Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadi

·0·Texno
Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadi

Yangi sizdirilgan maʻlumotlar Samsung kompaniyasining boʻlajak Galaxy Watch Ultra 2 aqlli soatlari haqidagi tafsilotlarni ochiqladi. Sammobile nashrining xabar berishicha, yangi qurilma amaldagi modelga qaraganda ancha katta hajmli akkumulyator bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʻlumotlarga koʻra, Galaxy Watch Ultra 2 batareyasining sigʻimi 800 mA·soatni tashkil etadi. Bu hozirgi Galaxy Watch Ultra modelidagi 590 mA·soatlik koʻrsatkichdan 35 foizga koʻproqdir. Yangi Snapdragon Wear Elite apparat platformasi va kengaytirilgan batareya qurilmaning avtonom ishlash vaqtini sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda.

Faqatgina Ultra versiya emas, balki Galaxy Watch 9 seriyasi ham yangilanishlarga ega boʻladi. Xususan, 40 mm korpusli Galaxy Watch 9 modeli 400 mA·soatlik akkumulyatorga ega boʻladi (Galaxy Watch 8 dan 23 foiz koʻp). Biroq, 44 mm diametrli modelda batareya sigʻimi 435 mA·soat darajasida oʻzgarishsiz qolishi taxmin qilinmoqda.

Avvalroq Galaxy Watch 9 seriyasida quvvatlanish tezligi oshmasligi haqida xabarlar tarqalgan edi, Galaxy Watch Ultra 2 modelida bu koʻrsatkich qanday boʻlishi hozircha nomaʻlum. Samsung yangi aqlli soatlarini iyul oyida boʻlib oʻtadigan Galaxy Unpacked tadbirida rasman namoyish etishi kutilmoqda.

Mazkur taqdimotda soatlar bilan bir qatorda Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra va Galaxy Z Flip 8 kabi yangi buklama smartfonlar ham omma eʻtiboriga havola etilishi rejalashtirilgan.

SamsungGalaxy Watch Ultra 2SmartwatchTexnologiyaGalaxy Unpacked
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Justin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiBugun, 00:22Google AI obuna narxlarini pasaytirib, raqobatchilarga zarba berdiGoogle AI obuna narxlarini pasaytirib, raqobatchilarga zarba berdiBugun, 00:21Justin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiBugun, 23:26Apple Watch uchun rasmiy Telegram ilovasi taqdim etildiApple Watch uchun rasmiy Telegram ilovasi taqdim etildiBugun, 23:22GM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiGM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradiBugun, 21:24Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdiAnthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdiBugun, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus