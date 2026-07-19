Jud Bellingem tarixiy natija qayd etdi: Angliya rekordlari yangilandi

·50·Sport
Jud Bellingem tarixiy natija qayd etdi: Angliya rekordlari yangilandi

Angliya terma jamoasi va Real Madrid klubining yosh yulduzi Jud Bellingem jahon futboli tarixida oʻchmas iz qoldirdi. Yarim himoyachi bitta jahon chempionati davomida yettita gol urgan ilk ingliz futbolchisiga aylanish orqali mamlakat rekordini yangiladi. Bu natija bilan u afsonaviy hujumchilar Garri Lineker va Harry Kane tomonidan oʻrnatilgan koʻrsatkichlarni ortda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya terma jamoasiga qarshi kechgan va 6:4 hisobidagi gollar shousiga aylangan bronza medallari uchun bahsda Bellingham oʻzining tarixiy golini kiritdi. Oʻyin yakunlanishiga oz vaqt qolganida zaxiradan maydonga tushgan 23 yoshli futbolchi hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda ajoyib yakkaxon reydni gol bilan yakunladi. Bu gol uning mazkur turnirdagi ettinchi aniq zarbasi boʻldi.

Afsonalar ortda qoldirildi

Shu vaqtga qadar Angliya terma jamoasi safida bitta mundialda eng koʻp gol urish rekordi Garri Linekerga tegishli edi (Meksika-1986, 6 ta gol). Keyinchalik Harry Kane Rossiya-2018 turnirida ushbu natijani takrorlagan edi. Jud Bellingem esa nafaqat bu koʻrsatkichni yangiladi, balki buni yarim himoyachi pozitsiyasida turib amalga oshirgani bilan barchani hayratda qoldirdi.

Bellinghamning ushbu turnirdagi yoʻli juda samarali kechdi. U guruh bosqichida Panama va Xorvatiya darvozalarini ishgʻol qilgan boʻlsa, pley-off bosqichida Meksika va Norvegiya bilan bahslarda dubl qayd etishga muvaffaq boʻldi. Sobiq futbolchi Danny Murphy BBC telekanaliga bergan intervyusida Bellinghamning sovuqqonligini yuqori baholab, uni Angliyaning ayni damdagi eng yaxshi oʻyinchisi deb atadi.

Ushbu oʻyinda Arsenal vingeri Bukayo Saka ham yorqin oʻyin koʻrsatdi. U oʻzining turnirdagi ilk xet-trikini qayd etib, jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Eʼtiborli jihati, oʻyin oxirida belgilangan penaltini Bellingham rekordini yaxshilash uchun tepishi mumkin edi, biroq u toʻpni jamoadoshi Sakaga topshirib, uning xet-trik qayd etishiga imkoniyat yaratdi.

Oʻyindan soʻng Bukayo Saka ushbu holatga quyidagicha izoh berdi: "Jude penaltini tepmoqchi emas edi. Aksincha, u birinchilardan boʻlib oldimga keldi va 'bor, xet-trikingni rasmiylashtir' deb dalda berdi. Uning bu olijanobligi gʻalabadan ham muhimroq".

Endilikda Jud Bellingem Angliya futboli panteonida Alan Shearer, Wayne Rooney va Sir Geoff Hurst kabi buyuk nomlar bilan bir qatorda tilga olinmoqda. Uning bitta turnirda yettita gol urishi koʻplab afsonaviy hujumchilar butun faoliyati davomida erisha olmagan natijadir. Mazkur muvaffaqiyat Real Madrid yulduzining jahon futbolidagi oʻrnini yanada mustahkamladi.

Jude BellinghamAngliyaReal MadridFutbolRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dyu Plessi Usmanni to‘xtatdi: UFC Oklaxomada nima bo‘ldi?Dyu Plessi Usmanni to‘xtatdi: UFC Oklaxomada nima bo‘ldi?Bugun, 12:12Messi final oldidan jamoadoshlari va muxlislariga murojaat qildiMessi final oldidan jamoadoshlari va muxlislariga murojaat qildiBugun, 12:06Bukayo Saka 60 yillik tarixni yangiladi: Angliya bronza bilan qaytdiBukayo Saka 60 yillik tarixni yangiladi: Angliya bronza bilan qaytdiBugun, 06:04Maykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiMaykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiBugun, 05:51Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Bugun, 05:36Angliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiAngliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiBugun, 04:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi