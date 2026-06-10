Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?

·0·Texno
Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?

Ikki yillik kutish va 250 million dollarlik sudlashuvlardan soʻng, Apple oʻzining Siri ovozli yordamchisining yangilangan talqinini taqdim etdi. WWDC anjumanida namoyish etilgan ushbu yangiliklar nafaqat iPhone va Mac qurilmalarida, balki Apple Vision Pro garniturasida ham ishlaydi. Kompaniya apparat taʼminoti aynan Apple Intelligence tizimi uchun maxsus ishlab chiqilganini taʼkidlamoqda. Garchi koʻpchilik foydalanuvchilar hali ham LLM (katta til modellari) taqdim etayotgan maʼlumotlarning aniqligiga shubha bilan qarasa-da, Apple taqdim etgan demo-versiyalar sunʼiy intellektning kundalik hayotdagi oʻrnini butunlay oʻzgartirishi mumkinligini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi Siri endi shunchaki savollarga javob beruvchi vosita emas, balki foydalanuvchining "ikkinchi miyasi"ga aylanishni maqsad qilgan. U iMessage orqali doʻstingiz bilan kelishilgan tushlik vaqtini avtomatik ravishda taqvimga kiritishi, dorixona yonidan oʻtayotganingizda dori sotib olishni eslatishi yoki javobsiz qolgan muhim elektron pochta xabarlari haqida xabar berishi mumkin. WWDC tadbirida namoyish etilganidek, Siri bir oy oldingi yozishmalardan qizining qaysi shirinlikni yaxshi koʻrishini soniyalar ichida topib berdi. Bu foydalanuvchining shaxsiy kontekstini tushunish borasidagi ulkan qadamdir.

Siri endi ekraningizda nimalar sodir boʻlayotganidan ham xabardor boʻladi. Masalan, Instagram tarmogʻida chiroyli bogʻ rasmini koʻrib qolsangiz, yordamchidan ushbu joy qayerda ekanligini soʻrashingiz kifoya. Tizim iMessage, Notes, Calendar va Mail kabi Apple ilovalaridagi maʼlumotlarni tahlil qila oladi. Hozircha uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qanday boʻlishi toʻliq maʼlum emas, biroq Apple ishlab chiquvchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Maxfiylik masalasi hamisha Apple uchun ustuvor vazifa boʻlib kelgan. Koʻplab sunʼiy intellekt vositalari shaxsiy maʼlumotlarni bulutga yuborsa, Apple Intelligence operatsiyalarning katta qismini bevosita qurilmaning oʻzida (on-device) bajaradi. Murakkabroq vazifalar uchun esa Private Cloud Compute (PCC) texnologiyasi ishlab chiqildi. Bu usul maʼlumotlarni bulutda qayta ishlashda hatto Apple kompaniyasining oʻzi ham foydalanuvchi maʼlumotlarini koʻra olmasligini kafolatlaydi. Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida Apple ushbu tizimdagi xatoliklarni topgan xakerlar uchun 1 million dollar mukofot eʼlon qilgan.

AppleSiriApple IntelligenceiPhoneWWDC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaAnthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaBugun, 20:55Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Kecha, 18:52WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariKecha, 18:297600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqda7600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqdaKecha, 18:27CISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiCISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiKecha, 17:57Samsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandiKecha, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus