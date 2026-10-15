Shavkat Rahmonovning bo‘lajak raqibi va jang sanasi ma’lum bo‘ldimi?

·47·Sport
Shavkat Rahmonovning bo‘lajak raqibi va jang sanasi ma’lum bo‘ldimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur insayder Ruben Karterning ma’lumotlariga ko‘ra, mag‘lubiyatsiz UFC jangchisi Shavkat Rahmonov 2027 yil 30 yanvarda Kanadaning Toronto shahrida bo‘lib o‘tadigan UFC 336 turnirida ekvadorlik Maykl Moralesga qarshi jang qilishi mumkin.
  • Agar bu kelishuv tasdiqlansa, Rahmonov — Morales jangi turnirning uchinchi asosiy bahsi bo‘ladi.
  • Ushbu jangning g‘olibi o‘z vazn toifasida chempionlik jangiga asosiy da’vogar bo‘lishi kutilmoqda.

Aralash yakkakurashlar (MMA) olamida mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan qozog‘istonlik UFC yulduzi Shavkat Rahmonov 2027 yil boshida navbatdagi jangini o‘tkazishi mumkin. Tezkor xabarlari bilan tanilgan mashhur insayder Ruben Karterning ma’lumotlariga ko‘ra, markaziy osiyolik jangchi Kanadaning Toronto shahrida bo‘lib o‘tadigan UFC 336 raqamli yirik turnirida oktagonga ko‘tarilishi kutilmoqda.

Insayder tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu kechada Rahmonovga yarimog‘ir/yarimengil vazn toifasining yana bir xavfli va mag‘lubiyatsiz da’vogari — ekvadorlik Maykl Morales to‘qnash kelishi mumkin.

Karterning insayti: Rahmonov va Morales ehtimoliy jangi

Ruben Karter o‘zining Instagram sahifasida Torontodagi bo‘lajak shou bo‘yicha muhim tafsilotlarni ochiqladi:

  • Raqib tanlovi: Mutasaddilar ekvadorlik nokautchi Maykl Morales va Shavkat Rahmonov o‘rtasidagi to‘qnashuv ustida ishlamoqda;

  • Karddagi o‘rni: Insayderning ta’kidlashicha, agar ushbu kelishuv rasman tasdiqlansa, Rahmonov — Morales qarama-qarshiligi UFC 336 turnirining ahamiyati bo‘yicha uchinchi asosiy jangiga aylanadi;

  • Vaqt va makon: Musobaqa 30 yanvar kuni Kanadaning Toronto shahridagi arenada o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

UFC 336: Maxachevning himoyasi va qolgan markaziy bahslar

Torontoda bo‘lib o‘tadigan ushbu oqshom muxlislarga qator qiziqarli chempionlik va reytingi baland janglarni taqdim etishi kutilmoqda:

  • Oqshomning markaziy jangi (Main Event): Kechaning bosh to‘qnashuvida amaldagi chempion Islam Maxachev braziliyalik xavfli zarba ustasi Karlos Pratesga qarshi chempionlik kamarini himoya qilish uchun oktagonga ko‘tariladi;

  • Ikkinchi markaziy jang (Co-Main Event): Asosiy jang oldidan muxlislarni yana bir shiddatli bahs kutmoqda — yengil vazndagi da’vogarlar Joshua Van va Manel Kape o‘zaro kuch sinashadi.

Chempionlik poygasidagi hal qiluvchi qadam

Shavkat Rahmonov uchun Maykl Morales bilan kutilayotgan ehtimoliy jang chempionlik belbog‘i sari yo‘lda hal qiluvchi sinov bo‘lishi shubhasiz:

  • Ikki yengilmas jangchi to‘qnashuvi: Har ikki sportchi ham yuqori temp, kuchli zarba va parter mahorati bilan ajralib turadi;

  • Kamar uchun da’vogar: Mazkur bellashuv g‘olibi o‘z vazn toifasida navbatdagi titul jangining asosiy da’vogariga aylanishi deyarli aniq.

Hozircha UFC promousheni mazkur juftliklarni rasman e’lon qilganicha yo‘q, biroq tomonlar o‘rtasidagi og‘zaki muzokaralar yakuniga yetishi bilan musobaqa to‘liq rasmiylashtirilishi kutilmoqda.

Shavkat RahmonovMaykl MoralesUFC 336Toronto UFC
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...20 avgust 17:00Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiMaxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladi20 avgust 10:07Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!17 avgust 23:08Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?14 sentabr 07:07Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!11 sentabr 08:00UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdi6 iyun 20:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi