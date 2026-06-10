Netflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqda

·0·Texno
Netflix Osiyoda yangilangan mobil ilova va bolalar oʻyinlarini kengaytirmoqda

Netflix kompaniyasi oʻzining mobil va oʻyin yoʻnalishidagi faoliyatini kuchaytirmoqda. Yaqinda boʻlib oʻtgan APAC Product Innovation Showcase tadbirida kompaniya Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi qoʻshimcha bozorlar uchun yangilangan mobil interfeysni taqdim etish hamda bolalar uchun moʻljallangan Netflix Playground oʻyin platformasini kengaytirish rejalarini maʻlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yil boshida Avstraliya, Yangi Zelandiya, Filippin, Hindiston va Malayziyada muvaffaqiyatli sinovdan oʻtgan yangi dizayn iyul oyida Janubiy Koreya va Yaponiyada ham ishga tushiriladi. Yangilanishning asosiy qismi boʻlgan “Clips” funksiyasi foydalanuvchilarga qisqa formatdagi vertikal videolarni tomosha qilish imkonini beradi. Bu toʻliq metrajli film yoki serial koʻrishga vaqti kam boʻlgan tomoshabinlar uchun qulay yechim boʻlishi kutilmoqda.

Shuningdek, Netflix ushbu konsepsiyani yanada rivojlantirib, mavzuli “Clips” toʻplamlarini sinovdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu toʻplamlar foydalanuvchining kayfiyati, qiziqishlari va janrlarga qarab saralanadi. Unda realiti-shoulardan eng yorqin lahzalar, sahna orti jarayonlari va podkastlardan qiziqarli parchalar joy oladi.

Oʻyin sohasida esa kompaniya Netflix Playground loyihasiga alohida eʻtibor qaratmoqda. Platformaga mashhur “KPop Demon Hunters” animatsion musiqiy filmi asosidagi oltita mini-oʻyin qoʻshiladi. Maʻlumotlarga koʻra, ushbu multfilm dastlabki olti oy ichida 518 milliondan ortiq koʻrishlar sonini qayd etib, Netflix tarixidagi eng muvaffaqiyatli animatsion loyihalardan biriga aylandi.

Netflix Playground ilk bor aprel oyida AQSH, Kanada va Buyuk Britaniyada ishga tushirilgan edi. Endilikda kompaniya ushbu tajribani global miqyosda yoyish orqali oilaviy auditoriyani oʻz platformasida uzoqroq ushlab qolishni koʻzlamoqda.

NetflixMobil IlovaGamingOsiyoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiMoskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiBugun, 17:29Yoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiYoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiBugun, 17:25AI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaAI-pilled kompaniyalari har bir xodim uchun oyiga 7500 dollar sarflamoqdaBugun, 17:24Hindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaHindiston hukumati SpaceX IPO’si arafasida Starlink borasida ikkilanmoqdaBugun, 16:57Yandex Kartalar issiq suv oʻchirilgan paytda yordamga keladiYandex Kartalar issiq suv oʻchirilgan paytda yordamga keladiBugun, 16:52Rossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiRossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus