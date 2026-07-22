Skyworth kompaniyasi tanga qalinligidagi ultra-ingichka Q9H Wallpaper TV televizorini taqdim etdi

·60·Texno
Skyworth kompaniyasi tanga qalinligidagi ultra-ingichka Q9H Wallpaper TV televizorini taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Skyworth kompaniyasi televizorlar bozorida haqiqiy inqilob yasashga qaratilgan yangi Q9H Wallpaper TV flagman modelini sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining texnik imkoniyatlari, balki noodatiy dizayni bilan ham soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning korpusi oʻta ingichka ekanligida — ishlab chiqaruvchi uni qirrasi bilan qoʻyilgan tanga qalinligiga qiyoslamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Skyworth Q9H korpusining qalinligi bor-yoʻgʻi 27,9 millimetrni tashkil etadi. Bunday oʻlcham televizorni devorga xuddi rasm yoki dekorativ panel kabi deyarli choksiz mahkamlash imkonini beradi. Qurilmaning tashqi koʻrinishi anʼanaviy Xitoy qogʻoz oʻramlaridan (svitok) ilhomlanib yaratilgan boʻlib, uning kumushrang pastki moduli nafislik bagʻishlaydi.

iPhone texnologiyasi va yuqori sifatli tasvir

Televizorning tashqi qoplamasini yaratishda 135 xil texnologik jarayon qoʻllanilgan. Shunisi eʼtiborliki, qurilmani boʻyashda Apple kompaniyasining iPhone smartfonlari ishlab chiqarishda foydalaniladigan mashhur Yaponiya brendi — Okuno boʻyoqlaridan foydalanilgan. Bu esa qurilmaning tashqi koʻrinishi va chidamliligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Tasvir sifatiga kelsak, Q9H modeli firmaning Ultra paneli bilan jihozlangan. U 4K ruxsatini va 170 Hz gacha boʻlgan kadrlar yangilanish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma BT.2020 rang qamroviga ega boʻlib, bunga qoʻshimcha yoritish texnologiyalarisiz, panelning oʻz imkoniyatlari hisobiga erishilgan. Bu esa ranglarning tabiiyligi va chuqurligini taʼminlaydi.

Harman tizimi va apparat taʼminoti

Yangi televizorning ovoz tizimi ham alohida tahsinga loyiq. Skyworth muhandislari qurilmaga Harman Cinema System 4.2.2 audio tizimini oʻrnatishgan. Uning choʻqqi quvvati 410 Wga yetadi, bu esa koʻp hollarda foydalanuvchilarni alohida saundbar sotib olish ehtiyojidan xalos etadi. Bunday kuchli akustika hatto katta xonalarda ham kinoteatrdagidek atmosferani yaratib bera oladi.

Qurilmaning ichki apparat qismi ham zamonaviy talablarga javob beradi:

  • 4 GB operativ xotira (RAM) — tizimning silliq ishlashi uchun;
  • 128 GB ichki flesh-xotira — ilovalar va kontentlarni saqlash uchun;
  • Yuqori unumdorlikka ega protsessor.
Hozirda Skyworth Q9H Wallpaper TV Xitoy bozorida sotuvga chiqdi. Narxlar ekranning oʻlchamiga qarab farqlanadi: 75 dyuymli versiya taxminan 2200 dollar, 85 dyuymli model 3250 dollar, ulkan 100 dyuymli variant esa 4900 dollar atrofida baholanmoqda. Ushbu model yaqin kelajakda jahon bozorlarida, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham paydo boʻlishi kutilmoqda.

SkyworthQ9HTexnologiyaSmart TVHarman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob