Alexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalaba
Boris Beckerning "ogʻir yuki" nihoyat yelkadan tushdi: Alexander Zverev Roland Garros turnirini oʻzining haqiqiy maydoniga aylantirdi. Xalqaro matbuot nemis jangchisi va uning munosib raqibiga hurmat bajo keltirmoqda. Alexander Zverev yakshanba kuni boʻlib oʻtgan hayajonli finalda Flavio Cobolli ustidan gʻalaba qozonib, oʻzining ilk Grand Slam unvonini qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
L'Equipe nashri nemis chempioni uchun 89 yillik kutish yakunlanganini taʼkidladi: "Jannik Sinner ikkinchi bosqichda chiqib ketganidan soʻng, Zverev asosiy favorit hisoblanayotgan edi va u ikki hafta davomida bu umidlarni toʻliq oqladi". Le Figaro esa asabiy finaldan soʻng Alexander Zverev oʻzining ichki qoʻrquvlarini yengib, uzoq kutilgan gʻalabaga erishganini yozdi.
Italiyaning La Gazzetta dello Sport nashri magʻlub boʻlgan hamyurtiga ham yuqori baho berdi: "Ajoyib Cobolli yetarli boʻlmadi; Roland Garros Zverevga tegishli! Flavio uni beshinchi setgacha qiynadi, ammo oxirida taslim boʻldi. Sascha oʻyinni koʻz yoshlari bilan yakunladi va turdagi eng yaqin doʻstlaridan biri boʻlgan Flavio Cobolli bilan quchoqlashdi".
Ispaniyaning AS nashri Zverevning uzoq yillik mehnatini eʼtirof etdi: "Nihoyat chempion! Hech qachon kech emas degan naql oʻz isbotini topdi. Alexander Zverev oʻzining yorqin faoliyatidagi eng muhim yetishmovchilikni toʻldirdi va Grand Slam gʻolibiga aylandi". Marca nashri esa uning tennis afsonalari qatoridan joy olganini va Boris Becker kabi vatandoshlarining shubhalariga chek qoʻyganini qayd etdi.
…