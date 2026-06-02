Everand va Fable birlashib Amazon hukmronligiga qarshi chiqmoqda

·24·Texno
Everand va Fable birlashib Amazon hukmronligiga qarshi chiqmoqda

Scribd kompaniyasiga tegishli Everand xizmati raqamli kitobxonlik bozorida Amazon’ning monopoliyasiga chek qoʻyish maqsadida yangi obuna tizimini eʼlon qildi. Endilikda foydalanuvchilar audio kitoblar, elektron kitoblar va kitobxonlar klubini yagona paketda birlashtirgan xizmatdan foydalanishlari mumkin. Bu qadam Everand tomonidan 2025-yilda sotib olingan Fable ijtimoiy kitobxonlik ilovasi bilan integratsiya qilinishi natijasida amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi obuna rejalari AQSH bozorida bir oyga 11.99 dollardan boshlanadi va foydalanuvchilarga 1,5 milliondan ortiq audio hamda elektron kitoblar katalogiga kirish imkonini beradi. Shuningdek, obunachilar Fable platformasidagi 200 mingga yaqin onlayn kitobxonlar klublariga qoʻshilishlari mumkin. Bir ilovadagi oʻqish yoki tinglash jarayoni avtomatik ravishda ikkinchi ilova bilan sinxronlanadi, bu esa foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratadi.

Everand’ning ushbu taklifi Amazon’ga tegishli Audible Premium Plus ($14.95/oy) xizmatiga nisbatan ancha raqobatbardosh hisoblanadi. Amazon hozirda Audible, Kindle va Goodreads kabi platformalar orqali bozorni nazorat qilmoqda. Everand esa Fable’dagi 100 milliondan ortiq sharh va reytinglarni oʻz tizimiga integratsiya qilish orqali foydalanuvchilarning platformada koʻproq vaqt oʻtkazishini taʼminlamoqchi.

Hozirgi vaqtda nafaqat Everand, balki Spotify ham audio kitoblar bozoriga faol kirib kelmoqda. Biroq Everand oʻzining 2025-yilgi tadqiqotlariga tayanib, kitobxonlarning yarmidan koʻpi ham audio, ham elektron formatdan muntazam foydalanishini taʼkidlamoqda. BookTok trendi va Gen Z avlodi orasida kitobxonlik jamoalariga boʻlgan qiziqish ortishi Everand va Fable ittifoqi uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda.

EverandAmazonFableAudiobooksTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin