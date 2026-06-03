Nubia Z80 Ultra AnTuTu reytingida eng yaxshi Android smartfon deb topildi

·72·Texno
Nubia Z80 Ultra AnTuTu reytingida eng yaxshi Android smartfon deb topildi

AnTuTu benchmarki ishlab chiquvchilari foydalanuvchilarning oʻz qurilmalaridan qoniqish darajasi boʻyicha may oyi reytingini eʻlon qildi. Bir necha oydan buyon Nubia Z80 Ultra modeli ushbu roʻyxatda yetakchilikni qoʻldan boy bermay kelmoqda — uning qoniqish koʻrsatkichi 98 foizdan yuqori deb baholangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reytingning ikkinchi pogʻonasini 98 foiz natija bilan Oppo K13 Turbo 5G egallagan boʻlsa, uchinchi oʻringa Xiaomi 17 Ultra by Leica koʻtarildi. Ushbu model kuchli uchlikdan Oppo Find X8 Ultra smartfonini siqib chiqardi. Shuningdek, roʻyxatning yuqori qismidan Huawei Mate 70 Pro Premium Edition (97,50%) va Oppo Find N5 (96,19%) kabi qurilmalar joy olgan.

Kuchli oʻnlikni Oppo Find X8 Ultra, Nubia Z70S Ultra Photographer Edition, Oppo Find X8s, Xiaomi 15 Ultra va OnePlus Ace 6 yakunlab berdi. Eʻtiborli jihati shundaki, barcha oʻnta model ham 93 foizdan yuqori baho olishga muvaffaq boʻlgan.

Brendlar kesimida Oppo yaqqol yetakchilik qilmoqda — roʻyxatdan ushbu kompaniyaning toʻrtta modeli joy olgan. Nubia va Xiaomi brendlarining esa ikkitadan smartfoni reytingga kiritilgan. Shunisi qiziqki, avvalgi reytinglarda muntazam koʻrinish bergan Samsung qurilmalari bu galgi oʻnlikda umuman qayd etilmadi.

Nubia Z80 UltraAnTuTuAndroidSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi