Ilon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladi
Dunyoning eng boy insoni Ilon Mask oʻzining koinot texnologiyalari sohasidagi SpaceX kompaniyasi kelajagi borasida navbatdagi shov-shuvli bayonotni berdi. Milliarderning taʼkidlashicha, agar kompaniya oʻz oldiga qoʻygan uzoq muddatli maqsadlariga erishsa, uning bozor qiymati butun Yer yuzidagi mavjud moddiy boyliklar jamlanmasidan ham oshib ketishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu munozara tadbirkor Piter Diamandisning ijtimoiy tarmoqlardagi posti ortidan boshlandi. Diamandis Yer sayyorasidagi barcha moddiy aktivlarning umumiy qiymati taxminan 600 trillion dollarga baholanishini, biroq koinotdagi metallar, minerallar va boshqa qimmatbaho resurslar zaxirasi cheksiz ekanligini eslatib oʻtdi. Uning fikricha, aynan kosmik resurslarni oʻzlashtirish jahon iqtisodiyotini butunlay oʻzgartirib yuborish quvvatiga ega.
Ilon Mask ushbu fikrlarga qoʻshilgan holda: “Men SpaceX agar oʻz maqsadlariga erishsa, Yerdan qimmatroq turadi, deb aytdim. Shubhasiz, bu haqiqat”, deya taʼkidladi. ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, Mask bu orqali kompaniyaning nafaqat raketa tashuvchi, balki butun boshli sayyoralararo iqtisodiyotni shakllantiruvchi kuchga aylanishiga ishora qilmoqda.
Kosmik resurslar va investorlar bilan ziddiyatMilliarder oʻz bayonoti davomida SpaceX aksiyalarining pasayishiga pul tikayotgan (short pozitsiya) investorlarni ham qattiq tanqid qildi. Maskning soʻzlariga koʻra, kompaniyaga qarshi “oʻyin” qilayotgan tuzilmalarning uzoq muddatli istiqbolda omon qolish ehtimoli juda past. Bu bilan u koinot sanoatidagi yetakchilikka shubha bilan qaraydiganlarni ogohlantirdi.
Hozirgi vaqtda SpaceX kompaniyasining asosiy loyihalari quyidagilardan iborat:
- Starlink — butun dunyo boʻylab yuqori tezlikdagi sun’iy yoʻldosh internetini ta’minlash tarmogʻi;
- Falcon 9 — koʻp marta ishlatiladigan va tijoriy parvozlarda yetakchi boʻlgan raketa tashuvchisi;
- Starship — Oy va Marsga insonlarni hamda yuklarni yetkazish uchun moʻljallangan oʻta ogʻir raketa tizimi.
SpaceX mutaxassislari Starship Flight 13 parvozini 20-iyul, dushanba kuniga koʻchirishgan. Ushbu loyihaning muvaffaqiyati insoniyatning Marsni mustamlaka qilish rejalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar SpaceX koinotdagi cheksiz resurslarga yoʻl ochsa, bu haqiqatan ham kompaniya kapitallashuvini tasavvur qilib boʻlmas darajaga olib chiqishi mumkin.
…