GPU 2.0 davri: NVIDIA rahbari Vera protsessori oʻta ommalashishini aytdi

·37·Texno
GPU 2.0 davri: NVIDIA rahbari Vera protsessori oʻta ommalashishini aytdi

NVIDIA bosh direktori Jensen Huang kompaniyaning yangi Vera protsessori grafik chiplardan (GPU) koʻra mashhurroq boʻlishini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Vera axborotni qayta ishlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi va kompaniya uchun yangi asosiy oʻsish drayveriga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NVIDIA yaqinda yangi avlod Sunʼiy intellekt (AI) agentlari bilan ishlash uchun maxsus ishlab chiqilgan Vera protsessorini rasman taqdim etgan edi. Hozirda ushbu chiplarni toʻliq miqyosda ishlab chiqarish jarayoni boshlab yuborilgan.

Vera protsessori NVIDIA tomonidan ishlab chiqilgan 88 ta Olympus yadrosi bilan jihozlangan. U 1,2 TB/s xotira oʻtkazish qobiliyatiga ega va bitta yadroning unumdorligi avvalgi avlodga nisbatan 50 foizga oshirilgan. Bu esa uni murakkab ssenariylar, xususan, chuqur oʻrganish jarayonlari uchun juda mos keladigan qurilmaga aylantiradi.

Yangi protsessor Rubin grafik protsessori va BlueField 4 kabi komponentlar bilan birgalikda ishlash imkoniyatiga ega. Unifikatsiyalashgan xotira arxitekturasi tufayli maʼlumotlarni uzatishda energiya samaradorligi anʼanaviy tizimlarga qaraganda ikki baravar yuqori boʻlib, bu yirik intellektual agentlarga Sunʼiy intellektni samarali boshqarishda yordam beradi.

NVIDIAVeraGPUSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin