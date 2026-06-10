Lucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdi

·0·Texno
Lucid Motors rahbariyatida oʻzgarish: Emad Dlala kompaniyani tark etdi

Elektromobil ishlab chiqaruvchi Lucid Motors kompaniyasining yuqori lavozimli mulozimi Emad Dlala yangi bosh direktor Silvio Napoli boshqaruvni qoʻlga olganidan soʻng oʻz lavozimidan ketdi. Dlala kompaniyada oʻn yildan ortiq vaqt davomida faoliyat yuritgan va yaqindagina muhandislik hamda raqamli texnologiyalar boʻlimi rahbari etib tayinlangan edi. Uning ketishi aprel oyida tayinlangan yangi CEO Silvio Napoli davridagi ilk yirik kadrlar oʻzgarishi boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Lucid Motors vakillari TechCrunch nashriga bergan bayonotida Dlalaning ketishini tasdiqladi va bu jarayonni kompaniyaning innovatsiyalarni tezlashtirish hamda ijro intizomini mustahkamlashga qaratilgan transformatsiyasi bilan izohladi. Endilikda avtomobil muhandisligi boʻyicha vitse-prezident Vivek Attaluri va dasturiy taʼminot boʻyicha vitse-prezident Marc Solsona Palomar bevosita Silvio Napoliga hisobot beradi.

Kompaniya soʻnggi oylarda jiddiy oʻzgarishlarni boshdan kechirmoqda. Fevral oyida Lucid Motors ishchi kuchining 12 foizini qisqartirgan edi. Shuningdek, 2025-yil boshida kutilmaganda ketgan Peter Rawlinson oʻrniga uzoq vaqt davomida yangi rahbar qidirildi. Sobiq bosh muhandis Eric Bach esa kompaniyani asossiz ishdan boʻshatishda ayblab sudga bergan, biroq hozirda ushbu ish arbitraj jarayonida toʻxtab turibdi.

Dlalaning ketishi Lucid Motors uchun muhim pallaga toʻgʻri keldi. Kompaniya yaqin oylarda oʻzining ilk ommabop va hamyonbop Cosmos modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Narxi 50 000 dollardan past boʻlishi kutilayotgan ushbu elektromobil Saudiya Arabistoni sarmoyadorlari egalik qiladigan kompaniya uchun bozorda keng oʻrin egallash imkonini beradi.

Bundan tashqari, ushbu yangi avlod elektromobillari Lucid Motors va Uber oʻrtasidagi robotaksilar yetkazib berish boʻyicha kelishuvning asosiy qismi hisoblanadi. Kompaniya Nuro texnologiyalari asosida oʻziyurar Gravity SUV modellarini ishlab chiqishni rejalashtirgan boʻlib, ilk haydovchisiz avtomobillar shu yil yakuniga qadar San-Fransisko koʻchalarida paydo boʻlishi kutilmoqda.

Lucid MotorsElektromobilSilvio NapoliTexnologiyaRobotaksi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaRossiyada 5G reklamasi boʻyicha tekshiruv boshlanmoqdaBugun, 03:59Rossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiRossiyaning Max messenjeri Huawei AppGallery doʻkonidan gʻoyib boʻldiBugun, 03:28Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshadiBugun, 01:52Justin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy venchur fondisiz startaplarga 500 mln dollar tikdiBugun, 00:22Google AI obuna narxlarini pasaytirib, raqobatchilarga zarba berdiGoogle AI obuna narxlarini pasaytirib, raqobatchilarga zarba berdiBugun, 00:21Justin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiJustin Ernest anʼanaviy fondsiz startaplarga 400 mln dollar tikdiBugun, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus