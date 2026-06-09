Mercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladi

·0·Texno
Mercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladi

Soʻnggi kunlarda startap asoschilari va investorlar X ijtimoiy tarmogʻida venchur kapitalistlar (VC) tomonidan koʻrsatilayotgan nooʻrin munosabatlar haqida oʻz hikoyalari bilan boʻlishmoqda. Shikoyatlar orasida investorlarning uchrashuv paytida uxlab qolishi yoki asoschilarga oʻz sheriklarini ishdan boʻshatishni taklif qilishi kabi holatlar bor. Biroq, qiymati 10 milliard dollarga baholangan Mercor sunʼiy intellekt platformasi hammuassisi Brendan Foody yanada jiddiyroq ayblov bilan chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Foody dunyodagi eng nufuzli venchur kompaniyalaridan biri boʻlgan Sequoia kapitalini "ikki bosqichli narx belgilash" sxemasida aybladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya bir vaqtning oʻzida ikki xil qiymatda investitsiya kiritadi: asosiy sarmoya pastroq narxda kiritilsa-da, kichikroq qismi juda yuqori narxda rasmiylashtiriladi. Natijada, ommaga eʼlon qilingan ulkan qiymat bozorda soxta gʻoliblik tasavvurini uygʻotadi, aslida esa investorning oʻrtacha kirish narxi ancha past boʻladi.

Masalan, Serval startapi 1 milliard dollarlik baho bilan 75 million dollar jalb qilganini eʼlon qilgan edi. Biroq, The Wall Street Journal maʼlumotlariga koʻra, Sequoia kompaniyasining ushbu loyihaga haqiqiy kirish nuqtasi bor-yoʻgʻi 400 million dollarni tashkil etgan. Shunga oʻxshash holat Aaru startapida ham kuzatilgan boʻlib, u yerda Redpoint investor sifatida 1 milliard dollarlik "sarlavha" narxiga qaramay, kompaniyani 450 million dollarga baholagan holda sarmoya kiritgan.

Sequoia hamkori Shaun Maguire Foody ning ayblovlariga javob qaytardi. U bu amaliyotni "Sequoia firibgarligi" deb atash adolatsizlik ekanini taʼkidladi. Maguirening tushuntirishicha, boshqa investorlar AI-startaplar uchun juda yuqori narx toʻlashga tayyor boʻlganida, Sequoia oʻz munosabatlarini saqlab qolish uchun kapitalni ikki qismga ajratishga majbur boʻladi. Uning fikricha, bu bozor voqeligi boʻlib, odamlarni ataylab chalgʻitish niyati yoʻq.

Brendan Foody bu taktikadan faqat Sequoia emas, balki boshqa firmalar ham foydalanayotganini tan oldi. Bunday ikki tomonlama narxlash tuzilmalari startapning nufuzini oshirishga va isteʼdodli xodimlarni jalb qilishga yordam bersa-da, bu holat asoschilar va xodimlar oʻrtasidagi ishonchga putur yetkazishi mumkin. Hozircha venchur bozorida ushbu "shaffoflik" masalasi qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda.

SequoiaMercorStartapVenchurSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldiGalaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldiBugun, 23:25Apple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdiApple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdiBugun, 22:59OpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqdaOpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqdaBugun, 22:55Anthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiAnthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiBugun, 21:56Apple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiApple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiBugun, 21:28Apple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiApple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiBugun, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus