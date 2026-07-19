Xitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdi
Xitoyning Xingshu Tiansuan Space Technology kompaniyasi koinotda maʼlumotlarni qayta ishlashga moʻljallangan ilk sunʼiy yoʻldoshlar guruhini muvaffaqiyatli orbitaga chiqardi. Ushbu loyiha doirasida umumiy hisobda 1000 ta sunʼiy yoʻldoshni uchirish rejalashtirilgan boʻlib, u koinotdagi hisoblash tizimlari sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Mazkur texnologiya maʼlumotlarni Yerga yubormasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri orbitaning oʻzida qayta ishlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Koinotdagi hisoblash tizimlari (Space computing) tushunchasi sunʼiy intellekt vazifalarini va masofadan zondlash maʼlumotlarini bevosita koinot stansiyalarida tahlil qilishni anglatadi. Hozirgi kunda sunʼiy yoʻldoshlar barcha xom maʼlumotlarni Yerga uzatadi, bu esa tarmoq oʻtkazuvchanligiga katta yuklama beradi va vaqt yoʻqotilishiga olib keladi. Yangi tizim esa faqat tayyor natijalarni yuborish orqali aloqa tezligini bir necha barobar oshiradi.
Texnologik poyga va global raqobatXingshu Tiansuan Space Technology bayonotiga koʻra, ushbu parvoz Xitoyning birinchi tijoriy koinot hisoblash tarmogʻini yaratish yoʻlidagi muhim qadamdir. Shunisi eʼtiborliki, ushbu yangilik Xitoy rahbari Si Szinpinning Shanxaydagi Butunjahon sunʼiy intellekt konferensiyasida ishtirok etishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Unda Pekin oʻzini sunʼiy intellekt sohasidagi yangi global tartibning himoyachisi sifatida namoyon qildi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoy bu borada Ilon Mask va uning SpaceX kompaniyasini sezilarli darajada ortda qoldirmoqda. Fevral oyida xAI kompaniyasi bilan birlashgan SpaceX ham koinotda sunʼiy intellektni rivojlantirish boʻyicha oʻz loyihalarini ilgari surmoqda. Biroq Maskning rejalari biroz kechikmoqda: milliarder yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlarini faqat kelasi yildan boshlab uchirishni va 2028-yilga boribgina sezilarli natijaga erishishni maqsad qilgan.
Koinotdagi hisoblashning afzalliklariMutaxassislarning fikricha, koinotdagi hisoblash tarmoqlari quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:
- Maʼlumotlarni uzatishdagi kechikish (latency) vaqtining keskin kamayishi;
- Yer stansiyalari va sunʼiy yoʻldoshlar oʻrtasidagi aloqa kanallarining boʻshashi;
- Favqulodda vaziyatlarda, masalan, tabiiy ofatlarni kuzatishda tezkor qaror qabul qilish imkoniyati;
- Sunʼiy intellekt algoritmlarini bevosita koinot obʼyektlarida qoʻllash.
Hozirda Xitoy kompaniyasi oʻzining 1000 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat klasterini toʻliq shakllantirish ustida ishlamoqda. Agar reja muvaffaqiyatli amalga oshsa, koinotda dunyodagi eng yirik superkompyuter tarmogʻi paydo boʻladi. Bu esa SpaceX va boshqa Gʻarb texnologik gigantlari uchun jiddiy chaqiriq hisoblanadi.
…