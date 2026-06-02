GPU 2.0 davri: NVIDIA rahbari Vera protsessori oʻta ommalashishini aytdi
NVIDIA bosh direktori Jensen Huang kompaniyaning yangi Vera protsessori grafik chiplardan (GPU) koʻra mashhurroq boʻlishini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Vera axborotni qayta ishlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi va kompaniya uchun yangi asosiy oʻsish drayveriga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
NVIDIA yaqinda yangi avlod Sunʼiy intellekt (AI) agentlari bilan ishlash uchun maxsus ishlab chiqilgan Vera protsessorini rasman taqdim etgan edi. Hozirda ushbu chiplarni toʻliq miqyosda ishlab chiqarish jarayoni boshlab yuborilgan.
Vera protsessori NVIDIA tomonidan ishlab chiqilgan 88 ta Olympus yadrosi bilan jihozlangan. U 1,2 TB/s xotira oʻtkazish qobiliyatiga ega va bitta yadroning unumdorligi avvalgi avlodga nisbatan 50 foizga oshirilgan. Bu esa uni murakkab ssenariylar, xususan, chuqur oʻrganish jarayonlari uchun juda mos keladigan qurilmaga aylantiradi.
Yangi protsessor Rubin grafik protsessori va BlueField 4 kabi komponentlar bilan birgalikda ishlash imkoniyatiga ega. Unifikatsiyalashgan xotira arxitekturasi tufayli maʼlumotlarni uzatishda energiya samaradorligi anʼanaviy tizimlarga qaraganda ikki baravar yuqori boʻlib, bu yirik intellektual agentlarga Sunʼiy intellektni samarali boshqarishda yordam beradi.
…