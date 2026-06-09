Zepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlar

·0·Texno
Zepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlar

Hindistonning tezkor tijorat (quick-commerce) sohasidagi yetakchi startapi Zepto taxminan 1 milliard dollarlik birlamchi ommaviy taklif (IPO) rejalarini eʻlon qildi. Y Combinator loyihalari orasida AQSHdan tashqaridagi eng yirik investitsiyalardan biri boʻlgan ushbu kompaniya dushanba kuni oʻzining moliyaviy hisobotlarini ochiqladi. Hujjatlarga koʻra, Zeptoʻning reklama tushumlari 2026-moliya yilida 151 foizga oʻsib, 171 million dollarga yetgan, umumiy operatsion daromad esa 104 foizga oʻsib, 2,4 milliard dollarni tashkil etgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

2021-yilda Stenford universitetini tark etgan Aadit Palicha va Kaivalya Vohra tomonidan asos solingan Zepto hozirda Zomato-ga tegishli Blinkit va Swiggy Instamart kabi gigantlar bilan raqobatlashmoqda. Shuningdek, Amazon va Walmart tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Flipkart ham ushbu segmentda oʻz pozitsiyasini mustahkamlamoqda. Raqobat kuchli boʻlishiga qaramay, Zepto 2026-moliya yilida 640 milliondan ortiq buyurtmani qayta ishlagan, bu oʻtgan yilga nisbatan deyarli ikki baravar koʻpdir.

Biroq, bu shiddatli oʻsish katta xarajatlar evaziga amalga oshmoqda. Kompaniya 2026-moliya yilida 617,36 million dollar miqdorida sof zarar koʻrganini maʻlum qildi. Zepto oʻz arizasida zararlar davom etishi mumkinligini va tarixiy oʻsish surʻatlarini saqlab qolish kafolatlanmaganini tan olgan. Bu venchur kapitali hisobiga rivojlanayotgan va hali foydaga kirmasdan birjaga chiqishga intilayotgan kompaniyalar uchun xos boʻlgan holatdir.

IPO doirasida Zepto yangi aksiyalarni chiqarish orqali 837,41 million dollargacha mablagʻ yigʻishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Nexus Venture Partners, Contrary va Razor Ventures kabi mavjud investorlar ham oʻz ulushlarining bir qismini sotuvga qoʻyadi. Shuni taʻkidlash joizki, Y Combinator va Lightspeed kabi yirik investorlar oʻz ulushlarini saqlab qolishga qaror qilishgan va aksiyalar sotuvida ishtirok etishmayapti.

Kompaniyaning bozor qiymati masalasi hamon ochiq qolmoqda. Oxirgi investitsiya raundida Zepto 7 milliard dollarga baholangan edi, biroq ayrim fondlar uning birjadagi qiymati bundan pastroq boʻlishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Bundan tashqari, kompaniya asoschilari Hindistonning huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan xorijiy investitsiyalar va valyuta qonunchiligi masalalari boʻyicha soʻroqqa chaqirilgani ham maʻlum boʻldi.

ZeptoIPOStartapHindistonBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiRossiyada ChatGPT, Grok va DeepSeek xizmatlari taqiqlanmaydiBugun, 04:56Aleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradiAleš Svoboda Dragon kemasi uchuvchisi boʻladi: Chexiya ilk bor XKSga astronavt yuboradiBugun, 04:55Eng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiEng yangi iOS 27 operatsion tizimini qabul qiladigan iPhone modellari maʻlum boʻldiBugun, 03:23Google Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiGoogle Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiBugun, 01:57Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?Bugun, 01:54Mercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladiMercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus