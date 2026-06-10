Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?
Ikki yillik kutish va 250 million dollarlik sudlashuvlardan soʻng, Apple oʻzining Siri ovozli yordamchisining yangilangan talqinini taqdim etdi. WWDC anjumanida namoyish etilgan ushbu yangiliklar nafaqat iPhone va Mac qurilmalarida, balki Apple Vision Pro garniturasida ham ishlaydi. Kompaniya apparat taʼminoti aynan Apple Intelligence tizimi uchun maxsus ishlab chiqilganini taʼkidlamoqda. Garchi koʻpchilik foydalanuvchilar hali ham LLM (katta til modellari) taqdim etayotgan maʼlumotlarning aniqligiga shubha bilan qarasa-da, Apple taqdim etgan demo-versiyalar sunʼiy intellektning kundalik hayotdagi oʻrnini butunlay oʻzgartirishi mumkinligini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi Siri endi shunchaki savollarga javob beruvchi vosita emas, balki foydalanuvchining "ikkinchi miyasi"ga aylanishni maqsad qilgan. U iMessage orqali doʻstingiz bilan kelishilgan tushlik vaqtini avtomatik ravishda taqvimga kiritishi, dorixona yonidan oʻtayotganingizda dori sotib olishni eslatishi yoki javobsiz qolgan muhim elektron pochta xabarlari haqida xabar berishi mumkin. WWDC tadbirida namoyish etilganidek, Siri bir oy oldingi yozishmalardan qizining qaysi shirinlikni yaxshi koʻrishini soniyalar ichida topib berdi. Bu foydalanuvchining shaxsiy kontekstini tushunish borasidagi ulkan qadamdir.
Siri endi ekraningizda nimalar sodir boʻlayotganidan ham xabardor boʻladi. Masalan, Instagram tarmogʻida chiroyli bogʻ rasmini koʻrib qolsangiz, yordamchidan ushbu joy qayerda ekanligini soʻrashingiz kifoya. Tizim iMessage, Notes, Calendar va Mail kabi Apple ilovalaridagi maʼlumotlarni tahlil qila oladi. Hozircha uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qanday boʻlishi toʻliq maʼlum emas, biroq Apple ishlab chiquvchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.
Maxfiylik masalasi hamisha Apple uchun ustuvor vazifa boʻlib kelgan. Koʻplab sunʼiy intellekt vositalari shaxsiy maʼlumotlarni bulutga yuborsa, Apple Intelligence operatsiyalarning katta qismini bevosita qurilmaning oʻzida (on-device) bajaradi. Murakkabroq vazifalar uchun esa Private Cloud Compute (PCC) texnologiyasi ishlab chiqildi. Bu usul maʼlumotlarni bulutda qayta ishlashda hatto Apple kompaniyasining oʻzi ham foydalanuvchi maʼlumotlarini koʻra olmasligini kafolatlaydi. Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida Apple ushbu tizimdagi xatoliklarni topgan xakerlar uchun 1 million dollar mukofot eʼlon qilgan.
…