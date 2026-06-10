Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdi

·0·Texno
Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdi

Anthropic kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor sunʼiy intellekt modelini ilk bor keng ommaga taqdim etdi, biroq bu jarayon qatʼiy xavfsizlik choralari bilan amalga oshirilmoqda. Seshanba kuni kompaniya Mythos modelining ommaviy foydalanish uchun moʻljallangan ilk versiyasi — Claude Fable 5 modelini ishga tushirdi. Anthropic bayonotiga koʻra, Fable 5 dasturiy injiniring, intellektual mehnat va vizual tahlil borasida yuqori natijalarni koʻrsatadi, ammo u qatʼiy xavfsizlik cheklovlariga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kiberxavfsizlik, biologiya va kimyo kabi yuqori xavfli sohalarda model soʻrovlarga javob berishni bloklaydi va avtomatik ravishda Claude Opus 4.8 modeliga oʻtadi. Aprel oyida prevyu sifatida taqdim etilgan Mythos modeli kiberxavfsizlik xavotirlari sababli faqat sanoqli hamkorlar bilan cheklangan edi. Endilikda ushbu texnologiya Anthropic Claude API va Enterprise rejalari orqali barcha uchun ochiq. Shuningdek, 22-iyunga qadar Fable 5 modeli Pro, Max va Team obunachilari uchun qoʻshimcha toʻlovsiz taqdim etiladi.

Anthropic ushbu modelni chiqarishdan oldin uni turli "jailbreak" (tizimni buzib kirish) urinishlari bilan sinovdan oʻtkazganini maʼlum qildi. Kompaniya 1000 soatdan ortiq ichki va tashqi testlar davomida universal zaifliklar topilmaganini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, yangi turdagi hujumlardan himoyalanish maqsadida Anthropic barcha trafik maʼlumotlarini 30 kun davomida saqlab qolish siyosatini joriy etdi. Bu maʼlumotlar modelni oʻqitish uchun ishlatilmaydi, balki faqat xavfsizlikni taʼminlash uchun xizmat qiladi.

Fable 5 modelining chiqarilishi OpenAI va Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kabi kompaniyalar qatorida Anthropic ham ommaviy bozorga chiqishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytga toʻgʻri keldi. Kompaniya sunʼiy intellekt tizimlari inson aralashuvisiz oʻz-oʻzini takomillashtirish (RSI) darajasiga yetishi mumkinligidan ogohlantirib, global laboratoriyalarni xavfsizlik choralarini muvofiqlashtirishga chaqirmoqda.

AnthropicClaude Fable 5MythosSunʼiy IntellektKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiGM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiBugun, 21:24Anthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaAnthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaBugun, 20:55Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?Bugun, 20:51Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Kecha, 18:52WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariKecha, 18:297600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqda7600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqdaKecha, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus