Goldman va Meta sobiq xodimlari rivojlanayotgan bozorlar uchun ovozli AI yaratdi

·44·Texno
Goldman va Meta sobiq xodimlari rivojlanayotgan bozorlar uchun ovozli AI yaratdi
Audio versiyasi

Mijozlarni qoʻllab-quvvatlash va servis xizmatlari hozirda ovozli sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi eng qaynoq yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Biroq, inson ovoziga oʻxshash va sezilarli kechikishlarsiz javob beradigan mahsulot yaratish baʼzi bozorlarda ancha murakkab vazifadir. Koʻplab yirik kompaniyalar Afrika va Yaqin Sharq bozorlarini hisobga olmagan holda oʻz tizimlarini ishlab chiqqan. Ushbu boʻshliqni toʻldirish maqsadida oʻtgan yili tashkil etilgan AethexAI startapi 4DX Ventures boshchiligida 3 million dollar miqdorida pre-seed investitsiya jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya Vapi va LiveKit kabi tayyor vositalardan foydalanish oʻrniga, ingliz, fransuz va arab tillarining mahalliy dialektlarini qayta ishlash uchun noldan oʻzining kichik modelini va orkestratsiya qatlamini yaratdi. Startap asoschilari Mariama Diallo (Goldman Sachs sobiq xodimi) va Ayooluwa Odemuyiwa (Meta sobiq muhandisi) rivojlanayotgan bozorlarda avtomatlashtirilgan qoʻngʻiroqlardagi yuqori kechikish (latency) muammosini hal qilishni maqsad qilgan. Buning uchun ular mintaqadan tashqarida joylashgan yirik modellardan voz kechib, mahalliy darajada ishlaydigan kichik modellarga eʼtibor qaratishdi.

AethexAI oʻzining Kora seriyasidagi modellarini ishlab chiqdi, ularning parametrlari 300 milliondan 1,7 milliardgacha yetadi. Bu koʻrsatkich yirik til modellaridan (LLM) ancha kichik boʻlib, aynan shu narsa tezlikni taʼminlaydi. Modellarni oʻqitish uchun startap call-markazlar bilan hamkorlik qildi va hatto Afrika boʻylab radiostansiyalardan audio maʼlumotlarni yigʻish uchun qattiq disklar yubordi. Shuningdek, mahalliy ismlarni toʻgʻri talaffuz qilish va maʼlumotlarni belgilash uchun talabalar tarmogʻi tashkil etildi.

Hozirda startap kuniga 17 000 dan ortiq qoʻngʻiroqlarni muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda. Kompaniya korxonalar uchun oʻz texnologiyasini sinab koʻrish platformasini, shuningdek, dasturchilar uchun API va SDK vositalarini ishga tushirdi. AethexAI nafaqat texnologiya taqdim etadi, balki mijozlarga avtomatlashtirishning eng yaxshi usullarini aniqlashda yordam berish uchun mahorat darslari va namoyishlar ham oʻtkazmoqda.

AethexAISunʼiy IntellektStartapTexnologiyaAfrika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi