AMD AM5 platformasini 2029-yilgacha qoʻllab-quvvatlashini eʻlon qildi
Computex 2026 koʻrgazmasida AMD kompaniyasi 3D V-Cache texnologiyasiga ega ikkita yangi oʻyin protsessorini taqdim etdi. Ulardan biri butunlay yangi Ryzen 7 7700X3D modeli boʻlsa, ikkinchisi afsonaviy Ryzen 7 5800X3D modelining yubiley nashridir. Kompaniya, shuningdek, AM5 platformasi uchun yangi chiplar kamida 2029-yilgacha chiqarilishini rasman tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modeli 8 ta Zen 3 yadrosiga ega boʻlib, 16 ta oqimda ishlaydi. Kesh xotirasining umumiy hajmi 100 MB, maksimal chastotasi esa 4,5 GGs ni tashkil etadi. Ushbu protsessor qimmat DDR5 xotira va yangi ona platalarga oʻtishni istamaydigan eski tizim egalari uchun moʻljallangan. Nashrning narxi 350 dollar etib belgilangan va sotuvlar 2026-yil 25-iyundan boshlanadi.
Haqiqiy yangilik boʻlgan Ryzen 7 7700X3D esa Zen 4 arxitekturasiga asoslangan. U ham 8 ta yadro, 104 MB umumiy kesh va 4,5 GGs chastotaga ega. Mazkur chip mashhur Ryzen 7 7800X3D modelining biroz sekinroq, ammo hamyonbop versiyasi hisoblanadi. AMD ushbu protsessorni 330 dollarga baholadi va u 16-iyuldan bozorga chiqadi.
Kompaniyaning AM5 soketini 2029-yilgacha dolzarb saqlash haqidagi qarori foydalanuvchilar uchun uzoq muddatli yangilanish imkoniyatini kafolatlaydi. Bu NVIDIA va Intel bilan raqobatda AMD uchun muhim strategik ustunlik boʻlishi kutilmoqda.
…