CrowdStrike: AQSH texnologiya sektoridagi xakerlik hujumlarining yarmi KXDR hissasiga toʻgʻri kelmoqda

·0·Texno
CrowdStrike: AQSH texnologiya sektoridagi xakerlik hujumlarining yarmi KXDR hissasiga toʻgʻri kelmoqda

Kiberxavfsizlik sohasidagi gigant CrowdStrike kompaniyasining yangi hisobotiga koʻra, Shimoliy Koreya xakerlari AQSH texnologiya kompaniyalariga amalga oshirilgan "qoʻlda boshqariladigan" (hands-on-keyboard) kiberhujumlarning qariyb yarmini tashkil etmoqda. Masofaviy IT xodimlari va rekruterlar niqobi ostida harakat qilayotgan ushbu shaxslar soʻnggi bir yil ichida sohadagi eng jiddiy xavfga aylangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

CrowdStrike maʼlumotlariga koʻra, 2025-yil aprelidan 2026-yil mayigacha boʻlgan davrda "Famous Chollima" deb nomlanuvchi Shimoliy Koreya xakerlik guruhi texnologiya sektoriga qaratilgan davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan barcha faoliyatning 47 foizini amalga oshirgan. Kim Jong Un rejimi bilan bogʻliq ushbu guruhlar xalqaro qonunlar bilan taqiqlangan yadroviy qurol dasturlarini moliyalashtirish uchun maʼlumotlar va kriptovalyutalarni oʻgʻirlashni maqsad qilgan.

Xakerlar oʻz maqsadlariga erishish uchun sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalaridan foydalangan holda real vaqtdagi deepfake tasvirlarni yaratishmoqda. Ular oʻgʻirlangan pasport va haydovchilik guvohnomalari yordamida oʻzlarini AQSH yoki boshqa davlat fuqarosi sifatida koʻrsatib, yirik texnologik kompaniyalarga masofaviy ishga joylashishmoqda. Bu usul ularga nafaqat maxfiy maʼlumotlarni oʻgʻirlash, balki kompaniyalardan maosh olib, uni Pxenyan rejimiga yoʻnaltirish imkonini ham beradi.

Tizimga kirib olgan xakerlar intellektual mulkni oʻgʻirlash bilan birga, koʻpincha kompaniyalarni shantaj qilishadi: agar toʻlov amalga oshirilmasa, oʻgʻirlangan maʼlumotlarni oshkor qilish bilan tahdid qilishadi. Shuningdek, ular blokcheyn dasturchilarini nishonga olib, Gʻarb bank tizimidan chetlab oʻtish uchun kriptovalyutalarni oʻgʻirlashmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Shimoliy Koreya faqatgina 2025-yilning oʻzida 2 milliard dollarga yaqin kriptovalyutani oʻmargan.

CrowdStrikeShimoliy KoreyaKiberxavfsizlikAIKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaWing dronlari orqali yetkazib berish xizmati AQShda kengaymoqdaBugun, 19:55Computex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdiComputex 2026: Asus yangi ROG Ally X20 va Nvidia RTX Spark noutbuklarini taqdim etdiBugun, 19:23Internet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiInternet shart emas: NSPK aqlli soatlar orqali oflayn toʻlov tizimini ishga tushiradiKecha, 17:55SpaceX Boeing 747 oʻlchamidagi sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadiSpaceX Boeing 747 oʻlchamidagi sunʼiy intellekt sunʼiy yoʻldoshlarini yaratadiKecha, 17:54Moskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiMoskva hayvonot bogʻida sunʼiy intellekt pandalarni kuzatishni boshladiKecha, 17:29Yoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiYoqutistonda PASECA robotlashtirilgan mobil dron stansiyasi taqdim etildiKecha, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus