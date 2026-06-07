Alexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalaba

·154·Sport
Alexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalaba

Boris Beckerning "ogʻir yuki" nihoyat yelkadan tushdi: Alexander Zverev Roland Garros turnirini oʻzining haqiqiy maydoniga aylantirdi. Xalqaro matbuot nemis jangchisi va uning munosib raqibiga hurmat bajo keltirmoqda. Alexander Zverev yakshanba kuni boʻlib oʻtgan hayajonli finalda Flavio Cobolli ustidan gʻalaba qozonib, oʻzining ilk Grand Slam unvonini qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

L'Equipe nashri nemis chempioni uchun 89 yillik kutish yakunlanganini taʼkidladi: "Jannik Sinner ikkinchi bosqichda chiqib ketganidan soʻng, Zverev asosiy favorit hisoblanayotgan edi va u ikki hafta davomida bu umidlarni toʻliq oqladi". Le Figaro esa asabiy finaldan soʻng Alexander Zverev oʻzining ichki qoʻrquvlarini yengib, uzoq kutilgan gʻalabaga erishganini yozdi.

Italiyaning La Gazzetta dello Sport nashri magʻlub boʻlgan hamyurtiga ham yuqori baho berdi: "Ajoyib Cobolli yetarli boʻlmadi; Roland Garros Zverevga tegishli! Flavio uni beshinchi setgacha qiynadi, ammo oxirida taslim boʻldi. Sascha oʻyinni koʻz yoshlari bilan yakunladi va turdagi eng yaqin doʻstlaridan biri boʻlgan Flavio Cobolli bilan quchoqlashdi".

Ispaniyaning AS nashri Zverevning uzoq yillik mehnatini eʼtirof etdi: "Nihoyat chempion! Hech qachon kech emas degan naql oʻz isbotini topdi. Alexander Zverev oʻzining yorqin faoliyatidagi eng muhim yetishmovchilikni toʻldirdi va Grand Slam gʻolibiga aylandi". Marca nashri esa uning tennis afsonalari qatoridan joy olganini va Boris Becker kabi vatandoshlarining shubhalariga chek qoʻyganini qayd etdi.

TennisAlexander ZverevRoland GarrosGrand SlamSport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Florentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardiFlorentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardiKecha, 18:54Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Kecha, 18:29Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiLamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiKecha, 18:17Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Kecha, 18:11Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiKecha, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiKecha, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)