APL grandlari qiziqishidan so‘ng Juliano Simeone klubdagi kelajagi bo‘yicha bir qarorga keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining «Manchester Yunayted», «Manchester Siti» va «Tottenhem» kabi grandlari Juliano Simeonega jiddiy qiziqish bildirayotganiga qaramay, 23 yoshli argentinalik Madridning «Atletiko» klubini tark etish niyatida emas.
- Futbolchining transfer bahosi 40 million yevro bo‘lsa-da, uning shartnomasida 500 million yevrolik tovon puli bandi mavjud.
Angliya Premer-ligasi grandlari Madridning «Atletiko» klubi hujumkor yarimhimoyachisi Juliano Simeoneni o‘z safiga qo‘shib olish uchun jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq taniqli insayder va jurnalist Ekrem Konurning xabar berishicha, 23 yoshli argentinalik iste’dod egasi Angliyadan bo‘layotgan chorlovlarga qaramay, Madrid grandini tark etish niyatida emas.
Jamoa bosh murabbiyi Diyego Simeonening kichik o‘g‘li bo‘lgan Juliano ayni paytda faqat «matraschilar» safida o‘sish va asosiy tarkibdagi o‘rnini mustahkamlashga e’tibor qaratgan.
APL gigantlarining diqqat markazida: Kimlar da’vogarlik qilmoqda?
Juliano Simeonening La Ligadagi yorqin o‘yini Yevropaning yetakchi klublari e’tiborini tortdi:
Ingliz grandlari poygasi: Futbolchining xizmatlariga biryo‘la uchta nomdor klub — «Manchester Yunayted», «Manchester Siti» va Londonning «Tottenhem» jamoalari jiddiy qiziqish bildirmoqda hamda uning atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda;
Bozor qiymati va uzoq muddatli kelishuv: Ayni damda futbolchining transfer bahosi 40 million yevroga baholanmoqda. Uning «Atletiko» bilan amaldagi shartnomasi esa 2030 yilning yozigacha imzolangan.
Aqlbovar qilmas tovon puli: 500 million yevrolik to‘siq
«Atletiko» rahbariyati o‘z tarbiyalanuvchisini boshqa jamoalar olib ketmasligi uchun shartnomaga qat’iy band kiritgan:
Rekord tovon puli: Simeonening amaldagi bitimiga ko‘ra, uni bosh murabbiy va klub roziligisiz sotib olishni istagan har qanday jamoa naqd 500 million yevro tovon puli to‘lashi shart;
Futbolchining sadoqati: Moliyaviy jihatdan qulay takliflar bo‘lishiga qaramay, Juliano otasi qo‘l ostida madridliklar sharafini himoya qilishda davom etishni o‘z faoliyatidagi ustuvor yo‘nalish deb biladi.
Mavsumdagi foydali harakatlar: Sermahsul start
Juliano Simeone Ispaniya chempionatining joriy mavsumida yuqori samaradorlik namoyish etmoqda:
8 ta o‘yinda 4 ta samarali harakat: La Liganing yangi mavsumida u 8 ta bahsda maydonga tushib, o‘z hisobiga 2 ta gol va 2 ta golli uzatma yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi;
Hujumdagi universallik: U nafaqat qanotda tezkor harakatlari, balki pressingdagi tirishqoqligi bilan ham jamoasining hujum chizig‘ida muhim figuraga aylanib bormoqda.
Madridliklar o‘z yetakchilaridan birini uzoq muddat saqlab qolish niyatida ekanini namoyish etish barobarinda, APL klublariga transfer bozorida aniq signal yubordi: Juliano Simeone sotilmaydi.
Izohlar 0
…