Eng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldi
WWDC 2026 konferensiyasida Apple kompaniyasi iOS 27 operatsion tizimini qoʻllab-quvvatlaydigan qurilmalar roʻyxatini rasman tasdiqladi. Foydalanuvchilar uchun eng quvonarli yangilik shundaki, iOS 26 bilan mos keladigan barcha iPhone modellari, jumladan, 2019-yilda chiqarilgan iPhone 11 ham yangi tizimga yangilanish imkoniyatini saqlab qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizimning asosiy texnik yangiliklaridan biri yangilangan protsessor vazifalarini rejalashtiruvchi (CPU Scheduler) mexanizmidir. Apple vakillarining taʻkidlashicha, ushbu texnologiya hatto eski qurilmalarda ham tizimning silliq ishlashini va tezkor javob berishini sezilarli darajada oshiradi. Kompaniya optimallashtirish ishlari tufayli iPhone 11 kabi smartfonlar ancha tez va barqaror ishlashini vaʻda qilmoqda.
iOS 27 tizimi iPhone 11 dan boshlab barcha zamonaviy modellarga oʻrnatilishi mumkin. Biroq, Apple yangi tizimning barcha funksiyalari har bir qurilmada birdek ishlamasligiga aniqlik kiritdi. Xususan, Siri AI imkoniyatlari va sunʻiy intellektga asoslangan baʻzi ilgʻor vositalar faqat iPhone 17 Pro va iPhone Air modellarida mavjud boʻladi.
…