Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfon

·75·Texno
Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit yorqinlik va 7000 mAs batareyali smartfon
Audio versiyasi

Honor kompaniyasi Xitoy bozorida oʻzining yangi Honor 600 Vitality Edition (shuningdek, Youth Edition nomi bilan ham tanilgan) smartfonini sotuvga chiqardi. Global bozordagi debyutidan soʻng, qurilma Xitoyda yangilangan dizayn va bir nechta xotira konfiguratsiyalarida taqdim etildi. Xaridorlar 8 yoki 12 GB tezkor xotira hamda 512 GBgacha boʻlgan ichki xotira variantlarini tanlashlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning 6,57 dyuymli AMOLED-displeyi boʻlib, u 2728 x 1264 pikselli aniqlik va rekord darajadagi 8000 nit pik yorqinlikka ega. Shuningdek, koʻzni charchatmaslik uchun 3840 Gs chastotali PWM-dimming texnologiyasi joriy etilgan. Qurilma Snapdragon 7 Gen 4 protsessori va Adreno 722 grafik chipi asosida ishlaydi.

Kamera imkoniyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, Honor 600 Vitality Edition optik barqarorlashtirish (OIS) tizimiga ega 50 MP asosiy sensor va makrosyomka funksiyasiga ega 12 MP keng burchakli kamera bilan jihozlangan. Selfi ishqibozlari uchun esa 50 MP aniqlikdagi old kamera koʻzda tutilgan. Dasturiy taʼminot sifatida Android 16 bazasidagi MagicOS 10 qobigʻi oʻrnatilgan.

Qurilmaning avtonomligini 7000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator taʼminlaydi va u 80 W quvvatga ega tezkor zaryadlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Smartfon korpusi IP68, IP69 va IP69K standartlari boʻyicha suv va changdan himoyalangan boʻlib, u ekstremal sharoitlarda ham ishlashga chidamli hisoblanadi.

HonorSmartfonTexnologiyaAndroid 16Snapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi