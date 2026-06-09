Mercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladi
Soʻnggi kunlarda startap asoschilari va investorlar X ijtimoiy tarmogʻida venchur kapitalistlar (VC) tomonidan koʻrsatilayotgan nooʻrin munosabatlar haqida oʻz hikoyalari bilan boʻlishmoqda. Shikoyatlar orasida investorlarning uchrashuv paytida uxlab qolishi yoki asoschilarga oʻz sheriklarini ishdan boʻshatishni taklif qilishi kabi holatlar bor. Biroq, qiymati 10 milliard dollarga baholangan Mercor sunʼiy intellekt platformasi hammuassisi Brendan Foody yanada jiddiyroq ayblov bilan chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Foody dunyodagi eng nufuzli venchur kompaniyalaridan biri boʻlgan Sequoia kapitalini "ikki bosqichli narx belgilash" sxemasida aybladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya bir vaqtning oʻzida ikki xil qiymatda investitsiya kiritadi: asosiy sarmoya pastroq narxda kiritilsa-da, kichikroq qismi juda yuqori narxda rasmiylashtiriladi. Natijada, ommaga eʼlon qilingan ulkan qiymat bozorda soxta gʻoliblik tasavvurini uygʻotadi, aslida esa investorning oʻrtacha kirish narxi ancha past boʻladi.
Masalan, Serval startapi 1 milliard dollarlik baho bilan 75 million dollar jalb qilganini eʼlon qilgan edi. Biroq, The Wall Street Journal maʼlumotlariga koʻra, Sequoia kompaniyasining ushbu loyihaga haqiqiy kirish nuqtasi bor-yoʻgʻi 400 million dollarni tashkil etgan. Shunga oʻxshash holat Aaru startapida ham kuzatilgan boʻlib, u yerda Redpoint investor sifatida 1 milliard dollarlik "sarlavha" narxiga qaramay, kompaniyani 450 million dollarga baholagan holda sarmoya kiritgan.
Sequoia hamkori Shaun Maguire Foody ning ayblovlariga javob qaytardi. U bu amaliyotni "Sequoia firibgarligi" deb atash adolatsizlik ekanini taʼkidladi. Maguirening tushuntirishicha, boshqa investorlar AI-startaplar uchun juda yuqori narx toʻlashga tayyor boʻlganida, Sequoia oʻz munosabatlarini saqlab qolish uchun kapitalni ikki qismga ajratishga majbur boʻladi. Uning fikricha, bu bozor voqeligi boʻlib, odamlarni ataylab chalgʻitish niyati yoʻq.
Brendan Foody bu taktikadan faqat Sequoia emas, balki boshqa firmalar ham foydalanayotganini tan oldi. Bunday ikki tomonlama narxlash tuzilmalari startapning nufuzini oshirishga va isteʼdodli xodimlarni jalb qilishga yordam bersa-da, bu holat asoschilar va xodimlar oʻrtasidagi ishonchga putur yetkazishi mumkin. Hozircha venchur bozorida ushbu "shaffoflik" masalasi qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda.
…