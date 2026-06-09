Rossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandi
Rossiya Davlat dumasi mahalliy internet-resurslarda foydalanuvchilarni avtorizatsiya qilish qoidalarini buzganlik uchun maʼmuriy jarimalar joriy etuvchi qonun loyihasini ikkinchi va uchinchi oʻqishda qabul qildi. Endilikda xorijiy servislardan foydalanish qatʼiy cheklanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi talablarga koʻra, foydalanuvchilarni roʻyxatdan oʻtkazish faqat Rossiya telefon raqami, "Davlat xizmatlari" portali, Yagona biometrik tizim yoki Rossiya fuqarolari va kompaniyalariga tegishli boʻlgan boshqa axborot tizimlari orqali amalga oshirilishi shart. Gmail, Apple ID va boshqa xorijiy elektron pochta xizmatlaridan foydalanish qonunbuzarlik hisoblanadi.
Qonunni buzgan yuridik shaxslar uchun jarima miqdori 700 ming rublgacha etib belgilandi. Shuningdek, internet-platformalarda tavsiya beruvchi algoritmlardan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun ham javobgarlik joriy etilmoqda. Takroriy qonunbuzarliklar uchun kompaniyalar 1,4 million rublgacha jarimaga tortilishi mumkin.
Hujjatda aloqa operatorlarining huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik qilish qoidalarini buzganligi uchun ham jazo choralari kuchaytirilgan. Bunday holatlarda yuridik shaxslar 3 milliondan 5 million rublgacha jarima toʻlaydi, takroriy holatlarda esa jarima kompaniyaning yillik tushumidan foiz koʻrinishida hisoblanishi mumkin.
…