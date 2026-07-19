Jud Bellingem tarixiy natija qayd etdi: Angliya rekordlari yangilandi
Angliya terma jamoasi va Real Madrid klubining yosh yulduzi Jud Bellingem jahon futboli tarixida oʻchmas iz qoldirdi. Yarim himoyachi bitta jahon chempionati davomida yettita gol urgan ilk ingliz futbolchisiga aylanish orqali mamlakat rekordini yangiladi. Bu natija bilan u afsonaviy hujumchilar Garri Lineker va Harry Kane tomonidan oʻrnatilgan koʻrsatkichlarni ortda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya terma jamoasiga qarshi kechgan va 6:4 hisobidagi gollar shousiga aylangan bronza medallari uchun bahsda Bellingham oʻzining tarixiy golini kiritdi. Oʻyin yakunlanishiga oz vaqt qolganida zaxiradan maydonga tushgan 23 yoshli futbolchi hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda ajoyib yakkaxon reydni gol bilan yakunladi. Bu gol uning mazkur turnirdagi ettinchi aniq zarbasi boʻldi.
Afsonalar ortda qoldirildiShu vaqtga qadar Angliya terma jamoasi safida bitta mundialda eng koʻp gol urish rekordi Garri Linekerga tegishli edi (Meksika-1986, 6 ta gol). Keyinchalik Harry Kane Rossiya-2018 turnirida ushbu natijani takrorlagan edi. Jud Bellingem esa nafaqat bu koʻrsatkichni yangiladi, balki buni yarim himoyachi pozitsiyasida turib amalga oshirgani bilan barchani hayratda qoldirdi.
Bellinghamning ushbu turnirdagi yoʻli juda samarali kechdi. U guruh bosqichida Panama va Xorvatiya darvozalarini ishgʻol qilgan boʻlsa, pley-off bosqichida Meksika va Norvegiya bilan bahslarda dubl qayd etishga muvaffaq boʻldi. Sobiq futbolchi Danny Murphy BBC telekanaliga bergan intervyusida Bellinghamning sovuqqonligini yuqori baholab, uni Angliyaning ayni damdagi eng yaxshi oʻyinchisi deb atadi.
Ushbu oʻyinda Arsenal vingeri Bukayo Saka ham yorqin oʻyin koʻrsatdi. U oʻzining turnirdagi ilk xet-trikini qayd etib, jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Eʼtiborli jihati, oʻyin oxirida belgilangan penaltini Bellingham rekordini yaxshilash uchun tepishi mumkin edi, biroq u toʻpni jamoadoshi Sakaga topshirib, uning xet-trik qayd etishiga imkoniyat yaratdi.
Oʻyindan soʻng Bukayo Saka ushbu holatga quyidagicha izoh berdi: "Jude penaltini tepmoqchi emas edi. Aksincha, u birinchilardan boʻlib oldimga keldi va 'bor, xet-trikingni rasmiylashtir' deb dalda berdi. Uning bu olijanobligi gʻalabadan ham muhimroq".
Endilikda Jud Bellingem Angliya futboli panteonida Alan Shearer, Wayne Rooney va Sir Geoff Hurst kabi buyuk nomlar bilan bir qatorda tilga olinmoqda. Uning bitta turnirda yettita gol urishi koʻplab afsonaviy hujumchilar butun faoliyati davomida erisha olmagan natijadir. Mazkur muvaffaqiyat Real Madrid yulduzining jahon futbolidagi oʻrnini yanada mustahkamladi.
…