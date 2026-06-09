Samsung 44 ta qurilma uchun One UI 8.5 yangilanishini yakunladi
Samsung kompaniyasi yangilanish olishi rasman tasdiqlangan barcha qurilmalar uchun One UI 8.5 qobigʻini tarqatish jarayonini yakunladi. Roʻyxatdagi soʻnggi model Galaxy A15 boʻldi, shundan soʻng kompaniya yangi versiyani joriy etish dasturini toʻliq yopdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Umumiy hisobda 44 ta smartfon va planshet One UI 8.5 versiyasiga oʻtdi. Shuningdek, Samsung rasmiy qoʻllab-quvvatlash roʻyxatiga kiritilmagan bir qator qurilmalar uchun ham kutilmaganda yangilanishni taqdim etdi. Ular orasida avvalroq maqomi noaniq boʻlgan Galaxy F54 modeli ham bor.
One UI 8.5 tarqatilishi yakunlanishi fonida kompaniya bor eʻtiborini One UI 9.0 ustida ishlashga qaratdi. Yangi qobiqning ilk test versiyalari Galaxy A17, Galaxy A34 va Galaxy A57 modellari uchun chiqarildi.
Bu kabi qadamlar Galaxy ekotizimi uchun navbatdagi yirik yangilanishga tayyorgarlik boshlanganidan dalolat beradi. Foydalanuvchilar endilikda Android operatsion tizimining yangi talqiniga asoslangan interfeysni kutishlari mumkin.
…