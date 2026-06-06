AMD Zen 6 protsessorlari 6,5 GGs chastotada ishlashi maʻlum boʻldi

·123·Texno
AMD Zen 6 protsessorlari 6,5 GGs chastotada ishlashi maʻlum boʻldi

Tarmoqda AMD kompaniyasining Medusa kodli nomi ostidagi kelajakdagi Zen 6 arxitekturasi haqida yangi tafsilotlar paydo boʻldi. Taniqli insayder Moore’s Law Is Dead tomonidan ulashilgan maʻlumotlarga koʻra, yangi avlod protsessorlarining asosiy oʻziga xosligi rekord darajadagi takt chastotalari boʻladi. Zen 6 yadrolari bazaviy 6,5 GGs chastotada ishlashi, Boost rejimida esa koʻrsatkich 6,6 GGs va undan ham yuqori (7 GGs gacha) boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AMD bunday natijaga TSMC kompaniyasining yangi 2 nanometrli N2X texnik jarayoniga oʻtish orqali erishmoqchi. Agar ushbu prognozlar oʻzini oqlasa, Zen 6 hozirgi isteʻmol bozori rekordchisi boʻlgan Intel Core i9-14900KS (6,2 GGs) protsessorini ortda qoldiradi. Shuningdek, yangi chiplar unumdorlik va energiya samaradorligi borasida ham katta sakrashni vaʻda qilmoqda.

Mobil segmentda ham qiziqarli oʻzgarishlar kutilmoqda. Medusa Point modeli 10 tagacha Zen 6 yadrosi va RDNA 4 grafikasi bilan ommaviy noutbuklar uchun moʻljallangan boʻlsa, Medusa Halo Mini varianti 14 yadroli CPU va RDNA 5 arxitekturasidagi kuchli grafikaga ega boʻladi. Taxminlarga koʻra, ushbu oʻrnatilgan grafika unumdorligi boʻyicha NVIDIA GeForce RTX 4060 darajasiga chiqishi mumkin.

Flagman hisoblangan Medusa Halo esa 26 yadroli protsessor va yanada quvvatli grafik chip bilan jihozlanadi. Shuningdek, AMD Alpha Trion kodli yangi grafik chipletlar ustida ishlamoqda. Ushbu arxitektura nafaqat videokartalar va noutbuklarda, balki kelajakdagi Xbox oʻyin konsollarida ham qoʻllanilishi kutilmoqda. Eng arzon segment uchun esa 6 yadroli Bumblebee protsessori ishlab chiqilmoqda.

Agar kompaniya rejalari oʻzgarmasa, ilk Zen 6 ish stoli protsessorlari va mobil Medusa Point modellari 2027-yilning birinchi yarmida sotuvga chiqadi. Yangi mahsulotlarning rasmiy taqdimoti katta ehtimol bilan CES 2027 koʻrgazmasida boʻlib oʻtadi.

AMDZen 6MedusaProtsessorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBugun, 19:56Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaXitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaBugun, 19:23ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus