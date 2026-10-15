Superligada 24-tur bahslari start oldi — natijalar va asosiy tafsilotlar

·44·Sport
Superligada 24-tur bahslari start oldi — natijalar va asosiy tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasining 24-tur bahslari boshlandi, ilk kunning ikkita o‘yinida ham mehmon jamoalar minimal hisobda g‘alaba qozondi.
  • «Andijon» o‘z uyida «Qizilqum»ga 0:1 hisobida yutqazdi, golni 38-daqiqada Otabek Jo‘raqo‘ziyev kiritdi.
  • G‘uzorda bo‘lib o‘tgan ikkinchi uchrashuvda esa OKMK «Mash’al» ustidan 0:1 hisobida zafar quchdi, yagona golga 84-daqiqada zaxiradan tushgan Asadbek Sobirjonov mualliflik qildi.

Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasida hal qiluvchi palla — 24-tur uchrashuvlariga rasman start berildi. Turning dastlabki kunida Andijon va G‘uzor shaharlarida ikkita qiziqarli va keskin kurashlarga boy to‘qnashuv bo‘lib o‘tdi.

Qizig‘i shundaki, har ikki bahsda ham mehmonda to‘p surgan klublar minimal 1:0 hisobida zafar quchib, muhim ochkolarga ega bo‘lishdi.

«Andijon» o‘z maydonida «Qizilqum»ga yutqazdi

Turnir jadvalida 10-o‘rinda borayotgan «Andijon» (30 ochko) jamoasi o‘z muxlislari qarshisida 8-pog‘onadagi «Qizilqum»ni (33 ochko) qabul qildi:

  • Hal qiluvchi daqiqa: Navoiyliklar safida 38-daqiqada Otabek Jo‘raqo‘ziyev tomonidan kiritilgan yagona gol uchrashuv taqdirini hal qildi;

  • O‘yindagi bosim: Maydon egalari ikkinchi bo‘limda Dragan Cheran, Aziz Turg‘unboyev va Bekzod Sulaymonov kabi tajribali o‘yinchilarni jangga tashlab, vaziyatni o‘nglashga qanchalik urinmasin, mehmonlar mudofaasi ishonchli harakat qilib, hisobni saqlab qoldi.

Superliga. 24-tur

«Andijon» — «Qizilqum» 0:1

Gol: Otabek Jo‘raqo‘ziyev (38).

  • «Andijon»: Eldor Adhamov, Odilbek Abdumajidov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 61), Humoyunmirzo Iminov, Abdurahmon Komilov (Abdulvohid G‘ulomov, 73), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Muhammadkarim Toirov, 61), Usmonali Ismonaliyev, Martin Boake (Dragan Cheran, 77), Doniyor Abdumannopov (Aziz Turg‘unboyev, 73), Rustam Turdimurodov.

  • «Qizilqum»: Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Islom Kenjaboyev (Abbosbek Abdug‘offorov, 77), Nikola Kumburovich, Jambuli Jigauri (Samandar Shukurullayev, 77), Nodirxon Ne’matxonov, G‘iyosjon Rizaqulov, Ruslan Roziyev, Duglas Maykon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

Olmaliqliklar G‘uzorda iroda ko‘rsatdi: 84-daqiqadagi gol

Turning ikkinchi bahsi G‘uzorda kechdi. Turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasida borayotgan «Mash’al» (4 ochko, 16-o‘rin) kuchli to‘rtlik da’vogari bo‘lmish OKMK (39 ochko, 4-o‘rin) jamoasiga qarshi jiddiy qarshilik ko‘rsatdi:

  • Qattiq qarshilik: Mezbonlar katta kuch bilan himoyalanib, deyarli bahs yakuniga qadar darvozasi daxlsizligini saqlab turdi;

  • Asadbek Sobirjonovning goli: Mirjalol Qosimov shogirdlari 84-daqiqaga kelibgina raqib mudofaa qo‘rg‘onini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi — zaxiradan maydonga tushgan Asadbek Sobirjonov gol urib, olmaliqliklarga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.

«Mash’al» — OKMK 0:1

Gol: Asadbek Sobirjonov (84).

  • «Mash’al»: Vladislav Rusanov, Komiljon Tojiddinov, Javohir Ubaydullayev (Sardor Abduraimov, 46), Mahmud Jo‘raboyev (Isomiddin Nusratov, 14), Toxir To‘xtasinov, Ifeani Ifeani, Og‘abek Abdiraximov, Firdavs Jovliyev, Muhammadali Boymurodov (Zafar Akramov, 52), Ahrorbek Rahimov (Ergash Ismoilov, 46), Bobir Asqarov.

  • OKMK: Hamidullo Abdunabiyev, Mirjamol Qosimov (Siyavash Haqnazariy, 63), Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev (Abror Sarimsoqov, 46), Aziz Xolmurodov, Eldor Begimov, Xazrat Tursunqulov (Nodir Abdurazzoqov, 46), Saidafzalxon Axrorov (Ahmadullo Muqumjonov, 69), Arixiro Sentoku, Abror Karimov, Ivan Peshich (Asadbek Sobirjonov, 46).

Ushbu natijalardan so‘ng OKMK jadvaldagi peshqadamlar ta’qibini davom ettirgan bo‘lsa, «Qizilqum» safardagi g‘alabasi evaziga o‘rta pog‘onalardagi mavqeini yanada mustahkamlab oldi. 24-turning qolgan uchrashuvlari ham shiddatli kurashlarga boy bo‘lishi kutilmoqda.

AndijonQizilqumOKMKAsadbek Sobirjonov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindiSuperligada iyul oyi yulduzi kim? Beshlik e’lon qilindi2 avgust 19:51Superliga 15-tur: «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat va Vodiydagi shiddatli jang!Superliga 15-tur: «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat va Vodiydagi shiddatli jang!1 avgust 16:01Samarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildiSamarqandda triumf va drama: O‘zbekiston erkaklar termasi 1-o‘ringa ko‘tarildi21 sentabr 10:24“Bobur Arena”dagi markaziy to‘qnashuv!»: O‘zbekiston Superligasida 22-tur start olmoqda“Bobur Arena”dagi markaziy to‘qnashuv!»: O‘zbekiston Superligasida 22-tur start olmoqda17 sentabr 13:17Shomurodov Trabzon sinovida: Siz bilishingiz kerak bo‘lgan 10 ta fakt...Shomurodov Trabzon sinovida: Siz bilishingiz kerak bo‘lgan 10 ta fakt...23 avgust 17:17Superligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindiSuperligada haftaning eng kuchli 11 ligi: 20-tur ramziy jamoasi e’lon qilindi7 sentabr 22:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya