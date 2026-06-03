Kubitlar 1000 marta ishonchli boʻldi: Microsoft Majorana 2 protsessorini taqdim etdi

·60·Texno
Kubitlar 1000 marta ishonchli boʻldi: Microsoft Majorana 2 protsessorini taqdim etdi

San-Fransiskoda boʻlib oʻtgan yillik Build konferensiyasida Microsoft kompaniyasi yangi avlod kvant protsessori — Majorana 2 ni namoyish etdi. Ishlab chiquvchilarning soʻzlariga koʻra, chip kompaniyaning Discovery nomli sunʼiy intellekt platformasi yordamida yaratilgan hamda uning konstruksiyasi va materiallar tarkibida jiddiy oʻzgarishlar amalga oshirilgan. Yangi protsessor oʻzidan oldingi Majorana 1 versiyasining oʻrnini egalladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Microsoft Quantum boʻlinmasi vitse-prezidenti Chetan Nayakning taʼkidlashicha, Majorana 2 da barqarorroq topologik fazani shakllantirish uchun materiallar steki takomillashtirilgan. Xususan, birinchi versiyada oʻta oʻtkazuvchan boʻlgan alyuminiy oʻrniga qoʻrgʻoshin ishlatilgan. Shuningdek, yarim oʻtkazgichning faol zonasi indiy arsenidi va indiy arsenid-antimonidi kombinatsiyasiga yangilangan. Ushbu oʻzgarishlar unumdorlikning sezilarli darajada oshishiga xizmat qildi.

Kompaniya mutaxassislarining tushuntirishicha, yangi materiallar kombinatsiyasi kvant bitlarini (kubitlarni) tashqi taʼsirlardan, jumladan, kosmik nurlanish va elektromagnit xalaqitlardan yaxshiroq himoya qiladi. Bu kabi omillar anʼanaviy ravishda kvant hisoblashlaridagi eng asosiy muammolardan biri boʻlib kelayotgan edi. Yangi arxitekturaga oʻtish natijasida kubitlar ishonchliligi 1000 barobarga oshgan.

Erishtilgan muvaffaqiyatlar Microsoft kompaniyasini texnologiyani rivojlantirish rejalarini qayta koʻrib chiqishga undadi. Chetan Nayakning soʻzlariga koʻra, amaliy kvant kompyuterini yaratish boʻyicha "yoʻl xaritasi" ikki baravar qisqartirildi va endilikda kompaniya ushbu maqsadga 2029-yilgacha erishishni koʻzlamoqda. Bunday kompyuterlar hozirgi eng kuchli superkompyuterlar uchun imkonsiz boʻlgan masalalarni yechishga qodir boʻladi.

Majorana 2 taqdimoti bilan bir qatorda, Microsoft oʻzining Discovery platformasini ommaviy ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu agentli sunʼiy intellekt muhandislarga yangi protsessorni loyihalash va uning konstruksiya variantlarini modellashtirishda yordam bergan. Discovery tizimi ilmiy tadqiqotlarni avtomatlashtirish, katta hajmdagi maʼlumotlarni tahlil qilish va yangi materiallar yaratishni tezlashtirish uchun moʻljallangan.

MicrosoftKvant KompyuteriMajorana 2Discovery AITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin