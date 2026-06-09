Apple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildi
Apple kompaniyasi App Store doʻkonida yangi ilovalarni topish jarayonini tubdan oʻzgartirmoqda. Endilikda foydalanuvchilar faqatgina top-chartlar yoki muharrirlar tanloviga tayanib qolmasdan, oʻz qiziqishlari va xatti-harakatlariga asoslangan shaxsiy tavsiyalarni qabul qilishadi. WWDC konferensiyasida taqdim etilgan ushbu yangilik iPhone foydalanuvchilari uchun ilovalar olamini yanada yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi tizim doirasida App Store doʻkonida "Personalized Collections" (Shaxsiylashtirilgan toʻplamlar) boʻlimi paydo boʻladi. Shuningdek, maxsus "App Notes" funksiyasi orqali nima uchun aynan shu ilova sizga tavsiya etilgani tushuntirib beriladi. Ushbu tavsiyalar vaqt oʻtishi bilan foydalanuvchining ilovalardan foydalanish va yuklab olish tarixiga qarab takomillashib boradi.
Dasturchilar uchun ham bir qator qulayliklar yaratildi. Endilikda ular mahsulot sahifasining yuqori qismida va qidiruv natijalarida yuqori sifatli rasm hamda videolardan foydalanishlari mumkin. Bu yangi kontent yoki mavsumiy takliflarni samaraliroq reklama qilish imkonini beradi. Shuningdek, yangi Asset Library kutubxonasi marketing materiallarini tartibli saqlashga yordam beradi.
Apple obuna biznesi bilan shugʻullanuvchi dasturchilar uchun "App Bundles" tizimini ham yoʻlga qoʻymoqda. Bu orqali bir nechta dasturchi hamkorlikda oʻz ilovalarini yagona paket koʻrinishida, alohida sotib olgandan koʻra arzonroq narxda taklif qilishlari mumkin boʻladi. Shuningdek, tashkilotlar va katta guruhlar uchun koʻp foydalanuvchili xarid tizimi ham joriy etilmoqda.
…