun ham tajriba almashish va yuqori sport formasiga kirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Qozog‘iston boks chempionati 2026Akmal HasanovToshkent Olimpiya zaxiralariO‘zbekiston terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlarida mutlaq yetakchilik: O‘zbekiston yarim finalga 7 ta bokschi bilan chiqdi!Osiyo o‘yinlarida mutlaq yetakchilik: O‘zbekiston yarim finalga 7 ta bokschi bilan chiqdi!28 sentabr 23:12Osiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladiOsiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladi27 sentabr 21:13«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi24 sentabr 12:04«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi22 sentabr 19:27Dana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasidaDana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasida27 sentabr 23:10Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiFeruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi24 sentabr 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi