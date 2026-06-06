Bakteriyalar suv havzalari tubidan elektr energiyasi olishni oʻrgandi

·28·Texno
Bakteriyalar suv havzalari tubidan elektr energiyasi olishni oʻrgandi

Daryolar, koʻllar va qirgʻoqboʻyi hududlarining ifloslangan tub choʻkindilari nafaqat tozalash obyekti, balki elektr energiyasi manbaiga ham aylanishi mumkin. Xalqaro olimlar guruhi tub mikrobial yonilgʻi elementlari (SMFC) texnologiyasini rivojlantirish natijalarini sarhisob qildi. Ushbu bioelektrokimyoviy usul suv tubidagi ifloslangan loyni energiya manbaiga aylantirish imkonini beradi. Tahlillar shuni koʻrsatadiki, bunday tizimlar allaqachon laboratoriya doirasidan chiqib, oqova suvlarni 97 foizdan yuqori samaradorlik bilan tozalashga va avtonom datchiklarni yillar davomida energiya bilan taʼminlashga qodir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnologiya asosida daryo va dengiz tubida millionlab yillar davomida sodir boʻlayotgan tabiiy jarayon yotadi. Loyning kislorodsiz qatlamida oʻsimlik va hayvon qoldiqlarini parchalaydigan mikroorganizmlar yashaydi. Bu jarayonda bakteriyalar elektronlarni ajratib chiqaradi. Odatda bu energiya atrof-muhitga tarqalib ketadi, biroq mikrobial yonilgʻi elementida uni toʻplab, elektr toki olish uchun ishlatish mumkin. Tizimning tuzilishi oddiy: anod bevosita bakteriyalar ishlayotgan loyga, katod esa uning ustidagi kislorodga boy suvga joylashtiriladi.

Soʻnggi oʻn yilliklardagi asosiy kashfiyotlardan biri ekzoelektrogen bakteriyalarning aniqlanishi boʻldi. Geobacter sulfurreducens va Shewanella oneidensis kabi mikroorganizmlar elektronlarni bevosita elektrodlarga uzatish qobiliyatiga ega. Ular oʻziga xos "biologik nanosimlar" hosil qilib, elektr zaryadini hujayradan tashqariga chiqara oladi. Bu esa ifloslangan choʻkindilarni ekologik muammodan energiya manbaiga aylantirish imkonini beradi.

Elektr energiyasi ishlab chiqarishdan tashqari, SMFC tizimlari suvni ogʻir metallar va ortiqcha fosfordan tozalashda ham yuqori natija koʻrsatmoqda. Ayniqsa, ushbu elementlarni sunʼiy botqoqliklar bilan birlashtirish istiqbolli yoʻnalish hisoblanadi. Bunda oʻsimlik ildizlari bakteriyalar uchun qoʻshimcha ozuqa beradi, mikrobial jamoalar esa suvni tozalab, ekotizim salomatligini saqlaydi. Yangi elektrod materiallari, xususan, yogʻoch qoldiqlaridan olinadigan "biochar"dan foydalanish tizim samaradorligini yanada oshirmoqda.

Hozirda bunday tizimlarning quvvati tabiiy sharoitda kvadrat metriga oʻnlab millivattni tashkil etsa-da, optimallashtirilgan laboratoriya qurilmalarida bu koʻrsatkich 3 vattdan oshdi. Bu texnologiyaning kelajakda CO2 chiqindilarini kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim vositaga aylanishidan dalolat beradi. Amaliy qoʻllanish doirasi kengayib borayotgan ushbu usul yaqin yillarda global ekologik muammolarni hal qilishda oʻz oʻrniga ega boʻlishi kutilmoqda.

EkologiyaEnergetikaBakteriyalarTexnologiyaSMFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus