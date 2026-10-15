Superligada 24-tur bahslari start oldi — natijalar va asosiy tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasining 24-tur bahslari boshlandi, ilk kunning ikkita o‘yinida ham mehmon jamoalar minimal hisobda g‘alaba qozondi.
- «Andijon» o‘z uyida «Qizilqum»ga 0:1 hisobida yutqazdi, golni 38-daqiqada Otabek Jo‘raqo‘ziyev kiritdi.
- G‘uzorda bo‘lib o‘tgan ikkinchi uchrashuvda esa OKMK «Mash’al» ustidan 0:1 hisobida zafar quchdi, yagona golga 84-daqiqada zaxiradan tushgan Asadbek Sobirjonov mualliflik qildi.
Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasida hal qiluvchi palla — 24-tur uchrashuvlariga rasman start berildi. Turning dastlabki kunida Andijon va G‘uzor shaharlarida ikkita qiziqarli va keskin kurashlarga boy to‘qnashuv bo‘lib o‘tdi.
Qizig‘i shundaki, har ikki bahsda ham mehmonda to‘p surgan klublar minimal 1:0 hisobida zafar quchib, muhim ochkolarga ega bo‘lishdi.
«Andijon» o‘z maydonida «Qizilqum»ga yutqazdi
Turnir jadvalida 10-o‘rinda borayotgan «Andijon» (30 ochko) jamoasi o‘z muxlislari qarshisida 8-pog‘onadagi «Qizilqum»ni (33 ochko) qabul qildi:
Hal qiluvchi daqiqa: Navoiyliklar safida 38-daqiqada Otabek Jo‘raqo‘ziyev tomonidan kiritilgan yagona gol uchrashuv taqdirini hal qildi;
O‘yindagi bosim: Maydon egalari ikkinchi bo‘limda Dragan Cheran, Aziz Turg‘unboyev va Bekzod Sulaymonov kabi tajribali o‘yinchilarni jangga tashlab, vaziyatni o‘nglashga qanchalik urinmasin, mehmonlar mudofaasi ishonchli harakat qilib, hisobni saqlab qoldi.
Superliga. 24-tur
«Andijon» — «Qizilqum» 0:1
Gol: Otabek Jo‘raqo‘ziyev (38).
«Andijon»: Eldor Adhamov, Odilbek Abdumajidov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 61), Humoyunmirzo Iminov, Abdurahmon Komilov (Abdulvohid G‘ulomov, 73), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Muhammadkarim Toirov, 61), Usmonali Ismonaliyev, Martin Boake (Dragan Cheran, 77), Doniyor Abdumannopov (Aziz Turg‘unboyev, 73), Rustam Turdimurodov.
«Qizilqum»: Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Islom Kenjaboyev (Abbosbek Abdug‘offorov, 77), Nikola Kumburovich, Jambuli Jigauri (Samandar Shukurullayev, 77), Nodirxon Ne’matxonov, G‘iyosjon Rizaqulov, Ruslan Roziyev, Duglas Maykon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.
Olmaliqliklar G‘uzorda iroda ko‘rsatdi: 84-daqiqadagi gol
Turning ikkinchi bahsi G‘uzorda kechdi. Turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasida borayotgan «Mash’al» (4 ochko, 16-o‘rin) kuchli to‘rtlik da’vogari bo‘lmish OKMK (39 ochko, 4-o‘rin) jamoasiga qarshi jiddiy qarshilik ko‘rsatdi:
Qattiq qarshilik: Mezbonlar katta kuch bilan himoyalanib, deyarli bahs yakuniga qadar darvozasi daxlsizligini saqlab turdi;
Asadbek Sobirjonovning goli: Mirjalol Qosimov shogirdlari 84-daqiqaga kelibgina raqib mudofaa qo‘rg‘onini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi — zaxiradan maydonga tushgan Asadbek Sobirjonov gol urib, olmaliqliklarga qimmatli uch ochkoni taqdim etdi.
«Mash’al» — OKMK 0:1
Gol: Asadbek Sobirjonov (84).
«Mash’al»: Vladislav Rusanov, Komiljon Tojiddinov, Javohir Ubaydullayev (Sardor Abduraimov, 46), Mahmud Jo‘raboyev (Isomiddin Nusratov, 14), Toxir To‘xtasinov, Ifeani Ifeani, Og‘abek Abdiraximov, Firdavs Jovliyev, Muhammadali Boymurodov (Zafar Akramov, 52), Ahrorbek Rahimov (Ergash Ismoilov, 46), Bobir Asqarov.
OKMK: Hamidullo Abdunabiyev, Mirjamol Qosimov (Siyavash Haqnazariy, 63), Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev (Abror Sarimsoqov, 46), Aziz Xolmurodov, Eldor Begimov, Xazrat Tursunqulov (Nodir Abdurazzoqov, 46), Saidafzalxon Axrorov (Ahmadullo Muqumjonov, 69), Arixiro Sentoku, Abror Karimov, Ivan Peshich (Asadbek Sobirjonov, 46).
Ushbu natijalardan so‘ng OKMK jadvaldagi peshqadamlar ta’qibini davom ettirgan bo‘lsa, «Qizilqum» safardagi g‘alabasi evaziga o‘rta pog‘onalardagi mavqeini yanada mustahkamlab oldi. 24-turning qolgan uchrashuvlari ham shiddatli kurashlarga boy bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…