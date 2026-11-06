4 o‘yinda 12 ochko: “Bornmut” Chexiyada iroda ko‘rsatib, Yevropa Ligasi peshqadamiga aylandi
UYEFA Yevropa Ligasining 4-turi doirasida bir qator shiddatli va murosasiz uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Qit’a miqyosidagi kechagi bahslar kutilmagan natijalar, so‘nggi daqiqalardagi dramatik gollar hamda musobaqa jadvalidagi keskin o‘zgarishlar bilan yodda qoldi.
Angliyaning «Bornmut» klubi Pragada irodali g‘alabaga erishib, 100 foizlik natija bilan musobaqa peshqadamiga aylangan bo‘lsa, Londonda «Kristal Pelas» hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.
«Bornmut» to‘xtamayapti: 4 ta o‘yinda 12 ochko va 1-o‘rin
Turning eng yorqin natijalaridan biri Chexiya poytaxti Pragada qayd etildi:
Irodali kambek: Mahalliy «Sparta» 35-daqiqada Singatening goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq ingliz klubi ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘liga oldi;
Ikkinchi bo‘limdagi uch zarba: 57-daqiqada Adams muvozanatni tiklagan bo‘lsa, 81-daqiqada Evanilson, 90-daqiqada esa Rayan raqib darvozasini ishg‘ol etib, «Bornmut»ga 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alabani keltirdi;
Mutlaq peshqadamlik: 4 ta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozonib, maksimal 12 ochko jamg‘argan Andoni Iraola shogirdlari Yevropa Ligasi umumiy jadvalining 1-pog‘onasini yakka holda egallab turibdi.
Londondagi drama: Kamada 90-daqiqada mag‘lubiyatdan qutqardi
Londonning «Selxyorst Park» stadionida bo‘lib o‘tgan uchrashuv mezbonlar uchun nihoyatda og‘ir kechdi:
Tezkor gol: Germaniyaning «Hoffenhaym» klubi hali 7-daqiqadayoq Prassning aniq zarbasi bilan hisobni ochdi (0:1);
So‘nggi daqiqa najoti: Bahsning asosiy vaqti tugab borayotgan bir pallada, 90-daqiqada yaponiyalik yarimhimoyachi Daichi Kamada raqib darvozasini nishonga olib, «Kristal Pelas»ni muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi (1:1);
Jadvaldagi holat: Ushbu durang ingliz klubiga 4 ochko bilan 22-o‘rinda qolish imkonini berdi.
San-Sebastyanda jangovar murosa: «Real Sosiyedad» va «Lion» durangi
Ispaniyada kechgan markaziy bahslardan birida tomonlar murosa ko‘chasini tanladi:
Oskarssonning javobi: Mezbonlar safida 28-daqiqada islandiyalik iste’dod Orri Oskarsson hisobni ochdi;
Tolissoning tenglashtiruvchi goli: Ikkinchi bo‘lim boshida, 54-daqiqada fransiyaliklarning tajribali yarimhimoyachisi Korenten Tolisso javob to‘pini kiritib, tablodagi yakuniy 1:1 hisobini o‘rnatdi;
Ochkolar taqsimoti: Durangdan so‘ng «Lion» 7 ochko bilan turnir jadvalining 8-pog‘onasidan joy olgan bo‘lsa, basklar 5 ochko jamg‘arib 18-o‘rinda bormoqda.
O‘yin qaydnomalari: UYEFA Yevropa Ligasi, 4-tur
«Sparta» (Chexiya) — «Bornmut» (Angliya) 1:3
Gollar: Singate (35) — Adams (57), Evanilson (81), Rayan (90).
«Kristal Pelas» (Angliya) — «Hoffenhaym» (Germaniya) 1:1
Gollar: Kamada (90) — Prass (7).
«Real Sosiyedad» (Ispaniya) — «Lion» (Fransiya) 1:1
Gollar: Oskarsson (28) — Tolisso (54).
Izohlar 0
…