Nima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqda

·0·Texno
Nima uchun barcha yirik kompaniyalar energetika bozoriga intilmoqda

Avval Tesla, keyin Ford, endi esa GM — deyarli barcha avtogigantlar energiya saqlash tizimlari bozoridan oʻz ulushini olishga harakat qilmoqda. Buning sababi oddiy: AQSHda elektromobil (EV) savdosi biroz sekinlashgan boʻlsa-da, statsionar batareyalar savdosi soʻnggi ikki yilda ikki baravar koʻpaydi va bu oʻsish toʻxtash niyatida emas. Solar Energy Industries Association maʼlumotlariga koʻra, 2030-yilga borib yillik oʻrnatish quvvati 110 GW/soatdan oshadi, bu esa bugungi koʻrsatkichdan ikki baravar koʻpdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

GM kompaniyasining batareyalar va barqaror rivojlanish boʻyicha vitse-prezidenti Kurt Kelty TechCrunch nashriga bergan intervyusida ushbu bozorning salohiyati juda yuqori ekanini taʼkidladi. Kompaniya yaqinda bozorning markaziy qismini egallashga qaratilgan mutlaqo yangi natriy-ionli batareya kimyosini taqdim etdi. Energiya saqlash bozorining bunday shiddatli oʻsishi uchta asosiy trendning birlashishi bilan bogʻliq.

Eng yaqqol sabab — AI (sunʼiy intellekt) tizimlariga xizmat koʻrsatuvchi maʼlumotlar markazlarining (data centers) kengayishidir. Ushbu markazlarning energiyaga boʻlgan talabi oʻn yillikning oxiriga borib qariyb uch baravar ortishi kutilmoqda. Shu bilan birga, iqtisodiyotning transport, ishlab chiqarish va isitish-sovutish tizimlari kabi yirik tarmoqlari ham toʻliq elektrlashtirilmoqda. Keltyning soʻzlariga koʻra, hatto maʼlumotlar markazlarisiz ham bu sohada jiddiy oʻsish kuzatilmoqda.

Faqat avtoishlab chiqaruvchilar emas, balki startaplar ham ushbu bozorga katta sarmoya kiritmoqda. Masalan, Base Power oktyabr oyida 1 milliard dollar, Lunar Energy esa 232 million dollar mablagʻ jalb qildi. Hozircha bozorda Tesla yetakchilik qilmoqda: oʻtgan yili oʻrnatilgan 57 GW/soat quvvatning 82 foizi aynan ushbu kompaniya hissasiga toʻgʻri keldi. Tesla uchun energiya saqlash segmentidagi yalpi foyda 30 foizni tashkil etadi, bu esa anʼanaviy avtomobil sotishdan olinadigan foydadan bir necha baravar koʻpdir.

GM oʻzining natriy-ionli hujayralarini oʻn yillikning oxiriga borib tayyorlashni rejalashtirgan. Kompaniya ushbu bozor uchun maxsus moslashtirilgan batareyalar oilasini ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Garchi Tesla hozircha bozorni nazorat qilayotgan boʻlsa-da, raqobatning kuchayishi energetika sohasida yangi texnologik inqilobdan darak bermoqda.

TeslaGMEnergetikaBatareyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiYandex Pogoda ilovasida ob-havoga munosabat bildirish uchun stikerlar paydo boʻldiBugun, 12:57Snapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdiSnapchat 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar uchun yangi cheklovlar joriy etdiBugun, 12:51RedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimiRedMagic 11S Pro xalqaro bozorga chiqdi: Yashirin kamera va kuchli sovutish tizimiBugun, 12:50Avalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiAvalanche kompaniyasi stol ustiga sigʻadigan termoyadroviy reaktor yaratdiBugun, 12:29SpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiSpaceX sobiq xodimlari sunʻiy intellektni quyosh energiyasi bilan taʻminlamoqchiBugun, 12:24Samsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiSamsung Galaxy S27 ilk bor tarmoqlarda koʻrinish berdiBugun, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus