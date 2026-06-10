Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdi
Anthropic kompaniyasi oʻzining eng ilgʻor sunʼiy intellekt modelini ilk bor keng ommaga taqdim etdi, biroq bu jarayon qatʼiy xavfsizlik choralari bilan amalga oshirilmoqda. Seshanba kuni kompaniya Mythos modelining ommaviy foydalanish uchun moʻljallangan ilk versiyasi — Claude Fable 5 modelini ishga tushirdi. Anthropic bayonotiga koʻra, Fable 5 dasturiy injiniring, intellektual mehnat va vizual tahlil borasida yuqori natijalarni koʻrsatadi, ammo u qatʼiy xavfsizlik cheklovlariga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kiberxavfsizlik, biologiya va kimyo kabi yuqori xavfli sohalarda model soʻrovlarga javob berishni bloklaydi va avtomatik ravishda Claude Opus 4.8 modeliga oʻtadi. Aprel oyida prevyu sifatida taqdim etilgan Mythos modeli kiberxavfsizlik xavotirlari sababli faqat sanoqli hamkorlar bilan cheklangan edi. Endilikda ushbu texnologiya Anthropic Claude API va Enterprise rejalari orqali barcha uchun ochiq. Shuningdek, 22-iyunga qadar Fable 5 modeli Pro, Max va Team obunachilari uchun qoʻshimcha toʻlovsiz taqdim etiladi.
Anthropic ushbu modelni chiqarishdan oldin uni turli "jailbreak" (tizimni buzib kirish) urinishlari bilan sinovdan oʻtkazganini maʼlum qildi. Kompaniya 1000 soatdan ortiq ichki va tashqi testlar davomida universal zaifliklar topilmaganini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, yangi turdagi hujumlardan himoyalanish maqsadida Anthropic barcha trafik maʼlumotlarini 30 kun davomida saqlab qolish siyosatini joriy etdi. Bu maʼlumotlar modelni oʻqitish uchun ishlatilmaydi, balki faqat xavfsizlikni taʼminlash uchun xizmat qiladi.
Fable 5 modelining chiqarilishi OpenAI va Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kabi kompaniyalar qatorida Anthropic ham ommaviy bozorga chiqishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytga toʻgʻri keldi. Kompaniya sunʼiy intellekt tizimlari inson aralashuvisiz oʻz-oʻzini takomillashtirish (RSI) darajasiga yetishi mumkinligidan ogohlantirib, global laboratoriyalarni xavfsizlik choralarini muvofiqlashtirishga chaqirmoqda.
…