Benchmark ilk bor oʻsish bosqichi uchun 2 milliard dollarlik fond yigʻdi

·54·Texno
Benchmark ilk bor oʻsish bosqichi uchun 2 milliard dollarlik fond yigʻdi
Audio versiyasi

Silikon vodiysining afsonaviy venchur kompaniyasi Benchmark Capital oʻzining koʻp yillik anʼanalaridan voz kechib, investitsiya koʻlamini kengaytirmoqda. eBay, Snap, Uber va Twitter kabi gigantlarning ilk investorlaridan biri boʻlgan firma, odatda fond hajmini 425 million dollar bilan cheklab kelar edi. Biroq, Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, kompaniya ilk bor ikki yangi fond uchun jami 2 milliard dollar mablagʻ jalb qildi, shundan 1,25 milliard dollari kechki bosqichdagi (growth stage) loyihalarga yoʻnaltiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oʻn yillar davomida Benchmark oʻzining tanlovchanlik strategiyasiga sodiq qolib, har bir startapda kamida 20 foizlik ulush olishga intilib kelgan. Ammo sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi jadal oʻsish va Anthropic yoki OpenAI kabi kompaniyalarning yuzlab million dollarlik investitsiya raundlari Benchmarkʻning kichik fondlari uchun qiyinchilik tugʻdira boshladi. Yangi tashkil etilgan 750 million dollarlik erta bosqich fondi esa kompaniyaga startaplar qiymati keskin oshgan hozirgi bozorda koʻproq moslashuvchanlik beradi.

Kompaniya soʻnggi oylarda oʻz strategiyasini oʻzgartirib, nafaqat Series A, balki Series B bosqichidagi Gumloop va Monaco kabi AI loyihalariga ham sarmoya kiritdi. Benchmark hamkori Everett Randleʻning taʼkidlashicha, firma tadbirkorlar bilan chuqur munosabatlarni kompaniya hayotining istalgan erta bosqichida oʻrnatishga tayyor. Bu oʻzgarishlar kompaniyaning bozor talablariga moslashish istagini koʻrsatmoqda.

Ushbu strategik burilishga Cerebras chipmeykerining muvaffaqiyatli IPOʻsi ham turtki boʻldi. Benchmark ushbu kompaniyaning pre-IPO raundida ishtirok etib, 3,25 milliard dollar daromad koʻrdi. Yangi oʻsish fondi doirasida kompaniya ham mavjud portfelidagi, ham yangi istiqbolli startaplarga 5-6 ta yirik investitsiya kiritishni rejalashtirmoqda.

Investitsiya siyosati bilan bir qatorda, Benchmark boshqaruv tarkibida ham oʻzgarishlar yuz berdi. Soʻnggi ikki yil ichida Miles Grimshaw Thrive Capitalʻga qaytdi, kompaniyaning yagona ayol hamkori Sarah Tavel esa venchur hamkor darajasiga oʻtdi. Shuningdek, Victor Lazarte oʻzining shaxsiy venchur firmasini tashkil etish uchun jamoani tark etgan.

BenchmarkVenchurInvestitsiyaSunʼiy IntellektStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi