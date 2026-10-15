Shavkat Rahmonovning bo‘lajak raqibi va jang sanasi ma’lum bo‘ldimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur insayder Ruben Karterning ma’lumotlariga ko‘ra, mag‘lubiyatsiz UFC jangchisi Shavkat Rahmonov 2027 yil 30 yanvarda Kanadaning Toronto shahrida bo‘lib o‘tadigan UFC 336 turnirida ekvadorlik Maykl Moralesga qarshi jang qilishi mumkin.
- Agar bu kelishuv tasdiqlansa, Rahmonov — Morales jangi turnirning uchinchi asosiy bahsi bo‘ladi.
- Ushbu jangning g‘olibi o‘z vazn toifasida chempionlik jangiga asosiy da’vogar bo‘lishi kutilmoqda.
Aralash yakkakurashlar (MMA) olamida mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan qozog‘istonlik UFC yulduzi Shavkat Rahmonov 2027 yil boshida navbatdagi jangini o‘tkazishi mumkin. Tezkor xabarlari bilan tanilgan mashhur insayder Ruben Karterning ma’lumotlariga ko‘ra, markaziy osiyolik jangchi Kanadaning Toronto shahrida bo‘lib o‘tadigan UFC 336 raqamli yirik turnirida oktagonga ko‘tarilishi kutilmoqda.
Insayder tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu kechada Rahmonovga yarimog‘ir/yarimengil vazn toifasining yana bir xavfli va mag‘lubiyatsiz da’vogari — ekvadorlik Maykl Morales to‘qnash kelishi mumkin.
Karterning insayti: Rahmonov va Morales ehtimoliy jangi
Ruben Karter o‘zining Instagram sahifasida Torontodagi bo‘lajak shou bo‘yicha muhim tafsilotlarni ochiqladi:
Raqib tanlovi: Mutasaddilar ekvadorlik nokautchi Maykl Morales va Shavkat Rahmonov o‘rtasidagi to‘qnashuv ustida ishlamoqda;
Karddagi o‘rni: Insayderning ta’kidlashicha, agar ushbu kelishuv rasman tasdiqlansa, Rahmonov — Morales qarama-qarshiligi UFC 336 turnirining ahamiyati bo‘yicha uchinchi asosiy jangiga aylanadi;
Vaqt va makon: Musobaqa 30 yanvar kuni Kanadaning Toronto shahridagi arenada o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
UFC 336: Maxachevning himoyasi va qolgan markaziy bahslar
Torontoda bo‘lib o‘tadigan ushbu oqshom muxlislarga qator qiziqarli chempionlik va reytingi baland janglarni taqdim etishi kutilmoqda:
Oqshomning markaziy jangi (Main Event): Kechaning bosh to‘qnashuvida amaldagi chempion Islam Maxachev braziliyalik xavfli zarba ustasi Karlos Pratesga qarshi chempionlik kamarini himoya qilish uchun oktagonga ko‘tariladi;
Ikkinchi markaziy jang (Co-Main Event): Asosiy jang oldidan muxlislarni yana bir shiddatli bahs kutmoqda — yengil vazndagi da’vogarlar Joshua Van va Manel Kape o‘zaro kuch sinashadi.
Chempionlik poygasidagi hal qiluvchi qadam
Shavkat Rahmonov uchun Maykl Morales bilan kutilayotgan ehtimoliy jang chempionlik belbog‘i sari yo‘lda hal qiluvchi sinov bo‘lishi shubhasiz:
Ikki yengilmas jangchi to‘qnashuvi: Har ikki sportchi ham yuqori temp, kuchli zarba va parter mahorati bilan ajralib turadi;
Kamar uchun da’vogar: Mazkur bellashuv g‘olibi o‘z vazn toifasida navbatdagi titul jangining asosiy da’vogariga aylanishi deyarli aniq.
Hozircha UFC promousheni mazkur juftliklarni rasman e’lon qilganicha yo‘q, biroq tomonlar o‘rtasidagi og‘zaki muzokaralar yakuniga yetishi bilan musobaqa to‘liq rasmiylashtirilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…