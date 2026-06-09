Apple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildi

·0·Texno
Apple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildi

Apple kompaniyasi App Store doʻkonida yangi ilovalarni topish jarayonini tubdan oʻzgartirmoqda. Endilikda foydalanuvchilar faqatgina top-chartlar yoki muharrirlar tanloviga tayanib qolmasdan, oʻz qiziqishlari va xatti-harakatlariga asoslangan shaxsiy tavsiyalarni qabul qilishadi. WWDC konferensiyasida taqdim etilgan ushbu yangilik iPhone foydalanuvchilari uchun ilovalar olamini yanada yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi tizim doirasida App Store doʻkonida "Personalized Collections" (Shaxsiylashtirilgan toʻplamlar) boʻlimi paydo boʻladi. Shuningdek, maxsus "App Notes" funksiyasi orqali nima uchun aynan shu ilova sizga tavsiya etilgani tushuntirib beriladi. Ushbu tavsiyalar vaqt oʻtishi bilan foydalanuvchining ilovalardan foydalanish va yuklab olish tarixiga qarab takomillashib boradi.

Dasturchilar uchun ham bir qator qulayliklar yaratildi. Endilikda ular mahsulot sahifasining yuqori qismida va qidiruv natijalarida yuqori sifatli rasm hamda videolardan foydalanishlari mumkin. Bu yangi kontent yoki mavsumiy takliflarni samaraliroq reklama qilish imkonini beradi. Shuningdek, yangi Asset Library kutubxonasi marketing materiallarini tartibli saqlashga yordam beradi.

Apple obuna biznesi bilan shugʻullanuvchi dasturchilar uchun "App Bundles" tizimini ham yoʻlga qoʻymoqda. Bu orqali bir nechta dasturchi hamkorlikda oʻz ilovalarini yagona paket koʻrinishida, alohida sotib olgandan koʻra arzonroq narxda taklif qilishlari mumkin boʻladi. Shuningdek, tashkilotlar va katta guruhlar uchun koʻp foydalanuvchili xarid tizimi ham joriy etilmoqda.

AppleApp StoreiPhoneWWDCTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiRossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiBugun, 14:59Noutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladiNoutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladiBugun, 14:53Apple App Store doʻkonida ilovalar uchun umumiy obunalar joriy etiladiApple App Store doʻkonida ilovalar uchun umumiy obunalar joriy etiladiBugun, 14:51Yandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdiYandex Drops sunʻiy intellektli quloqchinlari OWASP xavfsizlik tekshiruvidan oʻtdiBugun, 14:22Rossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladiRossiyada «Gosuslugi» portalida kiberfiribgarlikka qarshi «xavf tugmasi» paydo boʻladiBugun, 14:22Yandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiYandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiBugun, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus