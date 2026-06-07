Koinot giganti: Super Heavy Booster B20 raketa tezlatgichi yangi rakursda
RGV Aerial Photography fotograflari tomonidan Starbase (Texas) poligonidagi Massey's sinov maydonchasida 70 metrli Super Heavy Booster B20 tezlatgichi qush parvozi balandligidan suratga olindi. Zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan ushbu ulkan qurilma ayni damda kriogen sinovlaridan oʻtmoqda. Jarayon davomida baklarning ekstremal harorat va bosimga chidamliligini tekshirish uchun ular oʻta sovuq suyuq azot va kislorod bilan toʻldirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SpaceX kompaniyasi Starship tizimining 13-sinov parvoziga qizgʻin tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu bosqich Raptor 3 dvigatellarini oʻrnatish va statik olovli sinovlar oldidan hal qiluvchi qadam hisoblanadi. Muvaffaqiyatli oʻtgan kriogen testlar tezlatgichning metan va kislorod bilan haqiqiy uchish sharoitlariga bardosh bera olishini tasdiqlaydi.
Shuningdek, SpaceX kompaniyasi Starbase kosmodromidagi start minoralarida oʻrnatilgan Mechazilla tizimini, xususan, gigant mexanik "tayoqchalar"ni (chopsticks) takomillashtirishda davom etmoqda. Bunday raketalar orbitaga yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini olib chiqadi, bu esa tarmoq oʻtkazuvchanlik qobiliyatini bir necha barobar oshirish imkonini beradi.
Yil boshida Elon Musk SpaceX joriy yilda Starship kosmik kemasining toʻliq koʻp marta ishlatilishini isbotlashni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, bu koinotga chiqish narxini 100 baravarga arzonlashtiradigan ulkan yutuq boʻladi. Hozirda Falcon 9 orbitaga 1 kg yuk yetkazib berish narxini 18 500 dollardan 1 400 dollargacha tushirgan boʻlsa, Starship bu narxni yana 99 foizga pasaytirishi kutilmoqda.
…