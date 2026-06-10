Spektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildi

·0·Texno
Spektr-RG kosmik observatoriyasi missiyasi 2031-yilgacha uzaytirildi

Rossiya Fanlar akademiyasining koinot boʻyicha kengashi “Spektr-RG” kosmik observatoriyasining ish faoliyatini yana besh yilga uzaytirish haqida qaror qabul qildi. Shunday qilib, 2019-yilda boshlangan ushbu missiya, dastlabki kafolatlangan foydalanish muddati tugaganiga qaramay, kamida 2031-yilgacha davom etadigan boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yigʻilish yakunlariga koʻra, mutaxassislar apparatning texnik holatini kelgusi faoliyat uchun yetarli deb topishdi. Lavochkin nomidagi NPO bosh konstruktorining birinchi oʻrinbosari Ivan Moskatinyevning soʻzlariga koʻra, observatoriyaning barcha asosiy tizimlari soz holatda, bortdagi yoqilgʻi zaxirasi esa ilmiy dasturni davom ettirish imkonini beradi.

Yaqin yillarda “Spektr-RG” Somon yoʻli markaziy hududlari va galaktika diskini oʻta chuqur tadqiq qilish, butun osmonni kengaytirilgan holda koʻzdan kechirish hamda boshqa yer usti va kosmik observatoriyalar bilan qoʻshma kuzatuvlar olib borish bilan shugʻullanadi. Shuningdek, olimlar ushbu apparat yordamida pulsarlarni yuqori aniqlikda kuzatishni rejalashtirmoqda, bu esa tabiiy obektlar asosida oʻziga xos kosmik navigatsiya tizimini yaratishga yordam berishi mumkin.

“Spektr-RG” observatoriyasi Lagranj L2 nuqtasida joylashgan boʻlib, koinotni rentgen nurlari diapazonida kuzatishga moʻljallangan. Apparatda ikkita rentgen teleskopi — Rossiyaning ART-XC va Germaniyaning eROSITA qurilmalari oʻrnatilgan. Biroq 2022-yil fevralidan buyon Germaniya tomonining qarori bilan eROSITA xavfsiz rejimga oʻtkazilgan, shu sababli hozirda ilmiy dastur faqat ART-XC asbobi yordamida amalga oshirilmoqda.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, “Spektr-RG” 2030-yilda orbitadan tushirilishi kutilayotgan Xalqaro kosmik stansiyadan (XKS) koʻra uzoqroq xizmat qilishi ehtimoli yuqori.

KoinotSpektr-RGAstronomiyaTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiStarship oʻyin qoidalarini oʻzgartiradi: Starlink tarmogʻi quvvati keskin oshadiBugun, 08:53Huawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiHuawei Mate 90: Mur qonuni cheklovlarini yenguvchi ilk smartfon boʻladiBugun, 08:23Xiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiXiaomi 10 daqiqada muz va 3 soniyada qaynoq suv beruvchi dispanserni taqdim etdiBugun, 08:23Honor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydiHonor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydiBugun, 07:58Meta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradiMeta va Reliance Hindistonda yirik sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazini quradiBugun, 07:24OnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaOnePlus Turbo 6X: 7000 mAs batareya va 144 Gs ekran atigi 220 dollargaBugun, 05:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus