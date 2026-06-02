AMD AM5 platformasini 2029-yilgacha qoʻllab-quvvatlashini eʻlon qildi

·64·Texno
AMD AM5 platformasini 2029-yilgacha qoʻllab-quvvatlashini eʻlon qildi

Computex 2026 koʻrgazmasida AMD kompaniyasi 3D V-Cache texnologiyasiga ega ikkita yangi oʻyin protsessorini taqdim etdi. Ulardan biri butunlay yangi Ryzen 7 7700X3D modeli boʻlsa, ikkinchisi afsonaviy Ryzen 7 5800X3D modelining yubiley nashridir. Kompaniya, shuningdek, AM5 platformasi uchun yangi chiplar kamida 2029-yilgacha chiqarilishini rasman tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition modeli 8 ta Zen 3 yadrosiga ega boʻlib, 16 ta oqimda ishlaydi. Kesh xotirasining umumiy hajmi 100 MB, maksimal chastotasi esa 4,5 GGs ni tashkil etadi. Ushbu protsessor qimmat DDR5 xotira va yangi ona platalarga oʻtishni istamaydigan eski tizim egalari uchun moʻljallangan. Nashrning narxi 350 dollar etib belgilangan va sotuvlar 2026-yil 25-iyundan boshlanadi.

Haqiqiy yangilik boʻlgan Ryzen 7 7700X3D esa Zen 4 arxitekturasiga asoslangan. U ham 8 ta yadro, 104 MB umumiy kesh va 4,5 GGs chastotaga ega. Mazkur chip mashhur Ryzen 7 7800X3D modelining biroz sekinroq, ammo hamyonbop versiyasi hisoblanadi. AMD ushbu protsessorni 330 dollarga baholadi va u 16-iyuldan bozorga chiqadi.

Kompaniyaning AM5 soketini 2029-yilgacha dolzarb saqlash haqidagi qarori foydalanuvchilar uchun uzoq muddatli yangilanish imkoniyatini kafolatlaydi. Bu NVIDIA va Intel bilan raqobatda AMD uchun muhim strategik ustunlik boʻlishi kutilmoqda.

AMDRyzenAM5ProtsessorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin