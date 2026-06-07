Bombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordi

·75·Texno
Bombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordi

Kanadaning Bombardier kompaniyasi oʻzining yangi flagmani — Global 8000 biznes-djeti muhim yutuqqa erishganini eʼlon qildi. Samolyot Monrealdan Fransiyaning Nitssa shahriga olti soatdan biroz koʻproq vaqt ichida qoʻnmasdan uchib kelib, yoʻlovchilarni Monako Gran-prisiga yetkazib qoʻydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi parvozning aniq vaqtini oshkor qilmagan boʻlsa-da, ushbu reys dunyodagi eng tezkor va uzoq masofaga uchuvchi biznes-djetlardan biri sifatida eʼtirof etilayotgan yangi havo kemasining imkoniyatlarini namoyish etdi. Global 8000 modelining maksimal tezligi 0,95 Max soniga yetadi, parvoz masofasi esa 14 800 kilometrni tashkil etadi.

Bombardier maʼlumotlariga koʻra, samolyot birinchi navbatda qitʼalararo uzoq parvozlar uchun moʻljallangan. Uning asosiy xususiyatlaridan biri salonda bosimni ushlab turish tizimidir. Hatto 12,5 kilometr balandlikda uchayotganda ham, samolyot ichidagi sharoit dengiz sathidan 900 metrdan pastroq balandlikka mos keladi. Bu yoʻlovchilarning charchashini kamaytiradi va vaqt mintaqalari almashishiga moslashishni osonlashtiradi.

Global 8000 saloni toʻrtta alohida zonaga boʻlingan. Bortda toʻlaqonli oshxona, zamonaviy aloqa tizimlari va uzoq parvozlar davomida qulay ishlash uchun moʻljallangan maxsus Nuage oʻrindiqlari mavjud. Qanot konstruksiyasining oʻziga xosligi va yaxshilangan uchish-qoʻnish xususiyatlari tufayli ushbu samolyot nisbatan qisqa uchish-qoʻnish yoʻlaklariga ega aeroportlardan ham foydalana oladi.

BombardierGlobal 8000Biznes-djetAviatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atom oʻlchamidagi chiplar: Yaponiyada soch tolasidan 100 ming marta ingichka nanotrubkalar yaratildiAtom oʻlchamidagi chiplar: Yaponiyada soch tolasidan 100 ming marta ingichka nanotrubkalar yaratildiBugun, 21:29OpenAI kiberhujumlardan himoyalovchi Lockdown Mode rejimini taqdim etdiOpenAI kiberhujumlardan himoyalovchi Lockdown Mode rejimini taqdim etdiBugun, 20:54Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaXitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaBugun, 19:23ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Bombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordi – Zamin.uz, 07.06.2026