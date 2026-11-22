Ruslan Abdullayev nokaut bilan g‘alaba qozondi: WBA prezidenti bokschini tabrikladi
Jahon boks assotsiatsiyasi (WBA) prezidenti Xilberto Mendosa AQSHda Golden Boy va DAZN promouterlik kompaniyalari tomonidan tashkil etilgan professional boks kechasida o‘zbekistonlik bokschi Ruslan Abdullayevning muddatidan avvalgi g‘alabasiga munosabat bildirdi.
AQSHning Indio shahrida kechgan jangda Abdullayev oltinchi raundda meksikalik raqibi Xuan Mesa Anguloni nokautga uchratib, birinchi yarim o‘rta vazn toifasidagi WBA Continental Gold kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi.
Xilberto Mendosaning bayonoti va statistika
WBA rahbari o‘zining «X» ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida bokschini tabriklab, bellashuv to‘xtatilgan paytdagi hakamlar baholarini ham e’lon qildi.
«Ruslan Abdullayevni birinchi yarim o‘rta vazn toifasidagi WBA Continental Gold kamarini navbatdagi muvaffaqiyatli himoya qilgani bilan tabriklayman: Indioda Xuan Mesa Anguloni oltinchi raundda nokautga uchratdi. Professional boksdagi rekordi 6–0, 2024 yilgi Olimpiada ishtirokchisi juda tez sur’atda oldinga siljib bormoqda», — deb yozdi Xilberto Mendosa.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Bokschi
Ruslan Abdullayev
Raqib va natija
Xuan Mesa Angulo — 6-raundda nokaut
Sovrin
WBA Continental Gold kamari (birinchi yarim o‘rta vazn)
Professional rekord
6–0
O‘tkazilgan manzil va tashkilotchilar
Indio (AQSH); Golden Boy va DAZN
Havaskor boksdagi yutuqlar
Professional ringga o‘tguniga qadar Ruslan Abdullayev O‘zbekiston terma jamoasi safida havaskor boksda yuqori natijalarga erishgan. U 2023 yilda jahon chempioni, 2022 yilda esa Osiyo chempioni unvonlarini qo‘lga kiritgan, shuningdek, 2024 yilgi Olimpiada ishtirokchisi hisoblanadi.
Sizningcha, Ruslan Abdullayevning 6–0 rekordi va kamarni muddatidan avval himoya qilishi uning professional boksdagi yirik titul janglariga yaqinlashuvini qanchalik tezlashtiradi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…