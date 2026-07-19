Xitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdi

·29·Texno
Xitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdi

Xitoyning Xingshu Tiansuan Space Technology kompaniyasi koinotda maʼlumotlarni qayta ishlashga moʻljallangan ilk sunʼiy yoʻldoshlar guruhini muvaffaqiyatli orbitaga chiqardi. Ushbu loyiha doirasida umumiy hisobda 1000 ta sunʼiy yoʻldoshni uchirish rejalashtirilgan boʻlib, u koinotdagi hisoblash tizimlari sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Mazkur texnologiya maʼlumotlarni Yerga yubormasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri orbitaning oʻzida qayta ishlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Koinotdagi hisoblash tizimlari (Space computing) tushunchasi sunʼiy intellekt vazifalarini va masofadan zondlash maʼlumotlarini bevosita koinot stansiyalarida tahlil qilishni anglatadi. Hozirgi kunda sunʼiy yoʻldoshlar barcha xom maʼlumotlarni Yerga uzatadi, bu esa tarmoq oʻtkazuvchanligiga katta yuklama beradi va vaqt yoʻqotilishiga olib keladi. Yangi tizim esa faqat tayyor natijalarni yuborish orqali aloqa tezligini bir necha barobar oshiradi.

Texnologik poyga va global raqobat

Xingshu Tiansuan Space Technology bayonotiga koʻra, ushbu parvoz Xitoyning birinchi tijoriy koinot hisoblash tarmogʻini yaratish yoʻlidagi muhim qadamdir. Shunisi eʼtiborliki, ushbu yangilik Xitoy rahbari Si Szinpinning Shanxaydagi Butunjahon sunʼiy intellekt konferensiyasida ishtirok etishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Unda Pekin oʻzini sunʼiy intellekt sohasidagi yangi global tartibning himoyachisi sifatida namoyon qildi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoy bu borada Ilon Mask va uning SpaceX kompaniyasini sezilarli darajada ortda qoldirmoqda. Fevral oyida xAI kompaniyasi bilan birlashgan SpaceX ham koinotda sunʼiy intellektni rivojlantirish boʻyicha oʻz loyihalarini ilgari surmoqda. Biroq Maskning rejalari biroz kechikmoqda: milliarder yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlarini faqat kelasi yildan boshlab uchirishni va 2028-yilga boribgina sezilarli natijaga erishishni maqsad qilgan.

Koinotdagi hisoblashning afzalliklari

Mutaxassislarning fikricha, koinotdagi hisoblash tarmoqlari quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

  • Maʼlumotlarni uzatishdagi kechikish (latency) vaqtining keskin kamayishi;
  • Yer stansiyalari va sunʼiy yoʻldoshlar oʻrtasidagi aloqa kanallarining boʻshashi;
  • Favqulodda vaziyatlarda, masalan, tabiiy ofatlarni kuzatishda tezkor qaror qabul qilish imkoniyati;
  • Sunʼiy intellekt algoritmlarini bevosita koinot obʼyektlarida qoʻllash.
Ushbu texnologiya nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki harbiy va iqtisodiy razvedka sohalarida ham inqilobiy oʻzgarish yasashi mumkin. Xitoyning ushbu muvaffaqiyati koinotni oʻzlashtirish va yuqori texnologiyalar boʻyicha global yetakchilik uchun kurash yanada keskinlashayotganidan dalolat beradi.

Hozirda Xitoy kompaniyasi oʻzining 1000 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat klasterini toʻliq shakllantirish ustida ishlamoqda. Agar reja muvaffaqiyatli amalga oshsa, koinotda dunyodagi eng yirik superkompyuter tarmogʻi paydo boʻladi. Bu esa SpaceX va boshqa Gʻarb texnologik gigantlari uchun jiddiy chaqiriq hisoblanadi.

XitoySpaceXSunʼiy IntellektKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiIlon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiBugun, 11:54Marsda dinozavrlarni qirib yuborgan asteroid miqyosidagi zarba izlari topildiMarsda dinozavrlarni qirib yuborgan asteroid miqyosidagi zarba izlari topildiBugun, 09:58Infinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishingInfinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishingBugun, 08:29Oppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiOppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiBugun, 05:59Koinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiKoinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiBugun, 02:51San-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiSan-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda