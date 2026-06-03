Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfon
Honor kompaniyasi Xitoy bozorida oʻzining yangi Honor 600 Vitality Edition (shuningdek, Youth Edition nomi bilan ham tanilgan) smartfonini sotuvga chiqardi. Global bozordagi debyutidan soʻng, qurilma Xitoyda yangilangan dizayn va bir nechta xotira konfiguratsiyalarida taqdim etildi. Xaridorlar 8 yoki 12 GB tezkor xotira hamda 512 GBgacha boʻlgan ichki xotira variantlarini tanlashlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning 6,57 dyuymli AMOLED-displeyi boʻlib, u 2728 x 1264 pikselli aniqlik va rekord darajadagi 8000 nit pik yorqinlikka ega. Shuningdek, koʻzni charchatmaslik uchun 3840 Gs chastotali PWM-dimming texnologiyasi joriy etilgan. Qurilma Snapdragon 7 Gen 4 protsessori va Adreno 722 grafik chipi asosida ishlaydi.
Kamera imkoniyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, Honor 600 Vitality Edition optik barqarorlashtirish (OIS) tizimiga ega 50 MP asosiy sensor va makrosyomka funksiyasiga ega 12 MP keng burchakli kamera bilan jihozlangan. Selfi ishqibozlari uchun esa 50 MP aniqlikdagi old kamera koʻzda tutilgan. Dasturiy taʼminot sifatida Android 16 bazasidagi MagicOS 10 qobigʻi oʻrnatilgan.
Qurilmaning avtonomligini 7000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator taʼminlaydi va u 80 W quvvatga ega tezkor zaryadlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Smartfon korpusi IP68, IP69 va IP69K standartlari boʻyicha suv va changdan himoyalangan boʻlib, u ekstremal sharoitlarda ham ishlashga chidamli hisoblanadi.
…