Hindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqda

·0·Texno
Hindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqda

Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasining sunʼiy yoʻldoshli internet tarmogʻiga millionlab yangi foydalanuvchilarni jalb qilish rejalari Hindiston hukumati bilan bogʻliq muammolar tufayli xavf ostida qolishi mumkin. Koʻp yillik muzokaralardan soʻng SpaceX 2025-yilda Hindistonda faoliyat boshlash uchun litsenziya olgan edi, biroq Bloomberg nashrining xabar berishicha, rasmiy Dehli bu jarayonni vaqtincha toʻxtatib qoʻygan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bunga Starlink tizimining Eron hududida rasmiy ruxsatsiz ishlatilgani sabab boʻlgani aytilmoqda. Hindiston rasmiylari kompaniya mahalliy qonunlarga toʻliq boʻysunmasligidan xavotirda. SpaceX vitse-prezidenti Lauren Dreyer esa ijtimoiy tarmoqlarda bu xabarlarni rad etib, hukumat bilan muzokaralar mahsuldor davom etayotganini bildirdi. Shunga qaramay, Bloomberg muzokaralar butunlay toʻxtaganini emas, balki jarayon sekinlashganini taʼkidlamoqda.

Hindiston bozoriga kirishning kechikishi SpaceX kompaniyasining kutilayotgan IPO jarayoniga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Moliyaviy hisobotlar Starlink foydalanuvchilari sonining oʻsishi sekinlashayotganini koʻrsatmoqda. Tizimning qiymati u qamrab olgan davlatlar soniga bogʻliq, chunki global infratuzilmani qurish xarajatlari oʻzgarmas boʻlib, daromad faqat obunachilar soniga tayanadi.

Hindiston hukumati maʼlumotlarni mahalliy darajada saqlash va tarmoq xavfsizligi boʻyicha qatʼiy talablar qoʻygan. SpaceX bu shartlarni bajarishga harakat qilayotgan boʻlsa-da, Eron voqeasi hukumatda Starlink ustidan nazoratni yoʻqotish qoʻrqinchini uygʻotgan. Avvalroq Ukraina harbiylari ham 2022-yilda Elon Musk tomonidan aloqa uzib qoʻyilganidan shikoyat qilishgan edi.

Shuningdek, Starlinkʼning Tayvan hukumati bilan muzokaralari ham boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Bunga Muskning Tayvanni Xitoyning bir qismi deb hisoblashi va mahalliy hamkorlar bilan ishlashdan bosh tortayotgani sabab qilib koʻrsatilmoqda. Hindiston kabi yirik bozordagi noaniqliklar SpaceX uchun strategik ahamiyatga ega boʻlgan loyihaning kelajagini soʻroq ostida qoldirmoqda.

SpaceXStarlinkElon MuskHindistonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiRossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiBugun, 16:51Warner Music Group sunʻiy intellekt sohasidagi Sureel AI startapini sotib oldiWarner Music Group sunʻiy intellekt sohasidagi Sureel AI startapini sotib oldiBugun, 16:28Xotira vositalari Sunʼiy intellekt modellarini yomonlashtirishi mumkinXotira vositalari Sunʼiy intellekt modellarini yomonlashtirishi mumkinBugun, 16:20United Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdiUnited Airlines va Rolls-Royce oʻrtasida 175 mln dollarlik nizo kelib chiqdiBugun, 16:00Kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan noroziKiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Anthropic kompaniyasining Fable modelidan noroziBugun, 15:53Zest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilovaZest: Odamlar haqiqatda qayerda ovqatlanishini koʻrsatuvchi yangi ilovaBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus