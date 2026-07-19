Ilon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladi

·0·Texno
Ilon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladi

Dunyoning eng boy insoni Ilon Mask oʻzining koinot texnologiyalari sohasidagi SpaceX kompaniyasi kelajagi borasida navbatdagi shov-shuvli bayonotni berdi. Milliarderning taʼkidlashicha, agar kompaniya oʻz oldiga qoʻygan uzoq muddatli maqsadlariga erishsa, uning bozor qiymati butun Yer yuzidagi mavjud moddiy boyliklar jamlanmasidan ham oshib ketishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu munozara tadbirkor Piter Diamandisning ijtimoiy tarmoqlardagi posti ortidan boshlandi. Diamandis Yer sayyorasidagi barcha moddiy aktivlarning umumiy qiymati taxminan 600 trillion dollarga baholanishini, biroq koinotdagi metallar, minerallar va boshqa qimmatbaho resurslar zaxirasi cheksiz ekanligini eslatib oʻtdi. Uning fikricha, aynan kosmik resurslarni oʻzlashtirish jahon iqtisodiyotini butunlay oʻzgartirib yuborish quvvatiga ega.

Ilon Mask ushbu fikrlarga qoʻshilgan holda: “Men SpaceX agar oʻz maqsadlariga erishsa, Yerdan qimmatroq turadi, deb aytdim. Shubhasiz, bu haqiqat”, deya taʼkidladi. ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, Mask bu orqali kompaniyaning nafaqat raketa tashuvchi, balki butun boshli sayyoralararo iqtisodiyotni shakllantiruvchi kuchga aylanishiga ishora qilmoqda.

Kosmik resurslar va investorlar bilan ziddiyat

Milliarder oʻz bayonoti davomida SpaceX aksiyalarining pasayishiga pul tikayotgan (short pozitsiya) investorlarni ham qattiq tanqid qildi. Maskning soʻzlariga koʻra, kompaniyaga qarshi “oʻyin” qilayotgan tuzilmalarning uzoq muddatli istiqbolda omon qolish ehtimoli juda past. Bu bilan u koinot sanoatidagi yetakchilikka shubha bilan qaraydiganlarni ogohlantirdi.

Hozirgi vaqtda SpaceX kompaniyasining asosiy loyihalari quyidagilardan iborat:

  • Starlink — butun dunyo boʻylab yuqori tezlikdagi sun’iy yoʻldosh internetini ta’minlash tarmogʻi;
  • Falcon 9 — koʻp marta ishlatiladigan va tijoriy parvozlarda yetakchi boʻlgan raketa tashuvchisi;
  • Starship — Oy va Marsga insonlarni hamda yuklarni yetkazish uchun moʻljallangan oʻta ogʻir raketa tizimi.
Shuni taʼkidlash joizki, yaqinda Starship tizimining navbatdagi sinov parvozi qoldirilishi ortidan kompaniya aksiyalari biroz arzonlashgan edi. Hozirda qimmatli qogʻozlar IPO narxi boʻlgan 135 dollardan pastroq qiymatda sotilmoqda. Biroq Mask bunday vaqtinchalik tebranishlarni strategik maqsadlar yoʻlidagi kichik toʻsiq deb hisoblaydi.

SpaceX mutaxassislari Starship Flight 13 parvozini 20-iyul, dushanba kuniga koʻchirishgan. Ushbu loyihaning muvaffaqiyati insoniyatning Marsni mustamlaka qilish rejalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar SpaceX koinotdagi cheksiz resurslarga yoʻl ochsa, bu haqiqatan ham kompaniya kapitallashuvini tasavvur qilib boʻlmas darajaga olib chiqishi mumkin.

SpaceXIlon MaskStarshipKoinotIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiXitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiBugun, 11:30Marsda dinozavrlarni qirib yuborgan asteroid miqyosidagi zarba izlari topildiMarsda dinozavrlarni qirib yuborgan asteroid miqyosidagi zarba izlari topildiBugun, 09:58Infinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishingInfinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishingBugun, 08:29Oppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiOppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiBugun, 05:59Koinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiKoinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiBugun, 02:51San-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiSan-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda