Zepto IPO arizasini topshirdi: Tezkor oʻsish va katta zararlar
Hindistonning tezkor tijorat (quick-commerce) sohasidagi yetakchi startapi Zepto taxminan 1 milliard dollarlik birlamchi ommaviy taklif (IPO) rejalarini eʻlon qildi. Y Combinator loyihalari orasida AQSHdan tashqaridagi eng yirik investitsiyalardan biri boʻlgan ushbu kompaniya dushanba kuni oʻzining moliyaviy hisobotlarini ochiqladi. Hujjatlarga koʻra, Zeptoʻning reklama tushumlari 2026-moliya yilida 151 foizga oʻsib, 171 million dollarga yetgan, umumiy operatsion daromad esa 104 foizga oʻsib, 2,4 milliard dollarni tashkil etgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
2021-yilda Stenford universitetini tark etgan Aadit Palicha va Kaivalya Vohra tomonidan asos solingan Zepto hozirda Zomato-ga tegishli Blinkit va Swiggy Instamart kabi gigantlar bilan raqobatlashmoqda. Shuningdek, Amazon va Walmart tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Flipkart ham ushbu segmentda oʻz pozitsiyasini mustahkamlamoqda. Raqobat kuchli boʻlishiga qaramay, Zepto 2026-moliya yilida 640 milliondan ortiq buyurtmani qayta ishlagan, bu oʻtgan yilga nisbatan deyarli ikki baravar koʻpdir.
Biroq, bu shiddatli oʻsish katta xarajatlar evaziga amalga oshmoqda. Kompaniya 2026-moliya yilida 617,36 million dollar miqdorida sof zarar koʻrganini maʻlum qildi. Zepto oʻz arizasida zararlar davom etishi mumkinligini va tarixiy oʻsish surʻatlarini saqlab qolish kafolatlanmaganini tan olgan. Bu venchur kapitali hisobiga rivojlanayotgan va hali foydaga kirmasdan birjaga chiqishga intilayotgan kompaniyalar uchun xos boʻlgan holatdir.
IPO doirasida Zepto yangi aksiyalarni chiqarish orqali 837,41 million dollargacha mablagʻ yigʻishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Nexus Venture Partners, Contrary va Razor Ventures kabi mavjud investorlar ham oʻz ulushlarining bir qismini sotuvga qoʻyadi. Shuni taʻkidlash joizki, Y Combinator va Lightspeed kabi yirik investorlar oʻz ulushlarini saqlab qolishga qaror qilishgan va aksiyalar sotuvida ishtirok etishmayapti.
Kompaniyaning bozor qiymati masalasi hamon ochiq qolmoqda. Oxirgi investitsiya raundida Zepto 7 milliard dollarga baholangan edi, biroq ayrim fondlar uning birjadagi qiymati bundan pastroq boʻlishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Bundan tashqari, kompaniya asoschilari Hindistonning huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan xorijiy investitsiyalar va valyuta qonunchiligi masalalari boʻyicha soʻroqqa chaqirilgani ham maʻlum boʻldi.
…