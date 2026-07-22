Skyworth kompaniyasi tanga qalinligidagi ultra-ingichka Q9H Wallpaper TV televizorini taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Skyworth kompaniyasi televizorlar bozorida haqiqiy inqilob yasashga qaratilgan yangi Q9H Wallpaper TV flagman modelini sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining texnik imkoniyatlari, balki noodatiy dizayni bilan ham soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning korpusi oʻta ingichka ekanligida — ishlab chiqaruvchi uni qirrasi bilan qoʻyilgan tanga qalinligiga qiyoslamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Skyworth Q9H korpusining qalinligi bor-yoʻgʻi 27,9 millimetrni tashkil etadi. Bunday oʻlcham televizorni devorga xuddi rasm yoki dekorativ panel kabi deyarli choksiz mahkamlash imkonini beradi. Qurilmaning tashqi koʻrinishi anʼanaviy Xitoy qogʻoz oʻramlaridan (svitok) ilhomlanib yaratilgan boʻlib, uning kumushrang pastki moduli nafislik bagʻishlaydi.
iPhone texnologiyasi va yuqori sifatli tasvirTelevizorning tashqi qoplamasini yaratishda 135 xil texnologik jarayon qoʻllanilgan. Shunisi eʼtiborliki, qurilmani boʻyashda Apple kompaniyasining iPhone smartfonlari ishlab chiqarishda foydalaniladigan mashhur Yaponiya brendi — Okuno boʻyoqlaridan foydalanilgan. Bu esa qurilmaning tashqi koʻrinishi va chidamliligini yangi bosqichga olib chiqadi.
Tasvir sifatiga kelsak, Q9H modeli firmaning Ultra paneli bilan jihozlangan. U 4K ruxsatini va 170 Hz gacha boʻlgan kadrlar yangilanish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma BT.2020 rang qamroviga ega boʻlib, bunga qoʻshimcha yoritish texnologiyalarisiz, panelning oʻz imkoniyatlari hisobiga erishilgan. Bu esa ranglarning tabiiyligi va chuqurligini taʼminlaydi.
Harman tizimi va apparat taʼminotiYangi televizorning ovoz tizimi ham alohida tahsinga loyiq. Skyworth muhandislari qurilmaga Harman Cinema System 4.2.2 audio tizimini oʻrnatishgan. Uning choʻqqi quvvati 410 Wga yetadi, bu esa koʻp hollarda foydalanuvchilarni alohida saundbar sotib olish ehtiyojidan xalos etadi. Bunday kuchli akustika hatto katta xonalarda ham kinoteatrdagidek atmosferani yaratib bera oladi.
Qurilmaning ichki apparat qismi ham zamonaviy talablarga javob beradi:
- 4 GB operativ xotira (RAM) — tizimning silliq ishlashi uchun;
- 128 GB ichki flesh-xotira — ilovalar va kontentlarni saqlash uchun;
- Yuqori unumdorlikka ega protsessor.
…