Koinot giganti: Super Heavy Booster B20 raketa tezlatgichi yangi rakursda

·0·Texno
Koinot giganti: Super Heavy Booster B20 raketa tezlatgichi yangi rakursda

RGV Aerial Photography fotograflari tomonidan Starbase (Texas) poligonidagi Massey's sinov maydonchasida 70 metrli Super Heavy Booster B20 tezlatgichi qush parvozi balandligidan suratga olindi. Zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan ushbu ulkan qurilma ayni damda kriogen sinovlaridan oʻtmoqda. Jarayon davomida baklarning ekstremal harorat va bosimga chidamliligini tekshirish uchun ular oʻta sovuq suyuq azot va kislorod bilan toʻldirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SpaceX kompaniyasi Starship tizimining 13-sinov parvoziga qizgʻin tayyorgarlik koʻrmoqda. Ushbu bosqich Raptor 3 dvigatellarini oʻrnatish va statik olovli sinovlar oldidan hal qiluvchi qadam hisoblanadi. Muvaffaqiyatli oʻtgan kriogen testlar tezlatgichning metan va kislorod bilan haqiqiy uchish sharoitlariga bardosh bera olishini tasdiqlaydi.

Shuningdek, SpaceX kompaniyasi Starbase kosmodromidagi start minoralarida oʻrnatilgan Mechazilla tizimini, xususan, gigant mexanik "tayoqchalar"ni (chopsticks) takomillashtirishda davom etmoqda. Bunday raketalar orbitaga yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini olib chiqadi, bu esa tarmoq oʻtkazuvchanlik qobiliyatini bir necha barobar oshirish imkonini beradi.

Yil boshida Elon Musk SpaceX joriy yilda Starship kosmik kemasining toʻliq koʻp marta ishlatilishini isbotlashni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, bu koinotga chiqish narxini 100 baravarga arzonlashtiradigan ulkan yutuq boʻladi. Hozirda Falcon 9 orbitaga 1 kg yuk yetkazib berish narxini 18 500 dollardan 1 400 dollargacha tushirgan boʻlsa, Starship bu narxni yana 99 foizga pasaytirishi kutilmoqda.

SpaceXStarshipElon MuskSuper HeavyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atom oʻlchamidagi chiplar: Yaponiyada soch tolasidan 100 ming marta ingichka nanotrubkalar yaratildiAtom oʻlchamidagi chiplar: Yaponiyada soch tolasidan 100 ming marta ingichka nanotrubkalar yaratildiBugun, 21:29OpenAI kiberhujumlardan himoyalovchi Lockdown Mode rejimini taqdim etdiOpenAI kiberhujumlardan himoyalovchi Lockdown Mode rejimini taqdim etdiBugun, 20:54Bombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBugun, 19:56Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaXitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaBugun, 19:23ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus