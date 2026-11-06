4 o‘yinda 12 ochko: “Bornmut” Chexiyada iroda ko‘rsatib, Yevropa Ligasi peshqadamiga aylandi

·2·Sport
4 o‘yinda 12 ochko: “Bornmut” Chexiyada iroda ko‘rsatib, Yevropa Ligasi peshqadamiga aylandi

UYEFA Yevropa Ligasining 4-turi doirasida bir qator shiddatli va murosasiz uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Qit’a miqyosidagi kechagi bahslar kutilmagan natijalar, so‘nggi daqiqalardagi dramatik gollar hamda musobaqa jadvalidagi keskin o‘zgarishlar bilan yodda qoldi.

Angliyaning «Bornmut» klubi Pragada irodali g‘alabaga erishib, 100 foizlik natija bilan musobaqa peshqadamiga aylangan bo‘lsa, Londonda «Kristal Pelas» hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda mag‘lubiyatdan qutulib qoldi.

«Bornmut» to‘xtamayapti: 4 ta o‘yinda 12 ochko va 1-o‘rin

Turning eng yorqin natijalaridan biri Chexiya poytaxti Pragada qayd etildi:

  • Irodali kambek: Mahalliy «Sparta» 35-daqiqada Singatening goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq ingliz klubi ikkinchi bo‘limda o‘yin tizginini to‘liq o‘z qo‘liga oldi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi uch zarba: 57-daqiqada Adams muvozanatni tiklagan bo‘lsa, 81-daqiqada Evanilson, 90-daqiqada esa Rayan raqib darvozasini ishg‘ol etib, «Bornmut»ga 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alabani keltirdi;

  • Mutlaq peshqadamlik: 4 ta uchrashuvning barchasida g‘alaba qozonib, maksimal 12 ochko jamg‘argan Andoni Iraola shogirdlari Yevropa Ligasi umumiy jadvalining 1-pog‘onasini yakka holda egallab turibdi.

Londondagi drama: Kamada 90-daqiqada mag‘lubiyatdan qutqardi

Londonning «Selxyorst Park» stadionida bo‘lib o‘tgan uchrashuv mezbonlar uchun nihoyatda og‘ir kechdi:

  • Tezkor gol: Germaniyaning «Hoffenhaym» klubi hali 7-daqiqadayoq Prassning aniq zarbasi bilan hisobni ochdi (0:1);

  • So‘nggi daqiqa najoti: Bahsning asosiy vaqti tugab borayotgan bir pallada, 90-daqiqada yaponiyalik yarimhimoyachi Daichi Kamada raqib darvozasini nishonga olib, «Kristal Pelas»ni muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi (1:1);

  • Jadvaldagi holat: Ushbu durang ingliz klubiga 4 ochko bilan 22-o‘rinda qolish imkonini berdi.

San-Sebastyanda jangovar murosa: «Real Sosiyedad» va «Lion» durangi

Ispaniyada kechgan markaziy bahslardan birida tomonlar murosa ko‘chasini tanladi:

  • Oskarssonning javobi: Mezbonlar safida 28-daqiqada islandiyalik iste’dod Orri Oskarsson hisobni ochdi;

  • Tolissoning tenglashtiruvchi goli: Ikkinchi bo‘lim boshida, 54-daqiqada fransiyaliklarning tajribali yarimhimoyachisi Korenten Tolisso javob to‘pini kiritib, tablodagi yakuniy 1:1 hisobini o‘rnatdi;

  • Ochkolar taqsimoti: Durangdan so‘ng «Lion» 7 ochko bilan turnir jadvalining 8-pog‘onasidan joy olgan bo‘lsa, basklar 5 ochko jamg‘arib 18-o‘rinda bormoqda.

O‘yin qaydnomalari: UYEFA Yevropa Ligasi, 4-tur

  • «Sparta» (Chexiya) — «Bornmut» (Angliya) 1:3

    • Gollar: Singate (35) — Adams (57), Evanilson (81), Rayan (90).

  • «Kristal Pelas» (Angliya) — «Hoffenhaym» (Germaniya) 1:1

    • Gollar: Kamada (90) — Prass (7).

  • «Real Sosiyedad» (Ispaniya) — «Lion» (Fransiya) 1:1

    • Gollar: Oskarsson (28) — Tolisso (54).

UYEFA Yevropa LigasiBornmutKristal PelasReal Sosiyedad
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdiAngliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdi29 oktabr 08:09San-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdiSan-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdi17 sentabr 06:06Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiAngliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi9 sentabr 07:57Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...15 avgust 05:33Yevropa Ligasi 2-turida “Yuventus”, “Benfika” va “Bornmut” klublari g‘alabaga erishdiYevropa Ligasi 2-turida “Yuventus”, “Benfika” va “Bornmut” klublari g‘alabaga erishdi16 oktabr 06:37Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi