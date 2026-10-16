Elitda qolish uchun kurash: “Surxon”- “Xorazm” va «Bunyodkor» — «So‘g‘diyona» bahsida durang

·55·Sport
Elitda qolish uchun kurash: “Surxon”- “Xorazm” va «Bunyodkor» — «So‘g‘diyona» bahsida durang
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasining 24-turida «Bunyodkor» — «So‘g‘diyona» uchrashuvi 1:1 hisobida durang bilan yakunlandi, unda Matiya Krivokapich 84-daqiqada gol urib jamoasiga ochko olib keldi.
  • «Surxon» va «Xorazm» o‘rtasidagi bahs esa 0:0 hisobida tugadi, bu natija «Surxon»ni 28 ochko bilan 12-o‘rinda, «Xorazm»ni esa 23 ochko bilan 14-pog‘onada qoldirdi.
  • Ushbu turdan so‘ng Superligada qolish uchun kurash yanada keskinlashdi.

Futbol bo‘yicha O‘zbekiston Superligasining 24-turi doirasida turnir jadvalining quyi qismidan joy olgan jamoalar o‘rtasidagi keskin va murosasiz bahslar bo‘lib o‘tdi. Zominda nominal mehmon sifatida to‘p surgan Jizzaxning «So‘g‘diyona» klubi Toshkentning «Bunyodkor» jamoasiga qarshi bahsda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani qo‘ldan chiqardi.

Superligada qolish uchun astoydil kurash olib borayotgan «Surxon» va «Xorazm» klublari o‘rtasidagi uchrashuvda esa muxlislar gol ko‘rishmadi.

«Bunyodkor»ning 84-daqiqadagi javob zarbasi: 1:1

Jizzaxliklar dastlabki bo‘limda tashabbusni qo‘lga olib, hisobda oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, «qaldirg‘ochlar» oxirigacha kurashib, muhim bir ochkoni ilib ketishdi:

  • Mavlonqulovning goli: Bahsning 28-daqiqasida Samandar Mavlonqulov «So‘g‘diyona»ni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • Joker Krivokapich: Ikkinchi bo‘limning 60-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan legioner Matiya Krivokapich 84-daqiqada raqib darvozasini aniq nishonga olib, muvozanatni tikladi.

Superliga. 24-tur

«Bunyodkor» — «So‘g‘diyona» 1:1

Gollar: Matiya Krivokapich (84) — Samandar Mavlonqulov (28).

  • «Bunyodkor»: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 32), Dmitriy Pletnyov (Islom Anvarov, 60), Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Matiya Krivokapich, 60), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulhamid Ikromov, 60), Narimon Ahmadjonov (Muzaffar Olimjonov, 75), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqinbekov.

  • «So‘g‘diyona»: Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev, Islom Qobilov, Behruz Jumatov, Zenan Zaymovich (Jamshid Boltaboyev, 46), Javohir Qahramonov (Abdulaziz Abdurashidov, 68), Filip Ivanovich, Lyupcho Doriyev (Shohruz Kamolov, 84), Ollobergan Karimov, Samandar Mavlonqulov (Zabihillo O‘rinboyev, 84), Nodir Soyibov.

  • Ogohlantirish: Dmitriy Pletnyov (18).

Termizdagi kurash: Darvozalar daxlsiz qoldi

Elitada jon saqlab qolish yo‘lida har ikki tomon uchun «oltinga teng» hisoblangan uchrashuvda xavfli vaziyatlar ko‘p bo‘lganiga qaramay, hisob ochilmadi:

  • Ehtiyotkor futbol: Mudofaaga katta e’tibor qaratgan «Surxon» ham, safarda to‘p surgan «Xorazm» ham himoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslikni birinchi o‘ringa qo‘ydi;

  • Bir ochkolik naf: Mazkur durang termizliklarni 28 ochko bilan 12-o‘rinda, «Xorazm»ni esa 23 ochko bilan 14-pog‘onada qoldirdi.

«Surxon» — «Xorazm» 0:0

  • «Surxon»: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Doston Tursunov (Muhammadali Musaxonov, 84), Humoyun Sherbo‘tayev, Sunnatulla Abdullajonov (Kamron Yusupov, 68), Richard Fraydey (Mirmahmud Mirusmonov, 90+4), Diyor Ramazonov (Behruz O‘ktamov, 68), Sarvar Abduhamidov, Tornike Zebniauri (Farhod Solihjonov, 90+4), Behruz Shukurullayev, Behruz Shaydulov.

  • «Xorazm»: Umid Ergashev, Abbos Otaxonov, Sardor Azimov (Aziz Axrorov, 85), Rafael Tavaresh (Umid Sultonov, 90+1), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 90+1), Diyor Ortiqboyev, Sunnatulloh Hamidjonov, Aziz Pirmuhammadov, Abror Xusinov, Rustam Abduhamidov (Temur Ismailov, 85), Rafael Sabino (Nodir Abduxoliqov, 63).

  • Ogohlantirishlar: Rafael Tavaresh (50), Diyor Ortiqboyev (66).

Superliganing 24-turidan keyin turnir jadvalining pastki qismida elitada qolish uchun kechayotgan kurash yanada qizg‘in pallaga kirib bormoqda.

BunyodkorSo‘g‘diyonaSamandar MavlonqulovMatiya Krivokapich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bunyodkor»ga yana transfer taqiqi: akademiyaga ham ta’sir qildi«Bunyodkor»ga yana transfer taqiqi: akademiyaga ham ta’sir qildi29 sentabr 17:20«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!20 sentabr 20:11Superliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadiSuperliganing 23-turida bir nechta muhim bahslar bo‘lib o‘tadi7 oktabr 06:43«Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni kichik hisobda mag‘lub etdi«Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni kichik hisobda mag‘lub etdi3 avgust 22:16Futbol haftasi: 19-turda «Paxtakor», «Nasaf» va «Lokomotiv»ni og‘ir sinovlar kutmoqda!Futbol haftasi: 19-turda «Paxtakor», «Nasaf» va «Lokomotiv»ni og‘ir sinovlar kutmoqda!23 avgust 17:00Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!Irodali kambek va 4 ta gol: «So‘g‘diyona» safarda «Surxon»ni mag‘lub etdi!13 avgust 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi