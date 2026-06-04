Benchmark ilk bor oʻsish bosqichi uchun 2 milliard dollarlik fond yigʻdi
Silikon vodiysining afsonaviy venchur kompaniyasi Benchmark Capital oʻzining koʻp yillik anʼanalaridan voz kechib, investitsiya koʻlamini kengaytirmoqda. eBay, Snap, Uber va Twitter kabi gigantlarning ilk investorlaridan biri boʻlgan firma, odatda fond hajmini 425 million dollar bilan cheklab kelar edi. Biroq, Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, kompaniya ilk bor ikki yangi fond uchun jami 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildi, shundan 1,25 milliard dollari kechki bosqichdagi (growth stage) loyihalarga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Oʻn yillar davomida Benchmark oʻzining tanlovchanlik strategiyasiga sodiq qolib, har bir startapda kamida 20 foizlik ulush olishga intilib kelgan. Ammo sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi jadal oʻsish va Anthropic yoki OpenAI kabi kompaniyalarning yuzlab million dollarlik investitsiya raundlari Benchmarkʻning kichik fondlari uchun qiyinchilik tugʻdira boshladi. Yangi tashkil etilgan 750 million dollarlik erta bosqich fondi esa kompaniyaga startaplar qiymati keskin oshgan hozirgi bozorda koʻproq moslashuvchanlik beradi.
Kompaniya soʻnggi oylarda oʻz strategiyasini oʻzgartirib, nafaqat Series A, balki Series B bosqichidagi Gumloop va Monaco kabi AI loyihalariga ham sarmoya kiritdi. Benchmark hamkori Everett Randleʻning taʼkidlashicha, firma tadbirkorlar bilan chuqur munosabatlarni kompaniya hayotining istalgan erta bosqichida oʻrnatishga tayyor. Bu oʻzgarishlar kompaniyaning bozor talablariga moslashish istagini koʻrsatmoqda.
Ushbu strategik burilishga Cerebras chipmeykerining muvaffaqiyatli IPOʻsi ham turtki boʻldi. Benchmark ushbu kompaniyaning pre-IPO raundida ishtirok etib, 3,25 milliard dollar daromad koʻrdi. Yangi oʻsish fondi doirasida kompaniya ham mavjud portfelidagi, ham yangi istiqbolli startaplarga 5-6 ta yirik investitsiya kiritishni rejalashtirmoqda.
Investitsiya siyosati bilan bir qatorda, Benchmark boshqaruv tarkibida ham oʻzgarishlar yuz berdi. Soʻnggi ikki yil ichida Miles Grimshaw Thrive Capitalʻga qaytdi, kompaniyaning yagona ayol hamkori Sarah Tavel esa venchur hamkor darajasiga oʻtdi. Shuningdek, Victor Lazarte oʻzining shaxsiy venchur firmasini tashkil etish uchun jamoani tark etgan.
…