AMD Zen 6 protsessorlari 6,5 GGs chastotada ishlashi maʻlum boʻldi
Tarmoqda AMD kompaniyasining Medusa kodli nomi ostidagi kelajakdagi Zen 6 arxitekturasi haqida yangi tafsilotlar paydo boʻldi. Taniqli insayder Moore’s Law Is Dead tomonidan ulashilgan maʻlumotlarga koʻra, yangi avlod protsessorlarining asosiy oʻziga xosligi rekord darajadagi takt chastotalari boʻladi. Zen 6 yadrolari bazaviy 6,5 GGs chastotada ishlashi, Boost rejimida esa koʻrsatkich 6,6 GGs va undan ham yuqori (7 GGs gacha) boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AMD bunday natijaga TSMC kompaniyasining yangi 2 nanometrli N2X texnik jarayoniga oʻtish orqali erishmoqchi. Agar ushbu prognozlar oʻzini oqlasa, Zen 6 hozirgi isteʻmol bozori rekordchisi boʻlgan Intel Core i9-14900KS (6,2 GGs) protsessorini ortda qoldiradi. Shuningdek, yangi chiplar unumdorlik va energiya samaradorligi borasida ham katta sakrashni vaʻda qilmoqda.
Mobil segmentda ham qiziqarli oʻzgarishlar kutilmoqda. Medusa Point modeli 10 tagacha Zen 6 yadrosi va RDNA 4 grafikasi bilan ommaviy noutbuklar uchun moʻljallangan boʻlsa, Medusa Halo Mini varianti 14 yadroli CPU va RDNA 5 arxitekturasidagi kuchli grafikaga ega boʻladi. Taxminlarga koʻra, ushbu oʻrnatilgan grafika unumdorligi boʻyicha NVIDIA GeForce RTX 4060 darajasiga chiqishi mumkin.
Flagman hisoblangan Medusa Halo esa 26 yadroli protsessor va yanada quvvatli grafik chip bilan jihozlanadi. Shuningdek, AMD Alpha Trion kodli yangi grafik chipletlar ustida ishlamoqda. Ushbu arxitektura nafaqat videokartalar va noutbuklarda, balki kelajakdagi Xbox oʻyin konsollarida ham qoʻllanilishi kutilmoqda. Eng arzon segment uchun esa 6 yadroli Bumblebee protsessori ishlab chiqilmoqda.
Agar kompaniya rejalari oʻzgarmasa, ilk Zen 6 ish stoli protsessorlari va mobil Medusa Point modellari 2027-yilning birinchi yarmida sotuvga chiqadi. Yangi mahsulotlarning rasmiy taqdimoti katta ehtimol bilan CES 2027 koʻrgazmasida boʻlib oʻtadi.
…