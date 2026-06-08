Uber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqda

·0·Texno
Uber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqda

Birlashgan Qirollikdagi Uber foydalanuvchilari endilikda Wayve kompaniyasining avtonom transport vositalari bilan bogʻlanish imkoniyatini oshirish uchun maxsus qiziqishlar roʻyxatiga qoʻshilishlari mumkin. Bu ikki kompaniyaning Londonda robotaksi xizmatini ishga tushirishga tayyorgarlik koʻrayotganining navbatdagi belgisidir. Ushbu loyiha ishga tushgach, Uber AQSHda robotaksilar bozorining yetakchisi hisoblangan Alphabet tarkibidagi Waymo kompaniyasi bilan bevosita raqobatga kirishadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Uber dushanba kuni Londonda Wayve tizimi bilan jihozlangan qora Ford Mustang Mach-E modelini namoyish etdi. Wayve avtonom haydash texnologiyasi uchun masʼul boʻlsa, Uber avtomobil ichidagi interfeysni, jumladan, 64 ta tilni qoʻllab-quvvatlaydigan interaktiv sensorli ekranlarni ishlab chiqdi. Xizmatning rasmiy ishga tushish sanasi hali eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, u tartibga soluvchi organlarning ruxsatidan soʻng yaqin oylarda faoliyat boshlashi kutilmoqda.

Dastlabki bosqichda Wayve robotaksilari xavfsizlikni taʼminlash uchun haydovchi oʻrindigʻida operator bilan harakatlanadi. Uber mijozlari ilova orqali buyurtma berganida, ularga qoʻshimcha toʻlovsiz Wayve avtomobili biriktirilishi mumkin. Foydalanuvchilar oʻz sozlamalarida avtonom transport vositalarini tanlash orqali robotaksida yurish imkoniyatini oshirishlari yoki aksincha, robotdan voz kechib, anʼanaviy haydovchini tanlashlari mumkin boʻladi.

Shu bilan birga, Waymo ham London koʻchalarida oʻzining 100 ga yaqin Jaguar I-Pace rusumli avtonom avtomobillarini sinovdan oʻtkazmoqda. Qizigʻi shundaki, Uber va Waymo AQSHning Feniks, Ostin va Atlanta kabi shaharlarida hamkorlik qilib keladi. Biroq, Londondagi raqobat ushbu hamkorlikka putur yetkazishi mumkin. Uber soʻnggi yillarda oʻzining AV Labs va Uber Autonomous Solutions kabi boʻlinmalarini tashkil etib, avtonom texnologiyalar bozorida mustaqil oʻrin egallashga intilmoqda.

Ikki kompaniya oʻrtasidagi munosabatlar biroz taranglashganini Uber CTOsi Praveen Neppalli tomonidan X platformasida Waymo robotaksisining xavfli harakati haqidagi tanqidiy posti ham tasdiqlaydi. Shunga qaramay, Uber bir vaqtning oʻzida ham Waymo bilan hamkorlik qilishni, ham Wayve kabi boshqa oʻnlab avtonom transport kompaniyalariga sarmoya kiritishni davom ettirmoqda.

UberWaymoWayveRobotaksiAvtonom Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiZTE U15S: 10 000 mAs batareya va Wi-Fi 6 ga ega portativ router sotuvga chiqdiBugun, 11:27Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiXiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiBugun, 10:59Yer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 10:27Deyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiDeyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiBugun, 10:20Redmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaRedmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareyaBugun, 09:57OWC Stack AI: GPU xotirasini kengaytiruvchi tashqi qurilma taqdim etildiOWC Stack AI: GPU xotirasini kengaytiruvchi tashqi qurilma taqdim etildiBugun, 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus