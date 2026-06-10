Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadi
Yangi sizdirilgan maʻlumotlar Samsung kompaniyasining boʻlajak Galaxy Watch Ultra 2 aqlli soatlari haqidagi tafsilotlarni ochiqladi. Sammobile nashrining xabar berishicha, yangi qurilma amaldagi modelga qaraganda ancha katta hajmli akkumulyator bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʻlumotlarga koʻra, Galaxy Watch Ultra 2 batareyasining sigʻimi 800 mA·soatni tashkil etadi. Bu hozirgi Galaxy Watch Ultra modelidagi 590 mA·soatlik koʻrsatkichdan 35 foizga koʻproqdir. Yangi Snapdragon Wear Elite apparat platformasi va kengaytirilgan batareya qurilmaning avtonom ishlash vaqtini sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda.
Faqatgina Ultra versiya emas, balki Galaxy Watch 9 seriyasi ham yangilanishlarga ega boʻladi. Xususan, 40 mm korpusli Galaxy Watch 9 modeli 400 mA·soatlik akkumulyatorga ega boʻladi (Galaxy Watch 8 dan 23 foiz koʻp). Biroq, 44 mm diametrli modelda batareya sigʻimi 435 mA·soat darajasida oʻzgarishsiz qolishi taxmin qilinmoqda.
Avvalroq Galaxy Watch 9 seriyasida quvvatlanish tezligi oshmasligi haqida xabarlar tarqalgan edi, Galaxy Watch Ultra 2 modelida bu koʻrsatkich qanday boʻlishi hozircha nomaʻlum. Samsung yangi aqlli soatlarini iyul oyida boʻlib oʻtadigan Galaxy Unpacked tadbirida rasman namoyish etishi kutilmoqda.
Mazkur taqdimotda soatlar bilan bir qatorda Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra va Galaxy Z Flip 8 kabi yangi buklama smartfonlar ham omma eʻtiboriga havola etilishi rejalashtirilgan.
…