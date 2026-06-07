Bombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordi
Kanadaning Bombardier kompaniyasi oʻzining yangi flagmani — Global 8000 biznes-djeti muhim yutuqqa erishganini eʼlon qildi. Samolyot Monrealdan Fransiyaning Nitssa shahriga olti soatdan biroz koʻproq vaqt ichida qoʻnmasdan uchib kelib, yoʻlovchilarni Monako Gran-prisiga yetkazib qoʻydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi parvozning aniq vaqtini oshkor qilmagan boʻlsa-da, ushbu reys dunyodagi eng tezkor va uzoq masofaga uchuvchi biznes-djetlardan biri sifatida eʼtirof etilayotgan yangi havo kemasining imkoniyatlarini namoyish etdi. Global 8000 modelining maksimal tezligi 0,95 Max soniga yetadi, parvoz masofasi esa 14 800 kilometrni tashkil etadi.
Bombardier maʼlumotlariga koʻra, samolyot birinchi navbatda qitʼalararo uzoq parvozlar uchun moʻljallangan. Uning asosiy xususiyatlaridan biri salonda bosimni ushlab turish tizimidir. Hatto 12,5 kilometr balandlikda uchayotganda ham, samolyot ichidagi sharoit dengiz sathidan 900 metrdan pastroq balandlikka mos keladi. Bu yoʻlovchilarning charchashini kamaytiradi va vaqt mintaqalari almashishiga moslashishni osonlashtiradi.
Global 8000 saloni toʻrtta alohida zonaga boʻlingan. Bortda toʻlaqonli oshxona, zamonaviy aloqa tizimlari va uzoq parvozlar davomida qulay ishlash uchun moʻljallangan maxsus Nuage oʻrindiqlari mavjud. Qanot konstruksiyasining oʻziga xosligi va yaxshilangan uchish-qoʻnish xususiyatlari tufayli ushbu samolyot nisbatan qisqa uchish-qoʻnish yoʻlaklariga ega aeroportlardan ham foydalana oladi.
…