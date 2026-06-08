Uber, Wayve va Waymo: Londonda robotaksilar jangi boshlanmoqda
Birlashgan Qirollikdagi Uber foydalanuvchilari endilikda Wayve kompaniyasining avtonom transport vositalari bilan bogʻlanish imkoniyatini oshirish uchun maxsus qiziqishlar roʻyxatiga qoʻshilishlari mumkin. Bu ikki kompaniyaning Londonda robotaksi xizmatini ishga tushirishga tayyorgarlik koʻrayotganining navbatdagi belgisidir. Ushbu loyiha ishga tushgach, Uber AQSHda robotaksilar bozorining yetakchisi hisoblangan Alphabet tarkibidagi Waymo kompaniyasi bilan bevosita raqobatga kirishadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Uber dushanba kuni Londonda Wayve tizimi bilan jihozlangan qora Ford Mustang Mach-E modelini namoyish etdi. Wayve avtonom haydash texnologiyasi uchun masʼul boʻlsa, Uber avtomobil ichidagi interfeysni, jumladan, 64 ta tilni qoʻllab-quvvatlaydigan interaktiv sensorli ekranlarni ishlab chiqdi. Xizmatning rasmiy ishga tushish sanasi hali eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, u tartibga soluvchi organlarning ruxsatidan soʻng yaqin oylarda faoliyat boshlashi kutilmoqda.
Dastlabki bosqichda Wayve robotaksilari xavfsizlikni taʼminlash uchun haydovchi oʻrindigʻida operator bilan harakatlanadi. Uber mijozlari ilova orqali buyurtma berganida, ularga qoʻshimcha toʻlovsiz Wayve avtomobili biriktirilishi mumkin. Foydalanuvchilar oʻz sozlamalarida avtonom transport vositalarini tanlash orqali robotaksida yurish imkoniyatini oshirishlari yoki aksincha, robotdan voz kechib, anʼanaviy haydovchini tanlashlari mumkin boʻladi.
Shu bilan birga, Waymo ham London koʻchalarida oʻzining 100 ga yaqin Jaguar I-Pace rusumli avtonom avtomobillarini sinovdan oʻtkazmoqda. Qizigʻi shundaki, Uber va Waymo AQSHning Feniks, Ostin va Atlanta kabi shaharlarida hamkorlik qilib keladi. Biroq, Londondagi raqobat ushbu hamkorlikka putur yetkazishi mumkin. Uber soʻnggi yillarda oʻzining AV Labs va Uber Autonomous Solutions kabi boʻlinmalarini tashkil etib, avtonom texnologiyalar bozorida mustaqil oʻrin egallashga intilmoqda.
Ikki kompaniya oʻrtasidagi munosabatlar biroz taranglashganini Uber CTOsi Praveen Neppalli tomonidan X platformasida Waymo robotaksisining xavfli harakati haqidagi tanqidiy posti ham tasdiqlaydi. Shunga qaramay, Uber bir vaqtning oʻzida ham Waymo bilan hamkorlik qilishni, ham Wayve kabi boshqa oʻnlab avtonom transport kompaniyalariga sarmoya kiritishni davom ettirmoqda.
…