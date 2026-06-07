OpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqda

·33·Texno
OpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqda

OpenAI yaqin haftalarda ChatGPT’ning yangilangan versiyasini taqdim etishni rejalashtirmoqda. Financial Times nashrining xabar berishicha, ushbu yangilanish dasturlash vositalari va sunʼiy intellekt agentlarini oʻz ichiga olgan haqiqiy “super ilova”ga aylanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning asosiy maqsadi Anthropic kabi raqobatchilar bilan kurashda ustunlikka erishish, ayniqsa, biznes mijozlar segmentida oʻz oʻrnini mustahkamlashdir. Shuningdek, OpenAI IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) oldidan daromadlilik darajasini oshirishni koʻzlamoqda. Bu bepul foydalanuvchilarni pullik mahsulotlarga, xususan, Codex dasturlash vositasiga yoʻnaltirishni anglatadi.

OpenAI’ning yuqori lavozimli xodimlaridan biri vaziyatni izohlar ekan, “Chat oʻldi” deya taʼkidlagan. Kompaniyaning asosiy mahsulot va platformalar boʻlimi rahbari Thibault Sottiaux’ning soʻzlariga koʻra, jamoa foydalanuvchining shaxsiy va ish hayotidagi barcha masalalarda yordam bera oladigan shaxsiy agent ustida ishlamoqda.

OpenAI’ning “super ilova” yaratish ambitsiyalari haqida oʻtgan yildan beri xabarlar tarqalmoqda. Mart oyida The Wall Street Journal ushbu rejalar kompaniya strategiyasida katta burilish ekanini yozgan edi. Endilikda OpenAI rahbariyati Sora video generatori kabi “ikkinchi darajali loyihalardan” voz kechib, bor eʼtiborni asosiy ekotizimga qaratmoqda.

OpenAIChatGPTSunʼiy IntellektTexnologiyaSuper App
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29C12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiC12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiBugun, 15:59ChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiBugun, 15:27Operativ xotira narxi 2026-yil oxirigacha ikki baravar oshishi kutilmoqdaOperativ xotira narxi 2026-yil oxirigacha ikki baravar oshishi kutilmoqdaBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus