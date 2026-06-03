Goldman va Meta sobiq xodimlari rivojlanayotgan bozorlar uchun ovozli AI yaratdi
Mijozlarni qoʻllab-quvvatlash va servis xizmatlari hozirda ovozli sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi eng qaynoq yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Biroq, inson ovoziga oʻxshash va sezilarli kechikishlarsiz javob beradigan mahsulot yaratish baʼzi bozorlarda ancha murakkab vazifadir. Koʻplab yirik kompaniyalar Afrika va Yaqin Sharq bozorlarini hisobga olmagan holda oʻz tizimlarini ishlab chiqqan. Ushbu boʻshliqni toʻldirish maqsadida oʻtgan yili tashkil etilgan AethexAI startapi 4DX Ventures boshchiligida 3 million dollar miqdorida pre-seed investitsiya jalb qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya Vapi va LiveKit kabi tayyor vositalardan foydalanish oʻrniga, ingliz, fransuz va arab tillarining mahalliy dialektlarini qayta ishlash uchun noldan oʻzining kichik modelini va orkestratsiya qatlamini yaratdi. Startap asoschilari Mariama Diallo (Goldman Sachs sobiq xodimi) va Ayooluwa Odemuyiwa (Meta sobiq muhandisi) rivojlanayotgan bozorlarda avtomatlashtirilgan qoʻngʻiroqlardagi yuqori kechikish (latency) muammosini hal qilishni maqsad qilgan. Buning uchun ular mintaqadan tashqarida joylashgan yirik modellardan voz kechib, mahalliy darajada ishlaydigan kichik modellarga eʼtibor qaratishdi.
AethexAI oʻzining Kora seriyasidagi modellarini ishlab chiqdi, ularning parametrlari 300 milliondan 1,7 milliardgacha yetadi. Bu koʻrsatkich yirik til modellaridan (LLM) ancha kichik boʻlib, aynan shu narsa tezlikni taʼminlaydi. Modellarni oʻqitish uchun startap call-markazlar bilan hamkorlik qildi va hatto Afrika boʻylab radiostansiyalardan audio maʼlumotlarni yigʻish uchun qattiq disklar yubordi. Shuningdek, mahalliy ismlarni toʻgʻri talaffuz qilish va maʼlumotlarni belgilash uchun talabalar tarmogʻi tashkil etildi.
Hozirda startap kuniga 17 000 dan ortiq qoʻngʻiroqlarni muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda. Kompaniya korxonalar uchun oʻz texnologiyasini sinab koʻrish platformasini, shuningdek, dasturchilar uchun API va SDK vositalarini ishga tushirdi. AethexAI nafaqat texnologiya taqdim etadi, balki mijozlarga avtomatlashtirishning eng yaxshi usullarini aniqlashda yordam berish uchun mahorat darslari va namoyishlar ham oʻtkazmoqda.
…