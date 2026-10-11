APL grandlari qiziqishidan so‘ng Juliano Simeone klubdagi kelajagi bo‘yicha bir qarorga keldi

·52·Sport
APL grandlari qiziqishidan so‘ng Juliano Simeone klubdagi kelajagi bo‘yicha bir qarorga keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining «Manchester Yunayted», «Manchester Siti» va «Tottenhem» kabi grandlari Juliano Simeonega jiddiy qiziqish bildirayotganiga qaramay, 23 yoshli argentinalik Madridning «Atletiko» klubini tark etish niyatida emas.
  • Futbolchining transfer bahosi 40 million yevro bo‘lsa-da, uning shartnomasida 500 million yevrolik tovon puli bandi mavjud.

Angliya Premer-ligasi grandlari Madridning «Atletiko» klubi hujumkor yarimhimoyachisi Juliano Simeoneni o‘z safiga qo‘shib olish uchun jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq taniqli insayder va jurnalist Ekrem Konurning xabar berishicha, 23 yoshli argentinalik iste’dod egasi Angliyadan bo‘layotgan chorlovlarga qaramay, Madrid grandini tark etish niyatida emas.

Jamoa bosh murabbiyi Diyego Simeonening kichik o‘g‘li bo‘lgan Juliano ayni paytda faqat «matraschilar» safida o‘sish va asosiy tarkibdagi o‘rnini mustahkamlashga e’tibor qaratgan.

APL gigantlarining diqqat markazida: Kimlar da’vogarlik qilmoqda?

Juliano Simeonening La Ligadagi yorqin o‘yini Yevropaning yetakchi klublari e’tiborini tortdi:

  • Ingliz grandlari poygasi: Futbolchining xizmatlariga biryo‘la uchta nomdor klub — «Manchester Yunayted», «Manchester Siti» va Londonning «Tottenhem» jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda hamda uning atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda;

  • Bozor qiymati va uzoq muddatli kelishuv: Ayni damda futbolchining transfer bahosi 40 million yevroga baholanmoqda. Uning «Atletiko» bilan amaldagi shartnomasi esa 2030 yilning yozigacha imzolangan.

Aqlbovar qilmas tovon puli: 500 million yevrolik to‘siq

«Atletiko» rahbariyati o‘z tarbiyalanuvchisini boshqa jamoalar olib ketmasligi uchun shartnomaga qat’iy band kiritgan:

  • Rekord tovon puli: Simeonening amaldagi bitimiga ko‘ra, uni bosh murabbiy va klub roziligisiz sotib olishni istagan har qanday jamoa naqd 500 million yevro tovon puli to‘lashi shart;

  • Futbolchining sadoqati: Moliyaviy jihatdan qulay takliflar bo‘lishiga qaramay, Juliano otasi qo‘l ostida madridliklar sharafini himoya qilishda davom etishni o‘z faoliyatidagi ustuvor yo‘nalish deb biladi.

Mavsumdagi foydali harakatlar: Sermahsul start

Juliano Simeone Ispaniya chempionatining joriy mavsumida yuqori samaradorlik namoyish etmoqda:

  • 8 ta o‘yinda 4 ta samarali harakat: La Liganing yangi mavsumida u 8 ta bahsda maydonga tushib, o‘z hisobiga 2 ta gol va 2 ta golli uzatma yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Hujumdagi universallik: U nafaqat qanotda tezkor harakatlari, balki pressingdagi tirishqoqligi bilan ham jamoasining hujum chizig‘ida muhim figuraga aylanib bormoqda.

Madridliklar o‘z yetakchilaridan birini uzoq muddat saqlab qolish niyatida ekanini namoyish etish barobarinda, APL klublariga transfer bozorida aniq signal yubordi: Juliano Simeone sotilmaydi.

Juliano SimeoneAtletiko MadridAngliya Premer-ligasiLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:02Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdiMadrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdi23 sentabr 12:39«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi21 sentabr 06:39«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi17 sentabr 20:29Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiJulian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdi21 avgust 15:38Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaJulian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqda21 avgust 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi