Elitda qolish uchun kurash: “Surxon”- “Xorazm” va «Bunyodkor» — «So‘g‘diyona» bahsida durang
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasining 24-turida «Bunyodkor» — «So‘g‘diyona» uchrashuvi 1:1 hisobida durang bilan yakunlandi, unda Matiya Krivokapich 84-daqiqada gol urib jamoasiga ochko olib keldi.
- «Surxon» va «Xorazm» o‘rtasidagi bahs esa 0:0 hisobida tugadi, bu natija «Surxon»ni 28 ochko bilan 12-o‘rinda, «Xorazm»ni esa 23 ochko bilan 14-pog‘onada qoldirdi.
- Ushbu turdan so‘ng Superligada qolish uchun kurash yanada keskinlashdi.
Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasining 24-turi doirasida turnir jadvalining quyi qismidan joy olgan jamoalar o‘rtasidagi keskin va murosasiz bahslar bo‘lib o‘tdi. Zominda nominal mehmon sifatida to‘p surgan Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi Toshkentning «Bunyodkor» jamoasiga qarshi bahsda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani qo‘ldan chiqardi.
Superligada qolish uchun astoydil kurash olib borayotgan «Surxon» va «Xorazm» klublari o‘rtasidagi uchrashuvda esa muxlislar gol ko‘rishmadi.
«Bunyodkor»ning 84-daqiqadagi javob zarbasi: 1:1
Jizzaxliklar dastlabki bo‘limda tashabbusni qo‘lga olib, hisobda oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, «qaldirg‘ochlar» oxirigacha kurashib, muhim bir ochkoni ilib ketishdi:
Mavlonqulovning goli: Bahsning 28-daqiqasida Samandar Mavlonqulov «So‘g‘diyona»ni hisobda oldinga olib chiqdi;
Joker Krivokapich: Ikkinchi bo‘limning 60-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan legioner Matiya Krivokapich 84-daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, muvozanatni tikladi.
Superliga. 24-tur
«Bunyodkor» — «So‘g‘diyona» 1:1
Gollar: Matiya Krivokapich (84) — Samandar Mavlonqulov (28).
«Bunyodkor»: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 32), Dmitriy Pletnyov (Islom Anvarov, 60), Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Matiya Krivokapich, 60), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulhamid Ikromov, 60), Narimon Ahmadjonov (Muzaffar Olimjonov, 75), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqinbekov.
«So‘g‘diyona»: Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev, Islom Qobilov, Behruz Jumatov, Zenan Zaymovich (Jamshid Boltaboyev, 46), Javohir Qahramonov (Abdulaziz Abdurashidov, 68), Filip Ivanovich, Lyupcho Doriyev (Shohruz Kamolov, 84), Ollobergan Karimov, Samandar Mavlonqulov (Zabihillo O‘rinboyev, 84), Nodir Soyibov.
Ogohlantirish: Dmitriy Pletnyov (18).
Termizdagi kurash: Darvozalar daxlsiz qoldi
Elitada jon saqlab qolish yo‘lida har ikki tomon uchun «oltinga teng» hisoblangan uchrashuvda xavfli vaziyatlar ko‘p bo‘lganiga qaramay, hisob ochilmadi:
Ehtiyotkor futbol: Mudofaaga katta e’tibor qaratgan «Surxon» ham, safarda to‘p surgan «Xorazm» ham himoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslikni birinchi o‘ringa qo‘ydi;
Bir ochkolik naf: Mazkur durang termizliklarni 28 ochko bilan 12-o‘rinda, «Xorazm»ni esa 23 ochko bilan 14-pog‘onada qoldirdi.
«Surxon» — «Xorazm» 0:0
«Surxon»: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Doston Tursunov (Muhammadali Musaxonov, 84), Humoyun Sherbo‘tayev, Sunnatulla Abdullajonov (Kamron Yusupov, 68), Richard Fraydey (Mirmahmud Mirusmonov, 90+4), Diyor Ramazonov (Behruz O‘ktamov, 68), Sarvar Abduhamidov, Tornike Zebniauri (Farhod Solihjonov, 90+4), Behruz Shukurullayev, Behruz Shaydulov.
«Xorazm»: Umid Ergashev, Abbos Otaxonov, Sardor Azimov (Aziz Axrorov, 85), Rafael Tavaresh (Umid Sultonov, 90+1), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 90+1), Diyor Ortiqboyev, Sunnatulloh Hamidjonov, Aziz Pirmuhammadov, Abror Xusinov, Rustam Abduhamidov (Temur Ismailov, 85), Rafael Sabino (Nodir Abduxoliqov, 63).
Ogohlantirishlar: Rafael Tavaresh (50), Diyor Ortiqboyev (66).
Superliganing 24-turidan keyin turnir jadvalining pastki qismida elitada qolish uchun kechayotgan kurash yanada qizg‘in pallaga kirib bormoqda.
Izohlar 0
…